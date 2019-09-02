Выгорел на работе? Переработки — причина нервных тиков и депрессии

Источник материала: Аргументы и факты

Рассказывает руководитель научно-практического центра «ДОМ», нейропсихолог Светлана Шишкова.

Опросы показывают, что представление людей о синдроме эмоционального выгорания имеет мало общего с реальным положением дел. Большинство считает, что эмоциональное выгорание — это потеря удовольствия от работы. Однако, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это синдром, возникший в результате хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен.

Поскольку постоянный стресс может стать причиной многих заболеваний, синдром эмоционального выгорания был включен Международную классификацию болезней. Несмотря на то, что он не классифицируется как медицинское состояние, врачи советуют не оставлять его без внимания.

Раз — ступенька, два — ступенька

Специалисты, которые впервые открыли связь между профессиональной деятельностью и эмоциональным истощением (психологи Герберт Фрейденберг и Джордж Гринберг), выделили пять стадий этого синдрома.

1. Потеря уверенности в себе на фоне удовлетворённости работой.

2. Появление психосоматических расстройств (чаще — бессонницы и головной боли).

3. Невнимательность, рассеянность, потеря производительности.

4. Появление хронической усталости — сбой биоритмов (ночью человек не может уснуть, вечером его клонит в сон), нескончаемые простуды и мелкие болячки.

5. Апатия, безразличие, перепады настроения, упадок сил, который не проходит даже после выходных.

Попытки «взбодриться», «взять себя в руки» не приводят к нужному результату. На этой стадии большинство людей понимают, что им нужно либо брать тайм-аут, либо менять работу, либо отношение к ней. У остальных появляются нервные тики (спазмы глазных мышц), начинают выпадать волосы (признак гормонального сбоя), а перепады настроения приобретают угрожающий характер и начинают походить на психическое расстройство.

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Встать и уйти (с работы)

В отличие от серьезных психических диагнозов у синдрома эмоционального выгорания вполне оптимистичный прогноз. Чаще всего это состояние проходит, и в большинстве случаев — без помощи врачей и психологов.

Первое, что нужно сделать, если вы диагностировали у себя этот синдром, — это устранить причину эмоционального истощения (то есть работу). Необходим продолжительный отдых: минимум две недели. Имейте в виду, что первые 2-3 дня вас будет безудержно тянуть на работу: вы найдете массу поводов для немедленного визита или звонка в офис. Поэтому лучше уехать туда, откуда звонки и визиты на работу будут максимально затруднены.

Второе необходимое условие называется «клин клином». Хорошо, если у вас есть запасной аэродром: любое дело, которое для вас так же важно, как и работа (ремонт дома или на даче, поход или рыбалка с друзьями, волонтерство и т. д.). Если его нет, желательно срочно найти «второй клин».

Разбор полета

Третье — нужно разобраться в том, почему вы так загнали себя. Наверняка бок о бок с вами работают коллеги, которые выполняют ту же работу и при этом прекрасно себя чувствуют.

Специалисты считают, что к возникновению эмоционального выгорания предрасполагают:

— Низкая самооценка. Именно она обычно заставляет делать больше, чем делают другие. Люди с низкой самооценкой чувствуют себя уверенно только в том случае, когда регулярно «передвигают горы».

— Отсутствие поощрения за сделанную работу. Вам не дают премию, когда вы ее заслужили, и даже в устной форме не благодарят за проделанную работу. Вместо того, чтобы открыто сказать, что вам положены выплаты за переработку, вы предпочитаете работать «до упора», то есть до того момента, когда у руководства проснется совесть.

— Незаслуженная критика и давление со стороны руководства. Часто они никак не связаны с производительностью труда, но человеку легче думать, что все изменится, если он будет больше работать.

Чтобы эмоциональное выгорание не настигло вас снова:

— Ограничьте и согласуйте с руководством круг своих обязанностей и оговорите, что переработка допускается в исключительных случаях и за дополнительные деньги.

— Расставьте приоритеты и научитесь планировать время.

— Не пытайтесь соответствовать чьим бы то ни было ожиданиям и пожеланиям.

— Никогда не жертвуйте сном и прогулками на свежем воздухе: это не блажь, а необходимые условия для сохранения здоровья — как физического, так и психического.

— Попробуйте себя в другой области, не связанной с вашей профессиональной деятельностью: работа не должна занимать все пространство вашей жизни.

— Создайте план удовольствий: подумайте, куда бы вы хотели поехать летом, чем будете заниматься в ближайшие выходные и какой сюрприз преподнесете подруге на день рождения. Возьмите за правило в разгар рабочего дня перечитывать и дополнять этот список.