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Ученые придумали, как победить малярию
02.09.2019 18:39 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В журнале
Ученые пришли к выводу, что препараты, действующие на один белок малярийного плазмодия, помогут лечить малярию на любой стадии и спасти множество жизней. Как отметили специалисты, результаты исследования позволят создать препараты нового поколения, которые помогут искоренить малярию.
В дальнейшем ученые собираются создать препарат, который будет воздействовать на обнаруженный ими белок паразита. Кстати, сейчас эффективность вакцины от малярии составляет около 40%. Каждый год от этой болезни умирают до 755 тысяч человек, подавляющее большинство случаев заражения происходят в Африке.
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Эффективность вакцины, которая используется сейчас, составляет около 40%.
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