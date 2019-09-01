Ученые придумали, как победить малярию

В журнале Science было опубликовано исследование международной группы ученых, которые сделали открытие, позволяющее в перспективе не только успешно лечить, но и блокировать распространение малярии.

Ученые пришли к выводу, что препараты, действующие на один белок малярийного плазмодия, помогут лечить малярию на любой стадии и спасти множество жизней. Как отметили специалисты, результаты исследования позволят создать препараты нового поколения, которые помогут искоренить малярию.

В дальнейшем ученые собираются создать препарат, который будет воздействовать на обнаруженный ими белок паразита. Кстати, сейчас эффективность вакцины от малярии составляет около 40%. Каждый год от этой болезни умирают до 755 тысяч человек, подавляющее большинство случаев заражения происходят в Африке.