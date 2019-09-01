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Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
02.09.2019 16:51 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Иранский ученый Нушин Мохаммадифард заявил, что регулярное употребление орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, передает
В докладе, представленном в субботу на конгрессе Европейского общества кардиологов, говорится, что употребление орехов не менее двух раз в неделю существенно снижает риск смертельного исхода при инфаркте, сердечном приступе и различных сердечно-сосудистых заболеваниях.
Европейское общество кардиологов рекомендует употреблять 30 г несоленых орехов ежедневно.
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Европейское общество кардиологов рекомендует употреблять 30 г несоленых орехов ежедневно
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