Залечиться до инсульта. К чему приводит бесконтрольный приём лекарств

Источник материала: Аргументы и факты

О некоторых наиболее опасных последствиях самостоятельного приёма популярных таблеток «АиФ» узнал у профессора кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова Сергея Яковлева.

Капли в нос, лекарства от кашля

Многие лекарства от простуды содержат растительные компоненты. Нужно быть аккуратными при назначении таких препаратов людям с бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями. Достаточно часто течение бронхиальной астмы ухудшается при приёме различных травяных противокашлевых, отхаркивающих средств. Следует также помнить, что противокашлевые препараты могут замедлить выздоровление при острых бронхолёгочных инфекциях — бронхите, пневмонии: подавление кашля тормозит очищение бронхов от патогенных микробов. Капли в нос при длительном бесконтрольном приёме могут вызывать атрофию слизистой носа, что грозит хроническими лор-заболеваниями. Вдобавок у гипертоников при бесконтрольном приёме капель в нос может снижаться действие гипотензивных средств, а давление в итоге — повышаться.

Обезболивающие

Почти всегда мы назначаем их себе сами. Самое популярное жаропонижающее и обезболивающее — парацетамол. Часто им снижают температуру, но не смотрят на максимально разрешённую суточную дозу и принимают больше 3 дней. В результате чего может развиться острое токсическое повреждение печени — лекарственный гепатит, иногда с тяжёлой печёночной недостаточностью.

Обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) — диклофенак, ибупрофен, кеторолак, индометацин и т. п., которыми часто лечат головную боль, боль в суставах, позвоночнике, не стоит принимать самостоятельно больше 2–3 дней. Если боль не проходит, нужно обратиться к врачу. Одно из наиболее частых осложнений — эрозийно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта. Человек выпил таблетку — не помогло, принял 2–3, не прочитав инструкцию, и заработал язву или ещё хуже — кровотечение из этой язвы.

У пациентов с бронхиальной астмой приём НПВП может провоцировать астматические приступы. НПВП, в частности обезболивающие, снижают действие гипотензивных препаратов — это нужно учитывать гипертоникам. Все НПВП могут вызвать острое лекарственное поражение печени или почек, иногда тяжёлое, хотя риск этих осложнений различается между препаратами этой группы. В последние годы появились данные, что регулярный приём некоторых НПВП повышает риск развития острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта.

Таблетки от давления

Гипертонию немало людей лечат самостоятельно. Померил давление — пошёл в аптеку, купил таблетки как у соседа. Обычно это препараты из группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (эналаприл, каптоприл и др.). Их и сами доктора назначают чаще всего. Перед приёмом нужно убедиться, что нет заболеваний почек, которые могут никак не проявляться. Иначе лекарство станет катализатором болезни. Если есть двусторонний стеноз почечных артерий, то приём препарата может привести к резкому снижению давления, вплоть до потери сознания и угрозы жизни. Такие препараты способны повышать уровень креатинина. Это чревато серьёзными осложнениями при недиагностированных заболеваниях почек. У пациента может развиться почечная недостаточность с задержкой мочи и всех шлаков в организме, что тоже смертельно опасно.

По современным рекомендациям доктора уходят от назначения коротко действующих препаратов (каптоприл, нифедипин и др.). Они быстро снижают давление, но через час-два давление опять резко повышается, что может приводить к инсультам и инфарктам. Предпочтительнее препараты, которые снижают давление плавно, длительно и принимаются 1–2 раза в день.

Статины — лекарства, снижающие холестерин, тоже можно свободно купить в аптеке. Доказано: снижение холестерина и нормализация липидов способствуют снижению риска развития острого инфаркта миокарда, инсульта, некоторых заболеваний артерий. Однако при самоназначении и бесконтрольном приёме статинов может развиться повреждение печени, тяжёлое поражение мышц. Установлена связь между длительным применением статинов и серьёзными поражениями головного мозга — снижением памяти, нарушением мышления, вплоть до деменции. Не всем пациентам следует лечиться статинами, иногда риски осложнений превышают потенциальную пользу. Безопаснее снизить повышенный холестерин диетой и физической активностью.

Антибиотики

Некоторые антибиотики из группы макролидов (азитромицин, кларитромицин) и фторхинолонов (левофлоксацин, моксифлоксацин) противопоказаны людям с болезнями сердца, так как могут вызывать опасные аритмии, особенно при одновременном приёме с некоторыми лекарствами от аллергии, противогрибковыми. Часто назначаемые в амбулаторной практике амоксициллин/клавуланат или азитромицин могут вызвать поражение печени. Фторхинолоны, макролиды способны угнетать функцию ЦНС, снижая внимание, реакцию. Приём их несовместим с вождением автомобиля. Но предупреждений об этом мы не найдём в инструкции к антибиотику. В последние годы стали актуальны тяжёлая диарея и колит, вызванные клостридиями. И все антибиотики при неправильном приёме способны вызывать устойчивость микроорганизмов — в следующий раз они могут просто не помочь.

Конец эпохи антибиотиков. Почему бактерии перестают бояться пенициллина? Подробнее

Таблетки «от живота»

Самые популярные среди них — это спазмолитики типа но-шпы, дротаверина и аналогов. Они могут маскировать серьёзные хирургические ситуации, которые называются «острый живот»: острый аппендицит, острый холецистит, которые нужно лечить под наблюдением хирурга, возможно, даже оперировать. Если снимать боль таблетками, можно запустить хирургическую патологию до крайне опасного состояния — воспаления брюшины, или перитонита, что несёт прямую угрозу жизни. И не стоит забывать, что столь любимый всеми активированный уголь может абсорбировать не только токсины, но и прочие вещества, в том числе таблетки. Так что их действие может снижаться при одновременном приёме с абсорбентом.