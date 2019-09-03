Есть имею. Почему лишние килограммы особенно опасны для пожилых людей

Источник материала: Аргументы и факты

Об этом мы беседуем с научным руководителем Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктором медицинских наук, профессором Кириллом ПРОЩАЕВЫМ.

Александр Мельников, «АиФ»: Кирилл Иванович, ожирение в молодом и пожилом возрасте – это одно и то же или нет?

Кирилл Прощаев: Во-первых, ожирение – это всегда болезнь. Говоря медицинским языком, это хроническое заболевание, которое сопровождается расстройством обмена веществ и повышает риск развития многих других заболеваний. В первую очередь это артериальная гипертония, сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, остеоартроз и т. д. Но если в молодости борьба с лишним весом прежде всего направлена на предупреждение именно этих болезней, то в пожилом возрасте она помогает избежать ещё и когнитивных расстройств – проблем с памятью и мышлением. Они нередко встречаются в этом возрасте, и ожирение является фактором риска, способствующим их развитию.

Это важная особенность по отношению к ожирению в пожилом возрасте, но не единственная. Во главу угла мы ставим не снижение массы тела, как у молодых пациентов. Наша цель – увеличить физическую активность, доведя её до максимальной для конкретного пациента, и рационализировать питание – уменьшить количе­ство потребляемых калорий, перейти на продукты, из которых калории усваиваются труднее (они полезнее), и сбалансировать питание. А уменьшение веса – это вторичный эффект, который наступает в результате этих мер. Если при этом человек уменьшил степень ожирения на один порядок, например с 3-й степени до 2-й или с 2-й до 1-й, то это уже хорошо. И если дальше вес не снижается, то не нужно прилагать титаниче­ских усилий, чтобы он стал совсем нормальным. В пожилом возрасте этого достаточно.

Вес – не главное

– Оценка избыточной массы тела и степени ожирения имеет какие-то особенности у пожилых?

– Обычно для оценки используют индекс массы тела, который рассчитывают по специальной формуле (см. таблицу). Но у пожилых людей его нужно использовать с осторожностью. Дело в том, что у них может встречаться саркопения. При этом состоянии уменьшается мышечная масса и развивается слабость мускулатуры. В результате при саркопении возможна такая ситуация, когда у человека с избыточным количеством жира в организме вес тела может быть нормальным – за счёт уменьшения массы мышц. В таких случаях более точным методом диагностики является биоимпедансометрия. Она позволяет определять количество жировой и мышечной массы.





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– А что такое рационализация питания применительно к пожилым людям?

– Для них очень важен белок. Его недостаток очень ощутим, ведь белковое питание – это профилактика саркопении. На 1 кг веса необходим 1 г белка. Например, человеку весом 70 кг в день нужно не менее 70 г белка. Столько его содержится в 100 г постного мяса. Предпочтительно нежирное мясо, а ещё лучше так называ­емое белое мясо (курица и другая птица), рыба, растительный белок (фасоль и другие бобовые).

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Клетчатку, витамины и микроэлементы лучше получать в составе продуктов, потре­бляя не менее 500 г овощей и фруктов в день, съедая их не менее чем в 5 приёмов. При этом лучше придерживаться принципа светофора, выбирая красные, жёлтые и зелёные овощи и фрукты. Если в сыром виде кишечник их трудно воспринимает, можно готовить из них пюре и муссы. Но глубокой температурной обработке лучше не подвергать.

Молоко многие пожилые люди не переносят. Но это не значит, что нужно отказываться от других молочных продуктов. Творог, йогурт, кефир, сыры – все они очень полезны. А кисломолочные продукты помогут поддерживать в хорошем состоянии микробиоту – сообщество полезных бактерий, обитающих в нашем кишечнике. Йогурт на ночь – это гарантия молодости не только для кишечника, но и для мозга. Горсть орехов несколько раз в неделю и тыквенные семечки будут защищать мозг и препятствовать развитию депрессии и деменции. Для защиты от болезни Альцгеймера и других когнитивных расстройств мы разработали специальную рецептуру салата (см. выше).

Пожилые люди могут воспринимать пищу иначе, у них часто меняется вкус. Многие, как и в детстве, опять начинают отдавать предпочтение сладким и мучным продуктам. Другие начинают потреблять больше соли. И то и другое вредно. От соли можно вообще отказаться, так как в продуктах её достаточно. Чтобы уменьшить её потребление, можно использовать больше специй, они делают блюда вкуснее. Или используйте соли со специями, они лучше, и сегодня их несложно купить, в продаже они есть. Нередко люди в таком возрасте вообще начинают есть очень мало, и это опасно.

Синдром одиночества

– Знаю, что так бывает обычно у одиноких пожилых людей.

– Не только. В гериатрии есть даже специальный термин – «синдром одиночества». Это когда пожилой человек чув­ствует себя одиноким, и необязательно он должен жить один. Так может быть, даже если он живёт в семье, но не ощущает своей нужности, не вовлечён в общие дела. Одним из проявлений такого состояния бывает мальнутриция – недоедание. Мы в своём центре изучали эту проблему, и у нас был такой случай. Дети обратились по поводу отца. Чтобы после смерти супруги ему не было одиноко, они перевезли его к себе. Но он стал быстро терять вес. Мы начали его обследовать, активно искали признаки онкологического заболевания. К счастью, ничего не нашли. Оказалось, что, оставаясь один, когда дети уходили на работу, их отец ничего не ел. Проблема решилась просто: кто-то из детей стал приезжать домой, чтобы обедать вместе с отцом, и вес у него быстро нормализовался.

Бывает и наоборот, когда человек начинает «заедать» свой синдром одиночества сладким. Это очень вредно. И родственникам надо следить за питанием пожилых людей, принимая в этом участие. От их позиции зависит очень много.

Есть ли у вас лишний вес?

Нормальный вес и степень ожирения принято определять с помощью индекса массы тела (ИМТ). Он показывает соответствие веса человека его росту. Каждый может рассчитать свой ИМТ самостоятельно. Для этого нужно разделить вес тела (в килограммах) на возведённый в квадрат рост (в метрах). Полученные цифры и есть ИМТ. Их нужно сравнить с данными, приведёнными в таблице. Например, если ваш рост 170 см, а вес – 90 кг, то ИМТ будет равен 31,1 (90 / 1,7 в квадрате = 31,1). Это значит, что у вас есть ожирение первой степени.

Определение ИМТ* Индекс массы тела Оценка массы тела < 18,50 недостаточный вес 18,50–24,99 нормальный вес 25,00–29,99 избыточная масса тела 30,00–34,90 ожирение I степени 35,00–39,90 ожирение II степени < 40,00 ожирение III степени (морбидное) * Составлено в соответствии с рекомендациями ВОЗ

(Всемирной организации здравоохранения)

Но для пожилых людей, особенно с саркопенией, важно рассчитать не только ИМТ, но и провести биоимпедансометрию. Так называют метод определения состава тела, при котором измеряют электропроводность тканей. Исследование показывает, сколько в организме жировой и мышечной ткани, сколько внутри- и внеклеточной жидкости, а также ряд других показателей. Процедура абсолютно безболезненная, пациенту всего лишь накладывают электроды на запястья и голени, и компьютерная программа анализирует полученные данные и выдаёт результат.

Кроме того, в продаже есть весы для индивидуального пользования, у которых есть функция биоимпедансометрии. Они не заменяют профессиональное исследование у врача, но для индивидуального контроля использоваться могут. И если у человека есть саркопения или динапения (состояние, предшествующее саркопении), то они будут, безусловно, полезны.