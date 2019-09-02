Школьный перекус. 7 вариантов для здорового ланча

Источник материала: Аргументы и факты

С началом учебного года у родителей школьников добавляется забот. И это не только уроки, родительские собрания, оценки, но и забота о том, как грамотно организовать питание школьника. Чтобы и полезно было, и вкусно, и чтобы мозг активно работал, а еще — чтобы удобно и безопасно было есть. Ведь, например, орешки питательные, в удобном пакетике, но ребенок может подавиться. К тому же в день школьник может съедать всего 30 г орешков, меньше горсти, что довольно мало.

Поэтому придется придумывать какие-то другие варианты, полезные и удобные. И к тому же продукты не должны быть скоропортящимися, ведь некоторым школьникам приходится проводить в классе по 8 часов.

Банановые оладьи

Оладьи — не слишком полезный перекус. Но, если они сделаны без муки, это совсем другое дело. Например, можно сделать блинчики из бананов, взбитых с яйцами. Получится блюдо, которое даст энергию надолго.

1 банан

2 небольших яйца

Щепотка соли

Щепотка корицы, кардамона, ванили (по желанию, на выбор)

Шаг 1. Зрелый банан размять вилкой в пюре.

Шаг 2. Взбить яйца, добавить пюре из банана, взбить все вместе.

Шаг 3. Добавить пряности и чуть-чуть посолить.

Шаг 4. Жарить на сковороде, смазанной растительным маслом, как оладьи или блинчики.

Совет: в такие блины можно завернуть фруктовую начинку, например, кусочки яблок, мандаринов или апельсинов.

Пита с котлетой и овощами



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Пита — очень удобный конверт для всяческих начинок. В ней обычно нет дрожжей, в нее не добавляют сахар, это просто мука и вода. Разрезаешь пополам, в каждую половинку кладешь овощи, мясо, сыр. Вот и два полезных сэндвича. Если ребенок — малоежка, то ему будет достаточно одного, а второй можно взять себе на работу.

1 пита

1 котлета из индейки или куриного фарша

1 молодая морковка

2 листика салата

1 небольшой огурец

Шаг 1. Питу разрезать пополам, можно предварительно подсушить ее на сковороде без масла.

Шаг 2. Котлету разрезать пополам вдоль, чтобы она удобно умещалась в питу.

Шаг 3. Морковку почистить, порезать соломкой.

Шаг 4. Огурцы порезать соломкой.

Шаг 5. В каждую половинку питы положить половинку котлеты, 1 листик салата и немного моркови и огурца.

Мини-сэндвичи

В этом блюде удобно то, что мы убираем корочки хлеба. Значит, ребенок сможет быстро съесть такой сэндвич, не поперхнуться и продолжать свои занятия. То есть берутся 2 тонких кусочка хлеба, обрезаются корочки. В качестве связующего ингредиента на них намазывается сыр. Можно взять плавленый, можно — любой мягкий: креметте, «Филадельфию», рикотту, козий, смотря что нравится ребенку. Дополняем сыр кусочками огурца, можно положить нежирную ветчину или кусочек отваренной на пару курицы. Посолить по вкусу.

Рулетики из лаваша



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Тонкий армянский лаваш — отличный вариант для полезного перекуса. Лаваш нужно намазать какой-нибудь пастой (только не острой) или тем же сыром. Можно взять еще несоленую брынзу или фету, смешать с жирной сметаной. Если ребенок любит овощную икру или хумус, то можно в качестве основы взять их. На лаваш намазать сыр или овощную пасту, добавить свежие овощи (если у вас в качестве основы не острый сыр, то можно взять и фрукты, яблоки, банан, груши и так далее). Завернуть все в рулет, нарезать на порционные кусочки на один укус и сложить в контейнер.

Сырники

Если ваш ребенок любит творог, то будет очень рад такому перекусу. Разумеется, сырники будут без варенья, сметаны и сгущенки. Зато в тесто можно добавить шоколадную крошку или изюм. И придется положить побольше муки, чтобы сырники не разваливались и их было удобно есть.

Бутерброд с мясом



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Отличный вариант для школьного ланча — запеченная курица, индейка или говядина. Можно запечь в фольге, потом нарезать на порционные кусочки и давать ребенку на перекус с кусочком хлеба. Можно приготовить нежирное мясо в мультиварке или в пароварке. К бутерброду добавить кружки огурцов, полоски сладкого перца.

Фрукты

Один из самых удобных вариантов — банан. Он прост в транспортировке, не такой сочный, как другие фрукты, то есть школьник останется в чистой форме. Часто банан ругают за слишком высокий гликемический индекс * : уровень сахара может резко вырасти, а потом так же резко пойти вниз. Эти перепады вредны, особенно для детей с предрасположенностью к лишнему весу, так что банан лучше давать не каждый день.

С другой стороны, банан богат калием и магнием, что хорошо влияет на настроение и работоспособность.

Можно также дать с собой яблоки, нектарины, не слишком сочные персики или сливы. Желательно добавить к фруктам небольшой сэндвич, чтобы ребенок смог утолить голод надолго.

Все приведенные варианты ланча смогут выдержать целый день в школе, конечно, если не ставить сумку с обедом на батарею, тут мало что устоит, даже фрукты могут превратиться в пюре. Но блюда из творога, сыра, отварного или запеченного мяса, особенно если не поливать их соусами (это неудобно для школьного перекуса), вполне продержатся 6-8 часов без холодильника.