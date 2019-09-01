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Лисички, боровички, сыроежки…

02.09.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Каждый грибной сезон многие из нас оставляют все неотложные дела и устремляются в лес. К сожалению, нередко после этих походов случаются отравления грибами.
Наиболее опасна бледная поганка: ее яд, содержащий чрезвычайно токсичные соединения фаллоидин и аманитин, вызывает поражения печени, почек и сердечной мышцы. Никакая обработка (отваривание, сушка) его не обезвреживает, и всего одного гриба достаточно, чтобы убить взрослого человека. Симптомы отравления появляются нередко через 6-12 часов после еды и первоначально похожи на обычное несварение: тяжесть в желудке, вздутие живота, боль под ложечкой, легкая тошнота или изжога. Через 12 часов появляются боль в животе, рвота, кровавый понос, обезвоживание, сильная жажда. Потом все это может пройти, и через три-пять дней, когда токсины разрушат печень, почки и нервную систему, наступают резкое падение содержания сахара в крови, потеря сознания и более чем в 50% случаев — смерть. Вот почему при отравлении бледной поганкой необходима срочная госпитализация.
Гораздо чаще, чем бледная поганка, в наших лесах встречается вонючий, или белый мухомор. Он действительно белый, причем весь — и нижняя сторона шляпки, и ножка. Симптомы отравления этим грибом такие же, как при отравлении бледной поганкой.
Есть ядовитый гриб и среди шампиньонов — это шампиньон желтокожий. На шампиньон похожа и ядовитая энтолома оловянная, вызывающая тяжелое поражение кишечника. Достаточно часто встречаются отравления грибами, похожими на опята. Ядовиты два ложноопенка — серо-желтый и кирпично-красный.
Ядовитый вид можно встретить и среди сыроежек. Необходимо относиться с осторожностью к сыроежкам с красной шляпкой, среди них есть три горьких вида и один не только горький, но и ядовитый. Отравление им не смертельно, но понос и тошнота обеспечены.
До недавнего времени свинушки считались условно съедобными грибами. Однако из-за острых отравлений, зафиксированных в последние годы, они отнесены в разряд ядовитых. Свинушка накапливает большое количество вредных веществ, так что ее токсичность сильно меняется в зависимости от места, где она растет. Ядовитые вещества, обнаруженные в этом грибе, действуют медленно, вызывая нарушения состава крови. Они могут постепенно накапливаться в организме и вызвать отравление только через несколько лет. Но у отдельных людей чувствительность к свинушкам повышена, отравление наступает быстро и порой бывает смертельным.
Могут вызвать острый гастроэнтерит (воспаление желудка и тонкого кишечника) условно съедобные грибы: грузди, волнушки, валуи, горькушки, рядовки, скрипицы, содержащие смолоподобные вещества. Из несъедобных видов чаще встречаются желчный гриб, поразительно похожий на белый, иногда на подберезовик.
• Остерегайтесь старых, переросших грибов, в них наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека.
• Не кладите грибы в полиэтиленовые пакеты — они сильно нагреваются на солнце и портятся, без доступа воздуха в них идет разложение с образованием ядовитых веществ.
• Не употребляйте грибы, собранные несколько дней назад и ставшие уже клейкими или покрывшиеся плесенью.
• Ободок, опоясывающий основание ножки гриба, не является признаком ядовитости. Изменение цвета при разрезе гриба указывает лишь на реакцию окисления и не имеет диагностического значения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ
При всяком, даже легком отравлении необходимо обратиться к врачу. До осмотра врача желудок промывают, выпив пять-шесть стаканов чистой кипяченой воды или слабого раствора марганцовокислого калия и вызвав рвоту. Процедуру повторяют до шести раз. Необходимо выпить большую дозу сорбентов (0,5-1г на кг массы тела человека, то есть примерно 40-60 г для взрослого). Если в первые часы отравления нет жидкого стула, дают слабительное. Хорошо поставить несколько раз очистительные клизмы. В случае возникновения поздних расстройств (более 8-24 часов после употребления в пищу грибов) слабительное давать нельзя. Чтобы уменьшить риск нарушений кровообращения, необходимо положить тепло к ногам и на живот больному. При резкой слабости показаны крепкий сладкий чай, черный кофе. Можно давать молоко и мед. Ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки, поскольку спирт содействует быстрому всасыванию в организм грибных ядов.
Н. Сакович, фельдшер-валеолог.

 
 
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Каждый грибной сезон многие из нас оставляют все неотложные дела и устремляются в лес. К сожалению, нередко после этих походов
 
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