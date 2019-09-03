ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав поручил обеспечить наличие в аптеках противовирусных лекарств

04.09.2019 16:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав поручил обеспечить наличие в аптеках противовирусных лекарств
Фото из открытых источников

Об этом говорится в письме за подписью министра здравоохранения Владимира Караника, размещенном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Минздрав поручил обеспечить наличие в аптеках противовирусных лекарств Чем острее, тем здоровее. 6 правил питания для защиты от гриппа и ОРВИ

Руководителям аптечных организаций всех форм собственности поручено принять исчерпывающие меры по формированию запаса и обеспечению с сентября по апрель бесперебойного наличия лекарственных средств для профилактики и лечения сезонных вирусных и бактериальных инфекций: жаропонижающих, болеутоляющих и противовоспалительных, иммуномодулирующих, противомикробных и противовирусных.

Руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности, которые занимаются промышленным производством лекарств, необходимо принять меры по обеспечению наработки и бесперебойных поставок этих лекарственных средств, в том числе в форме растворов (порошков для приготовления растворов) для инъекций/инфузий по заявкам организаций здравоохранения.

Для оценки эффективности лекарственного обеспечения населения в этот период Минздрав организует мониторинг аптек всех форм собственности.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с приближением подъема заболеваемости населения вирусными и другими сезонными инфекциями Министерство здравоохранения поручило обеспечить...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Немного сливок и сырная корочка. Как приготовить жульен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика