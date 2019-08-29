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Что должно быть в рюкзаке школьника? Инфографика

30.08.2019 10:19 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Что должно быть в рюкзаке школьника? Инфографика
АиФ

Вес школьных портфелей и рюкзаков без учебников для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов, а для обучающихся средних и старших классов — 1000 граммов. Но нередко школьники забывают переложить учебники и в течение недели носят под завязку набитый портфель, вес которого превышает все допустимые нормы. По рекомендациям Роспотребнадзора ежедневный комплект учебников и письменных принадлежностей должен весить не более 1,5 кг — для учащихся 1-2-х классов, не более 2 кг — для 3-4-х классов, не более 3,5 кг — для 7-8-х классов и не более 4 кг — для 9-11-х классов.

Что должно быть в рюкзаке школьника? Инфографика Какая посуда должна быть в школьных столовых?

В школьном портфеле обязательно должны быть тетради, пенал с ручками и карандашами и учебники. Собирая рюкзак, выбирайте только те книги, которые нужны в определенный день. Письменные принадлежности следует сложить в пенал, чтобы их не пришлось долго искать перед каждым уроком. В пенал нужно класть не все канцелярские товары, а только те, которые нужны на конкретных уроках в определенных классах. Так, например, транспортир и циркуль первокласснику не нужны. Ему будет достаточно пары ручек, двух простых карандашей, линейки и ластика. А фломастеры, цветные карандаши и краски следует носить в школу только в том случае, если они действительно понадобятся на уроках. Это же касается альбомов, кисточек, цветной бумаги и картона и т. д. 

Не стоит носить в рюкзаке сменную и спортивную обувь, она может испачкать школьные предметы. Для сменки лучше приобрести отдельную легкую сумку, если нет желания оставлять обувь в школьной раздевалке. Телефон и ключи следует хранить в маленьком закрывающемся кармане рюкзака. А что касается MP3-плееров, наушников, мягких игрушек, то в школу их лучше не брать, чтобы не отвлекаться от учебного процесса. Это касается и жевательных резинок. Дети любят жевать их, надувать пузыри и при этом не обращать внимание на то, что рассказывает учитель в классе. Ученики также любят оставлять резинку под партами и стульями, из-за чего многие школьники портят одежду. В школу также не стоит носить вещи, которые представляют материальную ценность. В остальном наполнение рюкзака зависит от уклона образовательного учреждения, возраста ребенка и его физических особенностей. 

Чтобы было легко носить рюкзак и находить в нем необходимые вещи, нужно каждую секцию отвести под определенный предмет, используя при этом все карманы. Если ребенок не ходит в школьную столовую, то для поддержания водного баланса в рюкзак можно положить бутылочку воды, чай в термосе или другие напитки, лучше без содержания сахара. В качестве перекуса также можно взять бутерброд, яблоко, банан, хлебцы и т. д. Питье и вода всегда могут поместиться в боковом кармашке рюкзака.

Родителям важно привить школьнику привычку собирать портфель самостоятельно, чтобы он нес ответственность за свои вещи, умел самостоятельно определять список нужных вещей и носил в рюкзаке только необходимые школьные принадлежности.


Что должно быть в рюкзаке школьника? Инфографика
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