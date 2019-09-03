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Сидячая болезнь. Малоподвижный образ жизни увеличивает риск ранней смерти

04.09.2019 10:20 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сидячая болезнь. Малоподвижный образ жизни увеличивает риск ранней смерти
shutterstock.com

По данным ВОЗ, каждый второй житель планеты страдает от гиподинамии (недостатка физической активности), которая нарушает работу всех органов и систем организма. Больше всех ей подвержены офисные работники, которые вынуждены 5 дней в неделю проводить 9–10 часов в положении сидя (8 часов — за рабочим столом в офисе и примерно 1,5 часа — в общественном транспорте).

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Лучше умереть стоя?

То, что «белые воротнички» чаще уходят из жизни раньше срока, врачи заметили в конце XX — начале XXI века, когда число офисных работников возросло многократно. Чтобы установить причину этого явления, было проведено глобальное исследование. 5 тысячам офисных служащих (чьё состояние здоровья на момент начала исследования было безупречным, а возраст не превышал 45 лет) на тазобедренных суставах закрепили датчики (приборы фиксировали, сколько времени человек проводит в положении сидя). Результаты 4-летнего наблюдения шокировали врачей — 8% изначально здоровых участников скончались «по естественным причинам», то есть фактически от старости.

Исследователи решили, что причина досрочного ухода из жизни — сердечно-сосудистая система, которая из-за длительной неподвижности быстро выходит из строя. Но неожиданно на первый план вышла эндокринная теория. Обследования показали: у тех, кто много времени проводит в положении сидя, снижается активность важнейшего фермента (липопротеинлипазы), который отвечает за обмен веществ и за сжигание жира. Из-за снижения метаболизма происходит раннее угасание желёз внутренней секреции, а вслед за этим снижается активность остальных систем организма.

Чтобы переломить ситуацию, выживших участников эксперимента заставили по утрам бегать, а после работы — заниматься в тренажёрном зале. Однако даже после этого улучшений не наблюдалось. Выяснилось, что даже ударная физическая нагрузка не может активировать фермент, который засыпает после продолжительного сидения. Через какое-то время изменения становятся необратимыми, а ранняя смерть — неизбежной. У того, кто сидит более 6 часов в день, риск умереть возрастает на 40% уже через 15 лет с начала сидячей жизни.


Сидячая болезнь. Малоподвижный образ жизни увеличивает риск ранней смерти
Нажимите для увеличения

Не быстро, но регулярно

Врачи задались вопросом: как предотвратить нежелательные изменения? Оказалось, что для этого не требуется никаких сверхусилий. Спасти человека от ранней смерти может регулярная физическая активность.

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«В идеале сидеть без перерыва можно не более часа — затем надо либо совершить небольшой променад, либо сделать несколько несложных упражнений (наклоны, повороты, приседания), — поясняет завкафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта профессор Роза ЦАЛЛАГОВА. — Это поможет разбудить гормон, а он, в свою очередь, не даст заснуть остальным системам организма.

Устанавливать рекорды на беговой дорожке, изматывать себя в спортзале или наматывать 10 тысяч шагов каждый день совершенно необязательно. Непродолжительная физическая активность средней интенсивности оказывает более благоприятное действие на организм, чем ударные тренировки. Главный критерий оптимальных нагрузок — самочувствие. Если после тренировки вы чувствуете прилив сил и желание свернуть горы — значит, она по силам, если усталость и раздражительность — следует сбавить обороты».

 
 
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Долгое время считалось, что здоровье губит физический труд. Оказалось, сидячая работа более опасна. Недавно появился новый диагноз — «ранняя сидячая смерть».
 
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