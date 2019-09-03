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Бассейн: совмещаем приятное с полезным!

04.09.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Плавание оказывает комплексное оздоровительное воздейс­твие на организм человека. Общепризнанной является польза плавания в бассейне, ведь при выполнении упражнений в воде у человека задействуются практически  все группы мышц, благодаря чему происходит пропорциональное формирование фигуры.
Плавание в бассейне исправляет проблемы с позвоночником, разгружая межпозвоночные диски. Поэтому для развития правильной осанки рекомендуется с детства посещать бассейн.
Купание эффективно сжигает лишние калории: вспомните аппетит, который появляется после продолжительного плавания. К примеру, профессиональные пловцы потребляют в день больше калорий, чем силовые атлеты, не прибавляя в весе. Причина заключается в том, что во время плавания нагрузку испытывают не только мышцы, но и суставы, кости и сердце. Комплексные нагрузки – вот чем полезно плавание в бассейне.
Полезен ли бассейн для людей, которые хотят сделать свое тело более привлекательным? Безусловно! Ведь в воде повышается работоспособность и увеличивается выносливость. Во время плавания активно укрепляются мышцы рук, живота, плечевого пояса, ягодиц, бедер. Кроме того, суставы, за счет дополнительных нагрузок, приобретают дополнительную гибкость.
Полезно ли плавать в бассейне людям, имеющим проблемы с лишним весом, спиной, суставами, или во время беременности, которые  по каким-либо причинам имеют противопоказания к силовым видам спорта? Да, для них это является лучшим выходом, поскольку в водной среде интенсивные нагрузки воспринимаются существенно легче.
Плавание — это наиболее безопасный вид спорта, так как шанс получить травму минимален. Также польза плавания в бассейне заключается в том, что оно оказывает благотворное влияние на кровеносную систему: происходит снижение артериального давления, а это снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Плавание нормализует сердечный ритм и кровообращение, улучшает эластичность сосудов и сердечной мышцы, оказывая позитивный эффект на ток крови и, следовательно, насыщение организма кислородом. В связи с тем, что во время плавания задействована вся площадь легких, повышается устойчивость к гипоксии (нехватке кислорода).
Благотворное влияние на нервную систему – еще один пример того, чем полезен бассейн. Ведь при плавании осуществляется воздействие на всю поверхность тела, что дает своеобразный массирующий и расслабляющий эффект. Доказано, что занятия плаванием являются лучшим лекарством против бессонницы. У человека повышается внимание и общий эмоциональный фон.
Кроме того,  у организма вырабатывается иммунитет к простудным заболеванием, так что человек, занимающийся плаванием в бассейне, мало подвержен капризам погоды и респираторным заболеваниям.
Секрет хорошего настроения, красоты, бодрос­ти и даже успеха в делах кроется в простом и доступном занятии – плавании. Ведь каждый метр пути, который вам удалось преодолеть в воде, — это ваша инвестиция в крепкое здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы.
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Плавание оказывает комплексное оздоровительное воздейс­твие на организм человека. Общепризнанной является польза плавания в бассейне, ведь при выполнении...
 
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