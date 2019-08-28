ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проверка слуха: в многоэтажке Бреста началась эпидемия туберкулеза?

29.08.2019 13:40 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В прошлом году в одном подъезде было три больных, а недавно стало известно о четвертом. По крайней мере, так говорят сами жильцы.

Проверка слуха: в многоэтажке Бреста началась эпидемия туберкулеза?

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В прошлом году в одном подъезде было три больных, а недавно стало известно о четвертом. По крайней мере, так говорят сами жильцы. В редакцию Sputnik обратилась...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Когда в аг. Рубель будет снят карантин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика