Гипертонический криз: симптомы и первая помощь, профилактика и лечение

Источник материала: Полесская правда



Гипертонический криз – это внезапное и необычное для конкретного человека повышение давления, которое сопровождается спазмом сосудов либо увеличением объема циркулирующей в кровеносной системе крови. Такое состояние организма относится к неотложным, а значит, требует незамедлительной помощи.

Что может спровоцировать гипертонический криз, при каких показателях тонометра можно говорить о гипертоническом кризе и как оказать первую помощь больному? На эти и другие вопросы корреспондента pinsknews.by ответила заведующая межрайонным кардиологическим центром УЗ «Пинская центральная поликлиника» Юлия Кривопуст:

– У разных людей показатели гипертонического криза разные. Если у человека всю жизнь показатели давления были 90/60, то криз у него может произойти при показателях 120/90 мм рт. ст., а у больного с гипертонической болезнью третьей степени криз может начаться при показателях 250/180 мм рт. ст. Вот почему высокий показатель еще не является симптомом гипертонического криза.

Надо всегда учитывать «рабочее» давление, и увеличение его более чем на 30 мм ртутного столба считается одним из симптомов гипертонического криза. Чаще всего гипертонический криз развивается у пожилых людей на фоне хронической артериальной гипертензии, однако это не значит, что молодые люди полностью от него застрахованы. И поскольку артериальная гипертензия – довольно распространенное заболевание, то необходимо знать, как оказывать помощь при гипертоническом кризе. Для начала разберем что может спровоцировать гипертонический криз, и какие симптомы могут свидетельствовать о его возникновении.

Провоцирующими факторами при первичном гипертоническом кризе могут быть:

психоэмоциональные нарушения, стрессовые состояния, чрезмерное беспокойство и тревога;

высокая чувствительность к метеорологическим изменениям;

вредные привычки, такие как алкоголь и курение;

резкая отмена гипотензивных средств, направленных на снижение артериального давления;

длительная чрезмерная физическая нагрузка неподготовленного организма;

гормональный дисбаланс в работе эндокринной системы, например, климакс у женщин.

А теперь разберем симптомы гипертонического криза. В первую очередь, это резкое повышение диастолического (нижнего) АД, обычно выше 110—120 мм рт. ст. Как уже говорилось выше, это значение может быть индивидуальным для каждого случая, поэтому внимание нужно обращать не только на показатели АД, но и на другие симптомы.

Гипертонический криз обычно сопровождается резкой головной болью (чаще всего в затылочной области) и ощущением пульсации в висках, головокружением. Может наблюдаться одышка, тошнота или рвота, покраснение кожных покровов, мелькание мушек или пелена перед глазами, раздражительность, возбуждение, чувство страха, паника, слабость, потливость, сжимающие боли за грудиной, учащенное сердцебиение, судороги, нарушение сознания. Симптомы могут варьироваться в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний.

Гипертонический криз может длиться 2-3 часа, иногда и дольше. И чем дольше он тянется, тем хуже последствия — сосуды находятся в состоянии спазма, нарушается питание тканей мозга, сердца, глаз, почек. Поэтому знание само- и взаимопомощи при гипертоническом кризе очень важно

Правило снижения повышенного артериального давления требует, чтобы верхний уровень уменьшился не более чем на 15-20% от первоначальных цифр в течение часа после начала купирования криза.

Первая помощь при гипертоническом кризе:

прежде всего, сохраняйте спокойствие, не суетитесь;

необходимо принять положение полулежа, приподняв изголовье – это создаст отток крови от головы. Лежачее положение принимать не желательно;

расстегните тесную одежду;

устраните все источники шума, выключите телевизор.

примите отвлекающие процедуры: горячую ножную ванну (если нет варикозной болезни), приложите холод на шею и затылок (при сильных головных болях);

воду пить нельзя – она может вызвать рвоту, а рвотный рефлекс увеличивает давление;

примите препарат, снижающий артериальное давление – каптоприл 25-50 мг под язык или нифедипин 5-10мг;

измерять уровень давления нужно каждые 15 минут до улучшения состояния;

при появлении загрудинных болей примите под язык нитроглицерин 0,0005 (помните, что нитроглицерин также хорошо снижает давление);

если при проведении указанных выше действий в течение часа вам не становится лучше, продолжается подъем давления, беспокоят боли за грудиной или появились нарушения речи, нарушение сознания, то потребуется помощь медицинских работников.

Если криз миновал благополучно, и состояние нормализовалось быстро, то это не значит, что он не может повториться в ближайшее время. Поэтому в ближайшее время необходимо обязательно посетить врача. С такой проблемой можно обратиться к терапевту или кардиологу. Врач поможет подобрать лекарство на случай повторного криза, а также поможет предупредить эти повторы. Лечение артериальной гипертензии позволит предупредить появление гипертонического криза.

Пациенты должны запомнить основное правило лечения: препараты при артериальной гипертензии назначаются для регулярного и пожизненного приема, отменять их самим нельзя!

Дома нужно иметь тонометр и регулярно свое давление измерять. Бросить курить, избегать ненормированного рабочего дня, сидячего образа жизни, соблюдать ограничения в еде в виде уменьшения соли, жареного, больше гулять, делать зарядку, стараться полноценно спать и отдыхать. Регулярно наблюдаться у врача.

Помните, что соблюдение этих советов – лучшая профилактика обострений артериальной гипертензии!