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70-летний папа. Зачем люди заводят детей в преклонном возрасте

30.08.2019 10:50 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

70-летний папа. Зачем люди заводят детей в преклонном возрасте
shutterstock.com

70-летний папа. Зачем люди заводят детей в преклонном возрастеПрибавление в семье 79-летнего Эммануила Виторгана вызвало небывалый ажиотаж. Многие просто не понимают, зачем при наличии троих детей, пяти внуков и двух правнуков он вновь решил стать папой. Психолог Анна Хныкина объясняет,  откуда берется стремление стать многодетным отцом или мамой, даже когда тебе далеко за...

Наталья Кожина, "АиФ": Анна Владимировна, только в прошлом году у Эммануила Виторгана и его супруги Ирины Млодик родилась долгожданная дочь, недавно они снова стали родителями. Можно ли как-то объяснить стремление людей завести малыша в довольно солидном возрасте?

Анна Хныкина: Для кого-то дети — это обуза, обременение, поэтому в таких семьях обычно либо вообще их нет, либо есть один, максимум два ребенка. А кто-то, наоборот, воспитал четверых и еще мечтает о пятом, шестом и т. д. Я сама лично знаю таких женщин. Для них это абсолютно нормально. И желание родить, скорее всего, будет сидеть в них еще очень долго.

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Когда мы говорим о людях преклонного возраста, которые становятся родителями... Дети для них — это продолжение себя в жизни или, если хотите, способ омолодиться. Поверьте, даже когда вам 79 лет, думать о смерти совсем не хочется, как и рисовать пессимистичные картины своего будущего. И человек имеет на это право.

Лично я не вижу ничего удивительного в том, что даже в солидном возрасте некоторые хотят снова испытать радость материнства или отцовства, особенно если уже есть взрослые дети, у человека дружная и крепкая семья. Также подобное стремление может вызвать появление нового партнера или молодой жены. Кстати, напомню, что по меркам ВОЗ люди до 45 лет относятся к молодым.

— Вам не кажется, что 70-летние папы или 60-летние мамы — это сейчас тренд, которому следуют все больше и больше людей?

— Безусловно, это похоже на тренд. Но какая по большому счету разница? Просто раньше суррогатное материнство или ЭКО в 50 лет казались нам чем-то непозволительным, нереальным. А сейчас мы вдруг поняли, что это возможно. Ничего удивительно в том, что некоторые из нас захотели снова стать папами и мамами.

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— Все-таки довольно эгоистично становиться мамами и папами в зрелом возрасте, не находите?

— Когда люди идут на такой шаг, они думают только о себе и действуют как эгоисты: мы все не вечны, каждый может умереть в любой момент. А с пожилыми это случается намного чаще.  Но они, как я уже сказала ранее, часто просто не думают об этом. Так работают внутренние защиты.

— Насколько самому ребенку важно, сколько лет его папе и маме?

— До недавнего времени считалось, что любому ребенку хочется иметь молодых родителей. Но тенденция меняется. Сейчас нормально, что мама с папой не восемнадцатилетние юнцы. Люди рожают в сорок, в пятьдесят и т. д. 

Для самого ребенка мама — это мама! Ему не так важно, сколько ей лет, плохая она или хорошая (вспомните детей алкоголиков, которые все равно любят своих родителей часто сильнее, чем другие, благополучные дети). И так будет как минимум до подросткового возраста. А если в семье хорошие отношения, то и в подростковом возрасте многих сложностей можно избежать.

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— Если ребенок узнает, что его выносила суррогатная мать, это может его травмировать?

— Опять же все зависит от качества контакта между ребенком и его родителями. Кроме того, все мы помним выражение: мать – не та, которая родила, а та, которая воспитала. Оно актуально во все времена. Если сказать человеку, что его жизнь была под вопросом и ради ее спасения пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери, он будет благодарен. Я думаю, что скоро это вообще перестанет быть чем-то из ряда вон выходящим.

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— Мы адаптируемся к этому тренду?

— Конечно. Вспомните, сколько негатива в свое время вызывали мини-юбки. Сегодня этим уже никого не удивишь. Когда появляется что-то новое, обычно оно вызывает сильный протест. Но постепенно новые вещи встраиваются в нашу жизнь. И оказывается, что ничего страшного в них нет. Да, сейчас большинство в шоке от того, что Эммануил Виторган стал отцом в 79 лет, но поверьте, с его возможностями и опытом он сумеет поставить на ноги двух своих малолетних детей гораздо лучше, чем, например, молодая пара, в которой родился ребенок просто потому, что «так получилось».

— После истории с поздним отцовством Виторгана некоторые интернет-пользователи заговорили о том, что необходимо на законодательном уровне ограничивать возраст, когда человек может стать родителем. Как вам такая идея?   

— Я считаю, что нужно как можно меньше законодательно вмешиваться в семьи. У нас все никак не запретят бить женщин, зато почему-то вечно пытаются то приказать к 18 всем родить, то запретить это делать после 70 лет. Проще всего назвать все странное и непривычное «больным», а потом еще и ввести какие-то ограничения. Я против таких радикальных мер. Если люди в преклонном возрасте становятся родителями, у них есть на это причины, а еще есть возможности, чтобы содержать своих детей. И они абсолютно точно могут дать им больше, чем малолетки, которые женятся «по залету».

 
 
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Психолог Анна Хныкина — о людях, которые прибегают к ЭКО и суррогатному материнству, невзирая на преклонный возраст и осуждение со стороны общества.
 
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