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Ученые придумали, как победить малярию

02.09.2019 18:39 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ученые придумали, как победить малярию
Фото из открытых источников

В журнале Science было опубликовано исследование международной группы ученых, которые сделали открытие, позволяющее в перспективе не только успешно лечить, но и блокировать распространение малярии.

Ученые придумали, как победить малярию Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцину против малярии

Ученые пришли к выводу, что препараты, действующие на один белок малярийного плазмодия, помогут лечить малярию на любой стадии и спасти множество жизней. Как отметили специалисты, результаты исследования позволят создать препараты нового поколения, которые помогут искоренить малярию.

В дальнейшем ученые собираются создать препарат, который будет воздействовать на обнаруженный ими белок паразита. Кстати, сейчас эффективность вакцины от малярии составляет около 40%. Каждый год от этой болезни умирают до 755 тысяч человек, подавляющее большинство случаев заражения происходят в Африке.

 
 
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Эффективность вакцины, которая используется сейчас, составляет около 40%.
 
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