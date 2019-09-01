ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

02.09.2019 16:51 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
shutterstock.com

Иранский ученый Нушин Мохаммадифард заявил, что регулярное употребление орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, передает ТАСС.

В докладе, представленном в субботу на конгрессе Европейского общества кардиологов, говорится, что употребление орехов не менее двух раз в неделю существенно снижает риск смертельного исхода при инфаркте, сердечном приступе и различных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Европейское общество кардиологов рекомендует употреблять 30 г несоленых орехов ежедневно.

Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Залечиться до инсульта. К чему приводит бесконтрольный приём лекарств
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейское общество кардиологов рекомендует употреблять 30 г несоленых орехов ежедневно
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Риск получить тепловой удар существует не только летом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика