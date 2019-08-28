Фитнес по-советски. Какие спортивные снаряды были популярны в СССР?

Источник материала: Аргументы и факты

ДИСК «ЗДОРОВЬЕ»

Популярным снарядом, на который мода держалась почти до конца 1980-х, был вращающийся диск «Здоровье» или «Грация». Считалось, что он способствует сбросу лишнего веса, формированию мышечного корсета и тонкой талии. Дети с удовольствием использовали этот диск в качестве карусели.





Когда мода на диски стала проходить, изобретательные граждане стали использовать его в качестве вращающейся подставки под телевизор, а кто-то подсказал женщинам, что на диске удобно размещать вазы с фруктами, емкости с соусами или торты, когда подаешь их на стол гостям.

Диски «Здоровье» продаются и сегодня. Стоимость самого простого варианта варьируется от 10 до 15 руб.

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ РОЛИК

Наверняка старшее поколение помнит и гимнастический ролик, который требовалось катать по полу. При занятиях необходимо держать ролик в вытянутых руках и, упираясь на колени или носки, медленно катить снаряд по полу вперед, после чего возвращаться в исходное положение. Считается, что устройство подходит для укрепления брюшного пресса и стимулирует растяжку длинных мышц спины.





Недостатком является то, что для выполнения упражнений с гимнастическим колесом требуется хорошая физическая подготовка, вследствие чего занятия с этим снарядом для новичков сопряжены с некоторыми трудностями. Именно поэтому многие быстро охладели к занятиям с этим спортивным предметом.

Интересно, что именно с таким тренажером занималась героиня фильма «Влюблен по собственному желанию». Сегодня такой ролик стоит в среднем 25-30 руб.

ОБРУЧ

В 1970-е, наверное, только самые ленивые девочки, девушки и женщины не увлекались кручением обруча, или, как его сегодня называют, хулахупом. Самым лучшим считался металлический обруч, так как за счет тяжести он более эффективно воздействовал на проблемные места, нежели легкий пластиковый.

Добавляло популярности этому снаряду еще и то, что обруч можно было увидеть везде: с ним выступали профессиональные гимнастки, он использовался во многих цирковых представлениях. Ну а после того, как на экран вышла комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!», героиня которого мастерски управляется со снарядом, обруч вознесся на пик своей востребованности.

Увидеть комедийный эпизод с «прибором для стройности фигуры» можно и в киноленте «Королева бензоколонки».

Сегодня купить самый простой пластиковый хулахуп можно за 10-15 руб.

ЭСПАНДЕР

Исключительно мужской тренажер – эспандер, их в советское время было несколько видов. Во-первых, это кистевой эспандер, который сжимали все представители мужского пола. Они тоже были разных видов, самым распространенным был обычный резиновый «бублик» черного или синего цвета.





Его каждое поколение использовало по-своему. По рассказам современников, взрослые мужчины разминали руки за рулем, стоя на светофоре, или тренировались дома, задумчиво глядя в телевизор. Молодежь, а особенно спортсмены, сжимали резиновый «бублик» повсеместно: должны же девушки видеть, какие они спортивные. Во-вторых, эспандеры были растяжные, тут основными пользователями были мужчины постарше.

В наше время кистевые эспандеры можно найти за 8-10 руб., растяжные – 10-15 руб., универсальные стоят чуть дороже.