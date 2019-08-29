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Клещи: зона риска. С 23 по 29 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 249 человек

30.08.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Клещи: зона риска. С 23 по 29 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 249 человек

Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

139

40

 На территории г.Гродно: ул.Чернышевского, озеро «Юбилейное», «Химик-Азот», пер.Коллекторный – 4 случая

Загородные дачные участки: Коптевский с/с (4), Путришковский с/с, Сопоцкинский с/с, Скидельский с/с, Гожский с/с – 8 случаев

Лесные массивы: ур.Пышки (6), Подлабенский с/с (8), Гожский с/с (7), Озерский с/с (7), Коптевский с/с (7), Поречский с/с (12), Сопоцкинский с/с (8), м-н Зарица (5), ур.Чеховщизна, Одельский с/с, м-н Южный, м-н Ольшанка, м-н Фолюш (3), ур.Грандичи, м-н Барановичи, Путришковский с/с (2), Обуховский с/с (4), Квасовский с/с, д.Аульс, ул.Врублевского, Скидельский с/с (4), м-н Вишневец, ур.Румлево, Вертелишковский с/с, Погораны-Кошевники, ул.Томина-Славинского, Индурский с/с   – 88 случаев

Другие территории: Вороновский р-н, Новогрудский р-н, Дятловский р-н, Щучинский р-н (8), Мостовский р-н (3), Литва (2), Солигорский р-н (2), Ивьевский р-н, Свислочский р-н (2), Брестская обл., Лидский р-н, Волковысский р-н (2) – 25 случай

Местность не установлена – 14 случаев
Лидский район

25

9

 Лесные массивы: м-н Индустриальный (4), д.Ямонты, д.Ваверка, д.Докудово, г.Березовка (3), д.Мыто, д.Чеховцы, аг.Гончары – 12 случаев

Частные подворья: м-н «Росляки», м-н Индустриальный — 2 случая

Дачные участки: г.Березовка – 1 случай

Другие территории: Новогрудский р-н (4), Борисовский р-н, Дятловский р-н, Вороновский р-н (2), Ивьевский р-н – 9 случаев
Берестовицкий район

9

 

 Частные подворья: г.п.Берестовица (2), аг.Пограничный – 3 случая

Лесные массивы: д.Кули, д.Эйминовцы (2), д.Бергели, д.Олекшицы, д.Берестовичаны – 6 случаев
Новогрудский район

14

4

 Частные подворья: Д.Вселюб, д.Черешля, д.Рутка, д.Кмитянка – 4 случая

Лесные массивы: д.Байки, д.Кошелево (2), д.Чемеровка, д.Русиловка, оз.Свитязь, д.Отминово, аг.Городечно, д.Лещенка – 9 случаев

Другие территории: Лидский р-н – 1 случай
Островецкий район

8

2

 Лесные массивы: д.Березовка, д.Паракити, г.Островец, д.Слободка, д.Гуры, д.Задворники (2) – 7 случаев

Частное подворье д.Дермуны – 1 случай
Ивьевский район

5

 

 Лесные массивы: д.Уртишки, д.Лепешки, д.Гировичи, д.Вадоль, д.Довнары – 5 случаев
Волковысский район

18

3

 Частные подворья: п.Красносельский (2), д.Ендриховцы, г.Волковыск – 4 случая

Загородные дачные участки: дача «Козьи горы» — 1 случай

Лесные массивы: д.Баченцы, лес «Замковый» (2), д.Хатьковцы, д.Лесняки, д.Изабелин, д.Краски – 7 случаев

Другие территории: Свислочский р-н (4), Берестовицкий р-н, Зельвенский р-н – 6 случаев
Мостовский район

4

3

 Лесные массивы: д.Ляда, д.Новинки, д.Гудевичи – 3 случая

Частное подворье д.Катеринка – 1 случай
Вороновский район

3

 

 Лесные массивы: д.Переганцы, д.Енчи, д.Чижуны – 3 случая
Щучинский район

1

 

 Лесной массив д.Мицари – 1 случай
Дятловский район

6

2

 Частное подворье г.п.Козловщина – 1 случай

Лесные массивы: г.п.Новоельня, д.Дудичи (2), д.Демьяновичи, аг.Вензовец – 5 случаев
Ошмянский район

4

1

 Частные подворья: д.Загорняты, аг.Гольшаны, аг.Гравжишки, д.Швабы – 4 случая
Слонимский район

6

2

 Лесные массивы д.Павлово, д.Львовщина, д.Н.Стража, д.Бабыничи – 4 случая

Другие территории: Брестская обл., Дятловский р-н – 2 случая
Свислочский район

1

 

 Лесной массив д.Колоная – 1 случай
Сморгонский район

6

1

 Частное подворье д.Сыроватки – 1 случай

Лесные массивы: д.Клиденяты, д.Укропенка (2) – 3 случая

Другие территории: Островецкий р-н, Минская обл. – 2 случая
По области:

249

67

  

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Теги: Гродно
 
 
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 139...
 
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