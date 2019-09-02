ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорогие, бесполезные, твои. Анализы, на которые не стоит тратить деньги

03.09.2019 09:26 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Дорогие, бесполезные, твои. Анализы, на которые не стоит тратить деньги
shutterstock.com

Дорогие, бесполезные, твои. Анализы, на которые не стоит тратить деньгиМало кто из нас спорит с назначениями врача. Если доктор прописал лекарство — нужно обязательно его пить, назначил анализы — надо их сделать, даже если это сильно бьет по карману. Однако на практике далеко не все лабораторные исследования информативны и так уж необходимы. На какие анализы точно не стоит тратить свои деньги и время, объясняет врач-терапевт Ирина Уфимцева.

Лептин

При определенных условиях уровень этого гормона, регулирующего энергетический обмен, может снижаться. Когда это происходит, человек перестает контролировать свой голод, что может привести к ожирению. Если у вас уже есть данная проблема, сдавать анализ бессмысленно, поскольку и так ясно, что уровень лептина будет низким, а лекарства, которое могло бы исправить ситуацию в лучшую сторону, пока не существует.

Дорогие, бесполезные, твои. Анализы, на которые не стоит тратить деньги Тяжелая артиллерия. Что такое гормональная терапия и кому она нужна

Дорогие, бесполезные, твои. Анализы, на которые не стоит тратить деньги Кортизол под контроль. Как управлять гормоном стресса

 

Кортизол

Часто уровень этого гормона отслеживают у женщин, которые готовятся к ЭКО. Анализ, как правило, берут из крови. Но, во-первых, чтобы кортизол повысился, человеку достаточно просто немного понервничать или банально не соблюсти правила подготовки к сдаче анализа — например, выпить бокал вина накануне. Во-вторых, не во всех лабораториях соблюдают необходимые условия хранения биоматериала, а если кровь немного постоит, то результат уже будет некорректным. Куда более информативным в этом плане может стать анализ суточной мочи, но не все готовы собирать его в течение дня.

Антитела к вирусу Эпштейна — Барр и цитомегаловирусу

Инфекционисты и терапевты, которые работают со взрослым населением, часто назначают эти анализы. Лично я откровенно не понимаю, зачем они это делают. 99,9% детей переболевает и тем, и другим. Это означает, что во взрослом состоянии у всех людей антитела будут повышены. Анализ просто подтвердит данную информацию, вот и все.

Безусловно, могут найтись врачи, которые с радостью пропишут пациенту иммуномодуляторы. Некоторые специалисты уверены, что если показатели высокие, то это говорит о снижении иммунитета и его нужно поддержать. Я считаю, что это неправильно и в некоторых случаях может быть опасно. Иммунитет пока не настолько хорошо изучен, как нам бы хотелось. К сожалению, сегодня иммуномодуляторы назначают даже при ОРВИ, но на самом деле их нужно подключать только в крайнем случае. Например, при некоторых гематологических заболеваниях.

Дорогие, бесполезные, твои. Анализы, на которые не стоит тратить деньги Нужно ли лечить хеликобактер пилори?

Дорогие, бесполезные, твои. Анализы, на которые не стоит тратить деньги Возможно ли повторное заражение хеликобактер пилори?

 

Антитела к хеликобактер пилори

Если у пациента есть подозрение на хеликобактер пилори, правильнее всего сделать либо гастроскопию, во время которой берут биопсию, либо пройти урезарный дыхательный тест с углеродом-С13. Однако некоторые врачи предлагают сдать кровь на антитела, хотя по сути это бессмысленно. Даже если показатель повышен, это не говорит о том, что человек болеет в данный момент. Нет, мы просто получаем свидетельство того, что организм в какой-то период жизни столкнулся с инфекцией. Может быть, это произошло 10 лет назад, и вы успешно справились с ней без чьей-либо помощи. Ни один компетентный врач не назначит вам эрадикационную терапию только при наличии анализа крови на антитела к хеликобактер пилори, потому что это очень мощное лечение, для которого нужно серьезное обоснование.

Онкомаркер СА125

Изначально маркеры были придуманы для онкологов, а потом незаметно перешли в практику обычных врачей. Не стоит думать, что если показатели превышают норму, у вас 100% рак яичников. На самом деле отклонение от нормы может спровоцировать изменения в функциях печени, проблемы с костями, гинекологические инфекции и т. д. Либо у вас действительно может быть запущен онкологический процесс, но он не связан именно с яичниками, а локализован в другой части тела. Такое тоже может быть. Для подтверждения рака прежде всего нужна биопсия!

Сдавать эти онкомаркеры имеет смысл только тогда, когда у пациента уже обнаружили рак яичника. Врач назначил ему химиотерапию и на ее фоне смотрит динамику заболевания, делает выводы о том, насколько эффективно лечение.

Дорогие, бесполезные, твои. Анализы, на которые не стоит тратить деньги
Кровный интерес. Шесть наивных вопросов про анализы
Подробнее

Дорогие, бесполезные, твои. Анализы, на которые не стоит тратить деньги
Как предупредить болезни? 10 анализов, которые нужно сдать каждому
Подробнее

 

Антитела к ТТГ

Если у врача есть подозрение на тиреотоксикоз, имеет смысл назначить пациенту анализ не только на тиреотропный гормон (ТТГ), но и на антитела к нему. Если диагноз подтвердился, сдавать антитела к ТТГ больше не нужно, в отличие от самого ТТГ, который придется повторять каждые три месяца, чтобы понимать, как протекает заболевание и насколько хорошо подобранно лечение. Однако на практике врачи иногда снова назначают эти два анализа, и в итоге вы просто тратите свои деньги.

Инсулин и С-пептид

С этими анализами хорошо знакомы те люди, которые болеют сахарным диабетом. Их достаточно сдать всего один раз, а не повторять каждые полгода, как считают некоторые врачи. По сути, самые первые результаты констатируют факт наличия диагноза, и это все, что нам от них нужно. Если вы будете и дальше сдавать кровь на инсулин и С-пептид, результаты не покажут вам динамику течения болезни. На самом деле потом нужно просто контролировать уровень своего сахара.

Beta-Cross laps и остеокальцин

Обычно эти анализы сдают для того, чтобы подтвердить диагноз «остеопороз», но по факту ни один, ни другой не могут этого сделать, потому что их уровень в крови может меняться не только при остеопорозе, а, например, при каком-то заболевании костей. Они в этом смысле неспецифичны.  

Если же есть подозрение на остеопороз, лучше использовать такой метод диагностики, как денситометрия. Для постановки диагноза его одного вполне достаточно.

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что лучше — гастроскопия или анализ крови, если есть подозрение на хеликобактер пилори? Можно ли поставить диагноз «рак» только с помощью онкомаркеров? Почему...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Выгорел на работе? Переработки — причина нервных тиков и депрессии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика