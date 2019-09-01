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Иголки жизни. Тайны китайской медицины раскрывает доктор Лузина-Чжу Лили

02.09.2019 11:42 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Иголки жизни. Тайны китайской медицины раскрывает доктор Лузина-Чжу Лили
Доктор Лили делает китайскую гимнастику тайцзи. © / АиФ-Россия

Доктор Лузина-Чжу Лили встретила меня бравурной музыкальной зарисовкой, которую она исполнила на пианино. Оно лишь один из невероятных экспонатов, которыми, как в пещере Аладдина, заполнен весь офис доктора. Число различных международных дипломов и фотографий медика рядом с её звёздными пациентами зашкаливает.

Доктор Лили бегло говорит по-русски и по-английски, имеет звание кандидата медицинских наук (а её дочь Камилла несколько лет проработала в одной из ведущих российских клиник) и знает все секреты, как вылечить почти любую болезнь без таблеток и операций.

Пока я устраиваюсь и оглядываюсь в её экзотическом кабинете, она успевает рассказать мне, как вылечила от паралича йоркширского терьера Клёпу. Всего две недели сеансов иглоукалывания — и парализованный пёсик вновь сумел выйти на своих лапках на прогулку. Удивляюсь, разве можно лечить животное человеческими способами, и получаю ответ:

— Конечно, я и коз лечила так, и овец.

Иголки жизни. Тайны китайской медицины раскрывает доктор Лузина-Чжу Лили Так ли хороша традиционная китайская медицина

Главное — успеть

Юлия Тутина, «АиФ»: Доктор Лили, так что же такое китайская медицина?

Лузина-Чжу Лили: Конечно, нельзя говорить, что это панацея от всех болезней. Но она в отличие от большинства других методов лечения практически всегда оказывает положительный эффект. Главный фактор при лечении тут — время. Вот привезли ко мне одного пациента. Тот был вдохновлён рассказами об успехах иглоукалывания и настойчиво просил избавить его от последствий инсульта: мол, уже и в Германии, и в Израиле лечился, ничего не помогает. Только оказалось, что болезнь его приключилась... 12 лет назад. Или 50-летний мужчина просит вылечить от врождённой глухоты. Увы, застарелые и тем более врождённые болезни полной реабилитации не поддаются, что бы ни обещали некоторые падкие до денег врачи. Хотя определённое облегчение китайская медицина дать, конечно, может.

Акупунктура — не панацея, но если её использовать своевременно, то она эффективна, безопасна и является органосберегающим методом лечения многих заболеваний. Применять её надо с умом и с учётом многих важных факторов.

— А в чём принципы китайской медицины? Она пока в России не очень распространена.

— Базовыми концепциями китайской медицины являются у-син и инь-ян. Первая отражает тесную циклическую связь между пятью первоэлементами жизни: деревом, огнём, землёй, металлом и водой. Именно им подчиняется весь окружающий человека мир и он сам. В связи с этим, с точки зрения китайских медиков, все проблемы здоровья решаются с учётом огромного числа разных факторов — от погодных условий и влияния планет до настроения.

Вторая концепция — инь-ян — обозначает два противоположных начала. Субстанцию, из которой состоит всё живое, относят к категории инь — пассивному женскому, тёмному началу природы. А процессы, которые происходят в организме, — к ян — активному мужскому, светлому началу.

Иголки жизни. Тайны китайской медицины раскрывает доктор Лузина-Чжу Лили От подёргивания до почёсывания. Есть ли польза от массажа головы?

Все пять первоэлементов содержат равное соотношение инь-ян. И все органы организма человека также либо янские, либо иньские. Скажем, сердце, селезёнка, лёгкие — это органы ян, а желчный пузырь, желудок, мочевой пузырь — инь. Болезнь возникает при нарушении равновесия инь и ян. Исходя из этого, китайские медики много веков назад разработали несколько лечебных методик: иглоукалывание (акупунктура), прижигание, массаж, траволечение. Используются они в комплексе. Их цель — вылечить не конкретную болезнь, а организм в целом. Иголками и другими средствами врач способствует саморегуляции организма, помогает восстановить гармонию между инь и ян.

Как часто люди отмахиваются от небольшой боли, ощущения потягивания в спине или суставе или даже просто от неприятного чувства. А ведь это звоночек, который сообщает: надо помочь телу справиться с возникающими проблемами.

В организме всё взаимосвязано. Скажем, позвоночник взаимодействует со всеми внутренними органами. Если в нём есть проблемы на уровне грудного позвонка, это блокирует деятельность сердца. Тогда человек много лет ходит по кардиологам, а облегчения не наступает. Или проблемы на пояснично-крестцовом уровне могут быть причиной детского энуреза.

Эффективность доказана МРТ и УЗИ

— Про применение у животных понятно, а детям китайская медицина подходит?

— Конечно. Китайские методики даже у здоровых детей улучшают память, концентрацию внимания и помогают развитию речи.

Иголки жизни. Тайны китайской медицины раскрывает доктор Лузина-Чжу Лили
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— Многие традиционные врачи относятся к иглоукалыванию настороженно или даже считают его неэффективным...

— Это заблуждение. Любой продвинутый врач расскажет вам, что сегодня есть масса исследований, подтверждающих эффективность иглоукалывания на основе:

1) результатов МРТ, которые показывают наличие межпозвоночной грыжи до лечения и её отсутствие после лечения;

2) результатов УЗИ, где были видны патологические изменения в щитовидной железе до начала лечения и улучшение состояния после;

3) результатов гастроскопии, где присутствовала язва 12-перстной кишки и наблюдалось рубцевание после лечения;

4) результатов электронейромиографии лицевого нерва, где наблюдались положительные сдвиги после лечения акупунктурой.

Во все времена всегда были и будут люди, которые верили в неё или нет. Но неоспоримо, что этот вид лечения возник ещё 2200 лет назад. Именно тогда в Китае был составлен «Трактат Жёлтого императора о внутреннем». Он и сегодня считается фундаментальным и наиболее авторитетным трудом по медицине. В XIV в. акупунктура попала в Европу и с тех пор успешно используется наряду с западной медициной. Неужели столько веков люди во всём мире ошибались?


Иголки жизни. Тайны китайской медицины раскрывает доктор Лузина-Чжу Лили
Нажимите для увеличения

Древние рецепты Китая

Для поджелудочной железы

Кружку арахиса заливаем водой и варим до готовности, добавляем финики без косточек и ждём, чтобы закипело. Пьём настойку в течение месяца утром и вечером.

От диабета

Огурцы разрезать вдоль на четыре части, посолить и посахарить, накалить растительное масло на сковороде, в него положить чеснок, поджарить и залить огурцы.

Иголки жизни. Тайны китайской медицины раскрывает доктор Лузина-Чжу Лили Дошли до мочки. На ухе есть активные точки для лечения любого органа

От болезней печени

Каждый день есть говяжью печень, питаться протёртой пищей.

От давления

Варим рисовую кашу с сельдереем (стебли вместе с корнем). На кружку риса полкружки сельдерея. Едим в течение месяца на обед.

Для профилактики щитовидки

В стакан кефира добавить каплю йода. Выпивать на ночь. Каждый день добавлять ещё по одной капле до семи, а потом уменьшать опять до одной.

 
 
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Этого врача знает весь отечественный бомонд. Среди её пациентов — певцы, политики, артисты. А всё потому, что китайская медицина считается самой безвредной и одной...
 
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