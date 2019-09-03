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Минздрав поручил обеспечить наличие в аптеках противовирусных лекарств
04.09.2019 16:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом говорится в письме за подписью министра здравоохранения Владимира Караника, размещенном на сайте ведомства, сообщает
Руководителям аптечных организаций всех форм собственности поручено принять исчерпывающие меры по формированию запаса и обеспечению с сентября по апрель бесперебойного наличия лекарственных средств для профилактики и лечения сезонных вирусных и бактериальных инфекций: жаропонижающих, болеутоляющих и противовоспалительных, иммуномодулирующих, противомикробных и противовирусных.
Руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности, которые занимаются промышленным производством лекарств, необходимо принять меры по обеспечению наработки и бесперебойных поставок этих лекарственных средств, в том числе в форме растворов (порошков для приготовления растворов) для инъекций/инфузий по заявкам организаций здравоохранения.
Для оценки эффективности лекарственного обеспечения населения в этот период Минздрав организует мониторинг аптек всех форм собственности.
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В связи с приближением подъема заболеваемости населения вирусными и другими сезонными инфекциями Министерство здравоохранения поручило обеспечить...
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