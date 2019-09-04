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Меньше спаржи, больше яблок. Какие продукты вызывают неприятный запах тела

05.09.2019 11:44 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Меньше спаржи, больше яблок. Какие продукты вызывают неприятный запах тела
shutterstock.com

Меньше спаржи, больше яблок. Какие продукты вызывают неприятный запах телаРади того, чтобы вкусно пахнуть, мы покупаем духи и всевозможные дезодоранты, однако это далеко не единственный способ добиться желаемой цели. Наши пищевые привычки влияют на запах тела не меньше различных косметических средств. О чем стоит помнить любителям мяса и какие неприятные сюрпризы вам может преподнести спаржа и капуста? Ответ на этот вопрос "АиФ" нашел в книге врача и телеведущей Ирины Першиной.

Меньше спаржи, больше яблок. Какие продукты вызывают неприятный запах тела Запах болезни. Чем пахнет тело при той или иной патологии?

Связь есть!

Как связаны еда и запах тела? Связь прямая! Поэтому, если на завтра запланированы важные переговоры, свидание, серьезная встреча и хочется выглядеть на все сто, в том числе и приятно пахнуть, необходимо задуматься о сегодняшнем завтраке, обеде и ужине, да и в принципе о своем питании, потому что оно влияет на запах тела. Когда температура тела повышается из-за стресса, физических нагрузок или жары, наши потовые железы активируются. Но сам по себе пот не пахнет: специфический запах, с которым мы боремся с помощью мыла и дезодорантов, — результат жизнедеятельности обитающих на коже бактерий. Почему же иногда он становится таким резким и неприятным? Виновниками этого могут оказаться даже полезные продукты питания.

1. Мясо

Красное мясо богато железом, цинком и фосфором, креатином и витаминами группы B. К сожалению, «репутацию» мяса испортили исследования о его связях с заболеваниями почек, сердца и сахарным диабетом. Увы, не лучшим образом влияет оно и на запах тела: медленно перевариваясь в желудке и кишечнике, мясо задействует целый ряд пищеварительных энзимов и реагентов. Продукты расщепления белка всасываются кишечником, попадают в кровь и пот. При смешивании с бактериями их запах усиливается. Это подтверждено в исследовании с участием женщин, употребляющих мясо, и вегетарианок. Запах тела последних оказался гораздо более приятным.

Меньше спаржи, больше яблок. Какие продукты вызывают неприятный запах тела Как избавиться от запаха лука и чеснока?

Что делать в этом случае? Во-первых, сократить количество потребляемого мяса до двух раз в неделю. Во-вторых, использовать продукты-нейтрализаторы, — гречку и свежую зелень — способные не только сделать запах пота менее резким, но и уменьшить потоотделение в целом. То есть если употреблять с мясом много зелени, то, возможно, и дезодорант не понадобится. Более того, доктор Алан Хирш в своей книге «Запах секса» поделился результатами эксперимента, в ходе которого выяснилось, что женщинам не нравится запах жареного мяса, вишни и мужского одеколона, а наибольшее возбуждение вызывал мужчина, пахнущий... огурцами. Так что, мужчины, берите это на заметку!

2. Овощи

Некоторые овощи так же, как и мясо, могут стать причиной неприятного запаха, поскольку в процессе пищеварения выделяют газы и может появиться запах серы или аммиака. Так, брокколи, цветная и даже обычная капуста, помимо бесспорно полезных калия и антиоксидантов, содержат много серы, которая не только входит в состав веществ, чей неприятный аромат сохраняется в течение нескольких часов, но и может стать причиной метеоризма. Полностью отказываться от капусты не стоит, она чрезвычайно полезна, но, если вы любите есть ее в свежем виде, нужно регулировать количество продукта в рационе и употреблять в тушеном или вареном виде.

Меньше спаржи, больше яблок. Какие продукты вызывают неприятный запах тела Влияет ли запах тела на сексуальную привлекательность?

Всеми любимая и полезная спаржа — низкокалорийный продукт (всего 30 ккал на 100 г), весьма привлекательный для желающих похудеть. Однако известно, что ее употребление может стать причиной появления едкого «аммиачного» запаха мочи. Этот в общем безвредный эффект обычно не длится более 2 часов, и запах тела также может ненадолго измениться. Дело в том, что в процессе переваривания спаржи выделяется метантиол — газ с неприятным запахом, который образуется в результате гниения белков и входит в состав кишечных газов. После употребления спаржи обязательно съешьте яблоки или цитрусовые, которые увеличивают количество источаемых кожей феромонов, влияющих на сексуальную привлекательность человека.

И еще один важный момент: чтобы иметь приятный запах тела, запивайте еду не кофе или сладким чаем, а травяными отварами шалфея, мяты, мелиссы и корня дягиля.

Меньше спаржи, больше яблок. Какие продукты вызывают неприятный запах тела Ученые назвали продукты, сильно ухудшающие запах тела

3. Рыба

В рыбе содержится колоссальное количество витамина А, в некоторых ее видах, например, в форели или тунце, много холина (витамина B4). У некоторых людей богатая холином пища вызывает синдром рыбного запаха — триметиламинурию. Перебить его помогут орехи: закусите ими до приема рыбы или добавьте их в соус. Также можно добавить в маринад для рыбы специи, которые считаются природными афродизиаками: кардамон, имбирь и калган. А вот от карри, кумина и тмина лучше воздержаться, поскольку они содержат серу. Попадая в кровь, соединения выходят наружу вместе с дыханием и потом, придавая телу специфический кислый запах.

 
 
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Какие продукты могут вызывать неприятный запах тела и как его избежать, если вы не представляете своей жизни без них? Ответы АиФ.ru узнал в книге Ирины Першиной «Что...
 
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