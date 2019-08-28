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Проверка слуха: в многоэтажке Бреста началась эпидемия туберкулеза?
29.08.2019 13:40 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В прошлом году в одном подъезде было три больных, а недавно стало известно о четвертом. По крайней мере, так говорят сами жильцы.
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В прошлом году в одном подъезде было три больных, а недавно стало известно о четвертом. По крайней мере, так говорят сами жильцы. В редакцию Sputnik обратилась...
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