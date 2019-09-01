Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Иранский ученый Нушин Мохаммадифард заявил, что регулярное употребление орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, передает ТАСС.

В докладе, представленном в субботу на конгрессе Европейского общества кардиологов, говорится, что употребление орехов не менее двух раз в неделю существенно снижает риск смертельного исхода при инфаркте, сердечном приступе и различных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Европейское общество кардиологов рекомендует употреблять 30 г несоленых орехов ежедневно.

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