Дорогие, бесполезные, твои. Анализы, на которые не стоит тратить деньги

Источник материала: Аргументы и факты

Мало кто из нас спорит с назначениями врача. Если доктор прописал лекарство — нужно обязательно его пить, назначил анализы — надо их сделать, даже если это сильно бьет по карману. Однако на практике далеко не все лабораторные исследования информативны и так уж необходимы. На какие анализы точно не стоит тратить свои деньги и время, объясняет врач-терапевт Ирина Уфимцева.

Лептин

При определенных условиях уровень этого гормона, регулирующего энергетический обмен, может снижаться. Когда это происходит, человек перестает контролировать свой голод, что может привести к ожирению. Если у вас уже есть данная проблема, сдавать анализ бессмысленно, поскольку и так ясно, что уровень лептина будет низким, а лекарства, которое могло бы исправить ситуацию в лучшую сторону, пока не существует.

Кортизол

Часто уровень этого гормона отслеживают у женщин, которые готовятся к ЭКО. Анализ, как правило, берут из крови. Но, во-первых, чтобы кортизол повысился, человеку достаточно просто немного понервничать или банально не соблюсти правила подготовки к сдаче анализа — например, выпить бокал вина накануне. Во-вторых, не во всех лабораториях соблюдают необходимые условия хранения биоматериала, а если кровь немного постоит, то результат уже будет некорректным. Куда более информативным в этом плане может стать анализ суточной мочи, но не все готовы собирать его в течение дня.

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Инфекционисты и терапевты, которые работают со взрослым населением, часто назначают эти анализы. Лично я откровенно не понимаю, зачем они это делают. 99,9% детей переболевает и тем, и другим. Это означает, что во взрослом состоянии у всех людей антитела будут повышены. Анализ просто подтвердит данную информацию, вот и все.

Безусловно, могут найтись врачи, которые с радостью пропишут пациенту иммуномодуляторы. Некоторые специалисты уверены, что если показатели высокие, то это говорит о снижении иммунитета и его нужно поддержать. Я считаю, что это неправильно и в некоторых случаях может быть опасно. Иммунитет пока не настолько хорошо изучен, как нам бы хотелось. К сожалению, сегодня иммуномодуляторы назначают даже при ОРВИ, но на самом деле их нужно подключать только в крайнем случае. Например, при некоторых гематологических заболеваниях.

Антитела к хеликобактер пилори

Если у пациента есть подозрение на хеликобактер пилори, правильнее всего сделать либо гастроскопию, во время которой берут биопсию, либо пройти урезарный дыхательный тест с углеродом-С13. Однако некоторые врачи предлагают сдать кровь на антитела, хотя по сути это бессмысленно. Даже если показатель повышен, это не говорит о том, что человек болеет в данный момент. Нет, мы просто получаем свидетельство того, что организм в какой-то период жизни столкнулся с инфекцией. Может быть, это произошло 10 лет назад, и вы успешно справились с ней без чьей-либо помощи. Ни один компетентный врач не назначит вам эрадикационную терапию только при наличии анализа крови на антитела к хеликобактер пилори, потому что это очень мощное лечение, для которого нужно серьезное обоснование.

Онкомаркер СА125

Изначально маркеры были придуманы для онкологов, а потом незаметно перешли в практику обычных врачей. Не стоит думать, что если показатели превышают норму, у вас 100% рак яичников. На самом деле отклонение от нормы может спровоцировать изменения в функциях печени, проблемы с костями, гинекологические инфекции и т. д. Либо у вас действительно может быть запущен онкологический процесс, но он не связан именно с яичниками, а локализован в другой части тела. Такое тоже может быть. Для подтверждения рака прежде всего нужна биопсия!

Сдавать эти онкомаркеры имеет смысл только тогда, когда у пациента уже обнаружили рак яичника. Врач назначил ему химиотерапию и на ее фоне смотрит динамику заболевания, делает выводы о том, насколько эффективно лечение.

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Антитела к ТТГ

Если у врача есть подозрение на тиреотоксикоз, имеет смысл назначить пациенту анализ не только на тиреотропный гормон (ТТГ), но и на антитела к нему. Если диагноз подтвердился, сдавать антитела к ТТГ больше не нужно, в отличие от самого ТТГ, который придется повторять каждые три месяца, чтобы понимать, как протекает заболевание и насколько хорошо подобранно лечение. Однако на практике врачи иногда снова назначают эти два анализа, и в итоге вы просто тратите свои деньги.

Инсулин и С-пептид

С этими анализами хорошо знакомы те люди, которые болеют сахарным диабетом. Их достаточно сдать всего один раз, а не повторять каждые полгода, как считают некоторые врачи. По сути, самые первые результаты констатируют факт наличия диагноза, и это все, что нам от них нужно. Если вы будете и дальше сдавать кровь на инсулин и С-пептид, результаты не покажут вам динамику течения болезни. На самом деле потом нужно просто контролировать уровень своего сахара.

Beta-Cross laps и остеокальцин

Обычно эти анализы сдают для того, чтобы подтвердить диагноз «остеопороз», но по факту ни один, ни другой не могут этого сделать, потому что их уровень в крови может меняться не только при остеопорозе, а, например, при каком-то заболевании костей. Они в этом смысле неспецифичны.

Если же есть подозрение на остеопороз, лучше использовать такой метод диагностики, как денситометрия. Для постановки диагноза его одного вполне достаточно.