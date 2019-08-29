Клещи: зона риска. С 23 по 29 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 249 человек

|Административный район
|Количество случаев
|В том числе детей
|Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
|г.Гродно и Гродненский район
|
139
|
40
|На территории г.Гродно: ул.Чернышевского, озеро «Юбилейное», «Химик-Азот», пер.Коллекторный – 4 случая
Загородные дачные участки: Коптевский с/с (4), Путришковский с/с, Сопоцкинский с/с, Скидельский с/с, Гожский с/с – 8 случаев
Лесные массивы: ур.Пышки (6), Подлабенский с/с (8), Гожский с/с (7), Озерский с/с (7), Коптевский с/с (7), Поречский с/с (12), Сопоцкинский с/с (8), м-н Зарица (5), ур.Чеховщизна, Одельский с/с, м-н Южный, м-н Ольшанка, м-н Фолюш (3), ур.Грандичи, м-н Барановичи, Путришковский с/с (2), Обуховский с/с (4), Квасовский с/с, д.Аульс, ул.Врублевского, Скидельский с/с (4), м-н Вишневец, ур.Румлево, Вертелишковский с/с, Погораны-Кошевники, ул.Томина-Славинского, Индурский с/с – 88 случаев
Другие территории: Вороновский р-н, Новогрудский р-н, Дятловский р-н, Щучинский р-н (8), Мостовский р-н (3), Литва (2), Солигорский р-н (2), Ивьевский р-н, Свислочский р-н (2), Брестская обл., Лидский р-н, Волковысский р-н (2) – 25 случай
Местность не установлена – 14 случаев
|Лидский район
|
25
|
9
|Лесные массивы: м-н Индустриальный (4), д.Ямонты, д.Ваверка, д.Докудово, г.Березовка (3), д.Мыто, д.Чеховцы, аг.Гончары – 12 случаев
Частные подворья: м-н «Росляки», м-н Индустриальный — 2 случая
Дачные участки: г.Березовка – 1 случай
Другие территории: Новогрудский р-н (4), Борисовский р-н, Дятловский р-н, Вороновский р-н (2), Ивьевский р-н – 9 случаев
|Берестовицкий район
|
9
|
|Частные подворья: г.п.Берестовица (2), аг.Пограничный – 3 случая
Лесные массивы: д.Кули, д.Эйминовцы (2), д.Бергели, д.Олекшицы, д.Берестовичаны – 6 случаев
|Новогрудский район
|
14
|
4
|Частные подворья: Д.Вселюб, д.Черешля, д.Рутка, д.Кмитянка – 4 случая
Лесные массивы: д.Байки, д.Кошелево (2), д.Чемеровка, д.Русиловка, оз.Свитязь, д.Отминово, аг.Городечно, д.Лещенка – 9 случаев
Другие территории: Лидский р-н – 1 случай
|Островецкий район
|
8
|
2
|Лесные массивы: д.Березовка, д.Паракити, г.Островец, д.Слободка, д.Гуры, д.Задворники (2) – 7 случаев
Частное подворье д.Дермуны – 1 случай
|Ивьевский район
|
5
|
|Лесные массивы: д.Уртишки, д.Лепешки, д.Гировичи, д.Вадоль, д.Довнары – 5 случаев
|Волковысский район
|
18
|
3
|Частные подворья: п.Красносельский (2), д.Ендриховцы, г.Волковыск – 4 случая
Загородные дачные участки: дача «Козьи горы» — 1 случай
Лесные массивы: д.Баченцы, лес «Замковый» (2), д.Хатьковцы, д.Лесняки, д.Изабелин, д.Краски – 7 случаев
Другие территории: Свислочский р-н (4), Берестовицкий р-н, Зельвенский р-н – 6 случаев
|Мостовский район
|
4
|
3
|Лесные массивы: д.Ляда, д.Новинки, д.Гудевичи – 3 случая
Частное подворье д.Катеринка – 1 случай
|Вороновский район
|
3
|
|Лесные массивы: д.Переганцы, д.Енчи, д.Чижуны – 3 случая
|Щучинский район
|
1
|
|Лесной массив д.Мицари – 1 случай
|Дятловский район
|
6
|
2
|Частное подворье г.п.Козловщина – 1 случай
Лесные массивы: г.п.Новоельня, д.Дудичи (2), д.Демьяновичи, аг.Вензовец – 5 случаев
|Ошмянский район
|
4
|
1
|Частные подворья: д.Загорняты, аг.Гольшаны, аг.Гравжишки, д.Швабы – 4 случая
|Слонимский район
|
6
|
2
|Лесные массивы д.Павлово, д.Львовщина, д.Н.Стража, д.Бабыничи – 4 случая
Другие территории: Брестская обл., Дятловский р-н – 2 случая
|Свислочский район
|
1
|
|Лесной массив д.Колоная – 1 случай
|Сморгонский район
|
6
|
1
|Частное подворье д.Сыроватки – 1 случай
Лесные массивы: д.Клиденяты, д.Укропенка (2) – 3 случая
Другие территории: Островецкий р-н, Минская обл. – 2 случая
|По области:
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249
|
67
|