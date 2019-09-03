Герпес на губах: лечение народными средствами быстро

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Источник - Nur.kz - Новости Казахстана



Многим знакомы пузырьки с прозрачной жидкостью, которые периодически появляются во премя простуды на губах. Но мало кто знает, что такое герпес на самом деле.

Это заболевание называют простудой. Действительно, жжение, зуд, а затем пузырьки зачастую возникают после переохлаждения или ОРЗ, но настоящая причина — снижение иммунитета, к которому приводят также стресс или авитаминоз.

Герпес — вирус, который, попав однажды в организм, заселяется в ДНК и остается на всю жизнь. Антитела приглушают активность инфекции, но стоит иммунитету дать слабинку — симптомы болезни налицо (в прямом смысле слова).

Разберемся, как лечить герпес, чтобы зараза поскорее исчезла. Терапия заключается в уничтожении бактерий снаружи и повышении иммунитета. Поэтому для скорейшего выздоровления принимайте такие меры:

1. При первых симптомах (зуд, отек, позднее водянка) обработайте участок любым антисептиком. Препараты или растительные средства с бактерицидным действием останавливают размножение пузырьков, обеззараживают и заживляют ранки.

2. Восстанавливайте иммунитет. Больше отдыхайте, питайтесь полноценно, тогда организм быстрее выработает антитела и поборет инфекцию. Пропейте курс витаминов. Преодолеть герпес на губах помогут витамины С, Е, группы В.

3. Не касайтесь ранки грязными руками! Дополнительные микробы только усугубят болезнь.

4. Не выдавливайте, не прокалывайте водянки и не сдирайте ранки. Это способствует поражению окружающей кожи.

5. Не наносите косметические средства на герпес, иначе усилится воспаление.

Уничтожить вирус простого герпеса полостью невозможно, но с помощью вышеуказанных рекомендаций избавитесь от внешних проявлений герпеса за 5–7 дней.



Лечение герпеса в домашних условиях народными средствами



Как быстро избавиться от герпеса с помощью народных методов? Многие растения имеют противомикробное и иммуностимулирующее действие. На их основе самостоятельно приготовьте средства для борьбы с пробудившимся вирусом.

Лечение герпеса в домашних условиях осуществляйте так:

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