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Детей с сахарным диабетом I типа переведут на аналоговые инсулины

04.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Детей с сахарным диабетом I типа переведут на аналоговые инсулины

Детей с сахарным диабетом I типа переведут на аналоговые инсулины, сообщила журналистам профессор кафедры детских болезней Белорусского государственного медицинского университета, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева, передает корреспондент БЕЛТА.

«Одним из современных подходов к лечению сахарного диабета у детей является перевод с так называемых традиционных, обычных инсулинов на аналоговые. Их доказанным преимуществом является уменьшение риска гипогликемических реакций, более физиологическое действие и более гибкий режим введения, что позволяет детям вести обычный образ жизни», — сказала Анжелика Солнцева.

Дети с диабетом I типа сейчас активно переводятся на аналоговые инсулины. «Мы расширили показания для их назначения и сейчас стараемся перевести всех пациентов на более современный вид инсулина, — отметила профессор кафедры. — Окончание этой работы планируем в следующем году».

В 2017 году в республике аналоговые инсулины получали 31% пациентов, в Минске — около 45%. На середину 2019-го это уже более половины детей, по Минску цифра приближается к 70%.

Продолжается работа по переводу детей с сахарным диабетом на помповую инсулинотерапию. Сейчас на такой терапии чуть более 70 детей. В соответствии с дополнениями в госпрограмму «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» завершается процедура закупки 50 помп вместе с расходными материалами. «Будут закупаться помпы с функцией непрерывного мониторирования гликемии. На 2020 год планируется закупка еще 250 инсулиновых помп для детей», — добавила Анжелика Солнцева.

Что касается средств самоконтроля, пациенты обеспечиваются за счет бюджета тремя тест-полосками в день. В целом на лечение, реабилитацию из бюджета направляются достаточно большие суммы.

Более того, на протяжении последних четырех лет удалось достичь не только стабилизации, а по некоторым видам и уменьшения показателей хронических осложнений сахарного диабета у детей. Речь идет о диабетических полинейропатии (поражение нервов), ретинопатии (глаз), нефропатии (почек).

Вместе с тем ни одна современная технология не будет работать, если не заниматься образованием, уверена Анжелика Солнцева. В республике действуют 14 детских амбулаторных и стационарных школ сахарного диабета, где ежегодно на основании унифицированной программы проходят обучение более 2 тыс. пациентов и их родителей. С этой же целью проводятся и просветительские акции. Кроме того, в качестве пилотного проекта в Минске начали обучать учителей и воспитателей детских садов. Этот опыт надеются распространить на всю страну.

В Беларуси первый тип сахарного диабета ежегодно регистрируется у 100-150 детей. Всего с таким диагнозом у детских эндокринологов наблюдаются более 2,3 тыс. пациентов. Второй тип имеют всего 25 детей.

В последнее время специалисты отмечают омоложение заболевания. По данным республиканского регистра за 2018 год, более трети детей с впервые выявленным сахарным диабетом (36%) были в возрасте 5-9 лет. Одним из факторов риска рассматривается ожирение.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Детей с сахарным диабетом I типа переведут на аналоговые инсулины, сообщила журналистам профессор кафедры детских болезней Белорусского государственного...
 
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