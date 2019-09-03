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Немного сливок и сырная корочка. Как приготовить жульен

04.09.2019 10:38 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Немного сливок и сырная корочка. Как приготовить жульен
shutterstock.com

В традиции французской кулинарии жульен — это способ нарезки овощей тонкой соломкой. Поэтому бывает салат-жульен, суп-жульен. Это блюда, где все нарезано той самой соломкой. А лук и помидоры — тонкими колечками. Все дело в том, что такая нарезка дает нежную консистенцию и быстрое приготовление овощей.

В русской традиции жульеном называют блюдо из грибов, запеченное в сливках и сметане, которое чаще всего посыпают сыром. Вместо грибов в жульен могут положить мясо птицы или морепродукты. Чаще всего жульены делают порционными, раскладывая массу для жульена в небольшие кокотницы, но в качестве домашней горячей закуски жульен можно запечь и в большой форме для выпечки. Если специальных формочек в доме нет, то можно в использовать булочки и запекать жульен в них.

Представляем рецепты жульенов из сезонных грибов и не только.

Жульен из белых грибов

Немного сливок и сырная корочка. Как приготовить жульен
Фото: Ресторан "Шинок"

Рецепт Елены Никифоровой, шеф-повара ресторана «Шинок»

  • 4 булочки
  • 400 г белых грибов
  • 2 луковицы
  • 300 мл сливок
  • 140 г твердого сыра
  • Соль и перец

Шаг 1. Белые грибы очистить и ополоснуть. Грибы нарезать мелкими кубиками.

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Шаг 2. Луковицы очистить от шелухи. Мелко порубить.

Шаг 3. Выложить грибы вместе с луком в сковороду, добавить немного растительного масла. Жарить до тех пор, пока жидкость, выделившаяся из грибов, не испарится.

Шаг 4. Влить сливки, посолить и поперчить по вкусу. Жарить еще 5-7 минут.

Шаг 5. Обрезать шапки у булочек и вынуть мякиш. Наполнить булочки подготовленной начинкой.

Шаг 6. Сверху обильно присыпать тертым сыром. Во время запекания сыр расплавится, образуя красивую золотистую шапочку.

Шаг 7. Запекать жульен в булочках в течение 10 минут при температуре 180 градусов.

Жюльен с лисичками

Немного сливок и сырная корочка. Как приготовить жульен
Фото: Ресторан "Сыроварня"

Рецепт Сергея Носова, шеф-повара ресторанов «Сыроварня»

  • 100 г лисичек
  • 20 г красного лука
  • 50 мл сливок
  • Соль и красный молотый перец
  • Укроп
  • 5 г сливочного масла
  • 50 г сыра скаморца
  • 5 г чеснока

Шаг 1. Нарезать лук, лисички, выдавить чеснок через пресс и обжарить все на сливочном масле.

Шаг 2. Добавить сливки, соль, перец и мелко нарезанный укроп. Все вместе тушить 1 минуту.

Шаг 3. Сверху посыпать тертым сыром.

Шаг 4. Запекать в духовке в той же посуде в течение 3 минут при температуре 200 градусов.

Шампиньоны с сулугуни

Немного сливок и сырная корочка. Как приготовить жульен
Фото: Ресторан "Казбек"

Рецепт Мамии Джоджуа, шеф-повара ресторана «Казбек»

  • 150 г шампиньонов
  • 85 г сулугуни
  • Растительное масло
  • Соль и перец

Шаг 1. Шампиньоны обжарить на растительном масле с добавлением специй до полуготовности.

Шаг 2. Затем выложить их в форму, посыпать тертым сулугуни и запекать в течение 10 минут в разогретой духовке при 180 градусах.

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Пирожки с жульеном из курицы

Рецепт Максима Горячева, шеф-повара кафе «Кусочки»

  • 3 булочки
  • 90 г филе курицы
  • 10 г лука-шалот
  • 50 г пармезана
  • 30 мл сливок
  • 30 г  чеддера
  • Тимьян
  • 50 мл сухого белого вина
  • 70 г шампиньонов

Шаг 1. Из булочек удалить сердцевину и положить в них шляпки от шампиньонов.

Шаг 2. Курицу, шампиньоны нарубить, нарезать лук-шалот и обжарить.

Шаг 3. Добавить в зажарку белого вина, сливки, тертый пармезан и тимьян. Потомить до загустения.

Шаг 4. Получившуюся массу выложить внутрь булочки, откуда удалили часть мякиша, накрыть каждую булочку ломтиком чеддера и поставить все в духовку на 5 минут.

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Жульен из лисичек с кедровыми орехами

Немного сливок и сырная корочка. Как приготовить жульен
Фото: Ресторан "На волне"

Рецепт Евгения Чередниченко, шеф-повара ресторана «НАВОЛНЕ»

  • 100 г лисичек
  • 50 мл сливок
  • 15 г репчатого лука
  • 1 ржаная гренка
  • 10 г сыра пармезан
  • 10 г маринованных лисичек
  • 15 г малосольных огурцов
  • Лук-порей для украшения

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Шаг 1. Обработанные лисички обжарить на растительном масле с репчатым луком.

Шаг 2. Довести до готовности, сильно не обжаривать, чтобы лисички не поменяли цвет.

Шаг 3. Добавить кедровый орех и сливки, довести до загустения. В конце посыпать тертым пармезаном. Полученную массу выложить кокотницу.

Шаг 4. Для украшения: лук-порей нарезать тонкой соломкой и обжаривать в растительном масле, чтобы получилась солома из лука. 

Шаг 5. Подавать жульен, украсив маринованными лисичками, кубиками малосольных огурцов и гренкой из бородинского хлеба.

Жульен с камчатским крабом

Немного сливок и сырная корочка. Как приготовить жульен
Фото: Ресторан Soho Country Club

Рецепт Евгения Чередниченко, шеф-повара ресторана «Soho Country Club»

  • 80 г крабового мяса
  • 30 г лука-шалот
  • 10 г лука-порей
  • 15 г сыра моцарелла
  • 10 г сливочного масла
  • Соль и черный перец

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Шаг 1. Крабовое мясо мелко порезать, предварительно вытащив из него хрящики.

Шаг 2. На сковороде растопить сливочное масло на медленном огне.

Шаг 3. Обжарить лук-шалот и лук-порей 6-8 минут.

Шаг 4. Увеличить огонь и добавить краба, соль, черный перец. Жарить 1-2 минуты.

Шаг 5. Медленно влить предварительно разогретые сливки, постоянно помешивая, довести до кипения. Проварить 5 минут до загустения.

Шаг 6. Добавить сыра моцарелла, размешать.

Шаг 7. Готовую смесь переложить в емкость для запекания, посыпать сверху оставшимся сыром.

Шаг 8. Отправить жульен в духовку, предварительно разогретую до 200°C, на 10 минут. Перед подачей украсить мясом краба.

Эклеры с жульеном из утиных язычков

Немного сливок и сырная корочка. Как приготовить жульен
Фото: Ресторан Ялла

Рецепт Олега Колисниченко, шеф-повара ресторана «Ялла»

  • 3 готовых булочки для эклеров
  • 70 г утиных язычков
  • 20 г лука-шалот
  • 40 г шампиньонов
  • 30 г сметаны
  • 10 г пармезана
  • 10 г вяленых томатов
  • Зелень

Маринад:

 

  • 10 г гвоздики
  • 7 г бадьяна
  • 20 г розмарина
  • 20 г соли
  • 150 г сахара
  • 10 г лаврового листа
  • 5 л воды

Шаг 1. Для маринада требуется смешать все ингредиенты и довести до кипения. В готовом маринаде отварить утиные язычки до полного приготовления. Потом слить маринад и достать из язычка хрящик и перепонку.

Шаг 2. Нарезать мелко лук-шалот и шампиньоны.

Шаг 3. Обжарить их на сковороде с мясом язычков, добавив сметану, вяленые томаты, рубленую петрушку. Довести до вкуса солью и перцем.

Шаг 4. При готовности жульена выложить его в эклеры. Сверху украсить чесночным кремом, вялеными томатами и зеленью.

 
 
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​Полить сливками и запечь под сыром — так просто сделать жульен.
 
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