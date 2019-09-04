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Сосед по парте. По каким критериям рассаживают учеников в классе?

05.09.2019 06:36 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сосед по парте. По каким критериям рассаживают учеников в классе?
Посадить всех желающих на первую парту среднего ряда невозможно. © / Фото из открытых источников

На первый взгляд кажется, что рассадить учеников в классе – не такая уж проблема. Но сделать это по правилам и так, чтобы все 30 школьников и их родители остались довольными, – задача не из легких.

Сосед по парте. По каким критериям рассаживают учеников в классе? В белорусских школах ввели новые требования к расписанию занятий

ТРЕБОВАНИЯ

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям педагогические работники I–IV классов должны проводить рассаживание учащихся за ученической мебелью с учетом роста и рекомендаций врача. Делать это нужно дважды в течение учебного года – в сентябре и январе.

Есть ряд нюансов. К примеру, учащихся, пишущих левой рукой, рассаживают по одному либо слева от пишущих правой рукой. Учащихся, сидящих в первом и третьем рядах, необходимо не менее двух раз за учебный год менять местами, не нарушая соответствия мебели росту.

При организации в одном учебном помещении занятий в первую и вторую смены близких по возрасту учащихся допускается рассаживать за мебелью на один размер больше, чем полагается по росту.

ЦЕЛАЯ НАУКА

Сосед по парте. По каким критериям рассаживают учеников в классе?

В интервью «АиФ» учитель начальных классов одной из минских гимназий Александра КИМСТАЧ рассказала, что при рассадке учеников в классе в первую очередь педагоги обращают внимание на медицинские справки детей и их рост. Конечно, посадить всех желающих за первую парту среднего ряда невозможно, но в справке от врача обычно указывается, что школьника стоит посадить не далее 2-3-й парты. Появляется возможность для маневра.

Важный критерий – рост ребенка. Если, например, ученик высокий, но у него плохое зрение, то обычно сажают его за 2-3-ю парту крайнего ряда у окна (там больше света), чтобы меньший по росту одноклассник, сидящий за ним, не испытывал дискомфорта. В данном случае обзор доски будет открыт обоим. Если у ребенка сколиоз, но он высокий и с хорошим зрением, то его можно посадить в среднем ряду, за 4-5-й партой.

Кроме того, обращают внимание на психологические особенности детей. Естественно, важно наблюдать за взаимоотношениями, которые складываются в классе, и не сажать вместе двух ребят, которые не могут найти общий язык. Это особенно важно в начальной школе, так как ребенок должен учиться с удовольствием, а не постоянно думать о том, что придется делить рабочее место с неприятным ему человеком.

Сосед по парте. По каким критериям рассаживают учеников в классе?
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ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО

Нужно учитывать и непосредственно ученические способности детей. Если есть возможность, то сильного ученика подсаживать к тому, кто не совсем успевает по предметам, чтобы подтянуть слабого. По опыту специалист говорит, что этот вариант часто оправдывает себя, особенно во время видов работ, где нужно разбиться по парам и выполнять задание вдвоем. В то же время вряд ли стоит сажать вместе слишком эмоциональных ребят, так как они могут помешать учиться остальным.

Бывает так, что родители учеников остаются не совсем довольными соседями по парте их детей. «Ко мне иногда подходят с просьбой посадить ребенка с конкретным одноклассником или высказывают какие-либо другие пожелания. К примеру, был случай, когда родители девочки попросили не сажать их дочь за одну парту с мальчиком, объясняя это вопросом религиозных традиций в семье. Если есть возможность, то могу пойти навстречу», – рассказывает Александра Кимстач.

Однако, повторюсь, в первую очередь учитываются медицинские показатели и рост детей. Этот момент строго контролируется проверяющими. А уж затем по возможности можно учесть пожелания учеников и их родителей.

Сосед по парте. По каким критериям рассаживают учеников в классе?
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На что обращают внимание педагоги при рассадке учеников в классе? Можно ли попросить учителя посадить ребенка с конкретным одноклассником? Об этом – в материале...
 
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