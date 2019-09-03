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Самое народное лекарство. Почему мазь Вишневского по-прежнему в строю

04.09.2019 10:32 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Самое народное лекарство. Почему мазь Вишневского по-прежнему в строю
Линимент бальзамический (по Вишневскому) или просто Мазь Вишневского. © / Commons.wikimedia.org

Придумал он её в 1927 году, но и сегодня мазь Вишневского продается в аптеках. Официально препарат называется «Линимент бальзамический (по Вишневскому)». Основу лекарства составляют березовый деготь и ксероформ (соединение висмута), в качестве дополнительного компонента используется касторовое масло. Мазь оказывает антисептическое (противомикробное) действие и ускоряет заживление. В народе любят это средство, и многие люди, даже далекие от медицины, знают, что раны, ожоги и нагноения на коже нужно лечить мазью Вишневского. Наверное, нет ни одного человека, родившегося в СССР, который хотя бы раз в жизни не пользовался мазью Вишневского. Только поколение 1990-х может ничего о ней не знать, потому что в этот период на российском рынке лекарственных препаратов появились импортные средства аналогичного действия, но в более удобной форме: в виде гелей и спреев. Однако и молодежи наверняка будет интересно узнать о знаменитой мази Вишневского, ее роли в жизни и страны, и людей.

Когда врачи были главнее фармкомпаний

В 1927 г., когда Александр Васильевич предложил рецепт новой мази, ещё не было антибиотиков и практически не было антисептиков. Эти средства нужны для борьбы с инфекцией в ране, и из-за отсутствия необходимых лекарств ранения приводили к тяжелым осложнениям, а иногда и к сепсису, и тогда исход был фатален. Не существовало и средств, стимулирующих регенерацию — процесс заживления ран.

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В те годы главной фигурой в медицине был врач, он же часто и придумывал новые лекарства. Их обычно изготавливали прямо в аптеках. Сегодня аптек с производственным отделом почти не осталось, а в начале ХХ века производство лекарств — мазей, порошков, настоек, растворов и т. д. — и было аптекой. Готовых лекарственных форм было мало. Врачи обычно ничего не получали за изобретенные ими препараты, на этом зарабатывали аптекари. И это был маленький бизнес, а не глобальный, как в современной фармацевтике, когда условия игры на рынке лекарств диктуют крупные концерны.

И вот созданная в такой обстановке мазь Вишневского стала очень востребованным лекарством: люди преимущественно работали не в офисах, а на заводах и фабриках или в сельском хозяйстве. Открытые переломы, рваные раны, глубокие порезы были обычным делом. Да и дети играли не в компьютерные игры, а в подвижные, которые гораздо травматичнее, чем забавы с гаджетами. Так что мазь Вишневского оказалась очень востребованной. Ей отдавали предпочтение потому, что она реально помогала.

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Война — травматическая эпидемия

Но самую серьезную помощь она оказала в Великую Отечественную. В те годы лечили и оперировали раненных уже два хирурга Вишневских — сам изобретатель мази Александр Васильевич и его сын Александр Александрович. Последний лично прооперировал тысячи человек, он был главным хирургом Волховского и Карельского фронтов. А потом стал даже главным хирургом Министерства обороны СССР.

Медики называют войну травматической эпидемией. А травмы, получаемые при этом, «грязными» — инфицированными бактериями. Для лечения ранений применялась именно мазь Вишневского, потому что первые антибиотики появились только в конце войны.

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Военная медицина работала суперэффективно. В строй возвращались 70% раненых. Это очень высокий показатель, свидетельствующий о качестве работы медиков. Еще на рубеже 1930-х Вишневский-старший разработал технологию обезболивания с помощью новокаина. Она стала успешно применяться при многих операциях вместо наркоза — общего обезболивания. А во время войны местное обезболивание стали использовать ещё чаще.

Отец и сын Вишневские разработали и новый метод лечения, используя сочетание новокаина и масляно-бальзамической повязки (то есть мази Вишневского) для лечения воспалительных процессов при гнойных ранах, абсцессах, гангрене, трофических язвах, тромбофлебите и других тяжелых осложнениях, типичных для боевых ран.

Новации хирургов Вишневских пригодились и в мирное время. Ведь метод обезболивания с помощью новокаина был прост, его могли применять рядовые хирурги, работающие в глубинке, вплоть до сельских районных больниц, где проведение общего наркоза было практически невозможно. И это тоже спасало тысячи жизней, ведь больных с острыми состояниями, требующими срочных операций, не нужно было везти в крупные больницы, до которых пришлось бы добираться много часов.

Самое народное лекарство. Почему мазь Вишневского по-прежнему в строю
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Кто выносит «приговор»

Сегодня иногда можно прочитать, что мазь Вишневского устарела и является средством с не доказанной официально эффективностью. Такой «приговор» в наши дни выносят всем препаратам, которые не проходили испытания по требованиям так называемой доказательной медицины. Доказательная медицина родилась только в середине 1990-х годов, а получить научное подтверждение эффективности или неэффективности какого-либо метода лечения или диагностического исследования непросто: это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Так что практически на все лекарства, созданные до этого периода, можно повесить ярлык «средств с недоказанной эффективностью». Но разве успешный опыт использования препарата в течение десятков лет, включая годы войны, не является лучшим доказательством?

Конечно, сегодня есть лекарства не менее эффективные и более удобные для применения. Но стоят они многократно дороже, и у них нет и никогда не будет такой долгой, богатой и героической истории, как у мази Вишневского.

 
 
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