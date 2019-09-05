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Без горечи и масла. Как правильно готовить баклажаны

06.09.2019 10:54 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Без горечи и масла. Как правильно готовить баклажаны
shutterstock.com

Без горечи и масла. Как правильно готовить баклажаныМолодые баклажаны в сезон можно купить на рынке по самой низкой цене. Купить и навертеть кастрюлю баклажанной икры. А может быть, сделать запеченные баклажаны на гарнир к шашлыку или просто как основное блюдо? А может быть, пожарить кружочками с чесноком и зеленью? Блюд из баклажана очень много, и будет нелишним разнообразить свое баклажанное меню, а заодно и узнать, как их правильно готовить — так, чтобы они не превращались в губку, пропитанную маслом. Об этом рассказывает Николай Бакунов, шеф-повар ресторана «КрабоLOVE»:

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— Чтобы баклажаны не впитывали слишком много масла при жарке, их нужно нарезать крупными кусочками и обвалять не в муке, а в крахмале. Лучше всего в кукурузном, но сойдет и картофельный. Просто посыпаете крахмалом, встряхиваете. Крахмал дает тонкую пленку, его не видно на баклажане, нет неприятного мучного налета.

Нужно ли засыпать солью? Это старый лайфхак, сейчас новые сорта баклажанов — они не горчат. Баклажаны с дачи, выращенные в неправильных условиях, могут горчить, но это редкость. Так что не нужно засыпать их солью.

Соль используют, если хотят получить сырой баклажан для салата. Овощ режут кусочками, засыпают солью, просаливают, отжимают — получается плотная мякоть. Потом кусочки баклажана нужно сбрызнуть уксусом и смешать с другими овощами.

Я очень люблю баклажаны — жареные, запеченные, приготовленные на углях. Пожалуй, самый любимый рецепт такой. Баклажан крупно нарезаете и обжариваете во взбитом яйце. Потом добавляете лук, зелень, чеснок, пересыпаете этим жареные баклажаны и оставляете в холодильнике на день. В итоге баклажаны получаются немного похожими на мясо.

Аджапсандал

Без горечи и масла. Как правильно готовить баклажаны
Фото: Ресторан "Казбек"

Рецепт Мамии Джоджуа, шеф-повара ресторана «Казбек»

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4 порции

  • 325 г баклажанов
  • 4 г соли
  • 40 мл растительного масла
  • 10 г лука
  • 5 г томатной пасты
  • 250 г помидоров
  • 150 г зеленого болгарского перца
  • 150 г красного болгарского перца
  • 5 г зеленого перчика чили
  • 5 г кинзы
  • 2 г базилика
  • 10 г чеснока
  • 5 г петрушки
  • 1 г уцхо-сунели
  • Щепотка сушеного чили
  • Молотый кориандр
  • 3 г тимьяна

Шаг 1. Болгарский перец очистить, запечь в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов, дать остыть и нарезать крупным кубиком.

Шаг 2. Чеснок пропустить через чеснодавку. 

Шаг 3. Баклажаны не чистить, нарезать крупным кубиком и обжарить в большом количестве масла, затем положить на сито и дать стечь излишкам масла.

Шаг 4. Лук очистить, обжарить на растительном масле с добавлением пюре из чеснока, добавить перец, листья тимьяна.

Шаг 5. К луку добавить томаты и томатную пасту, тушить в течение 10 минут.

Шаг 6. Сушеный перец чили мелко нарезать, зелень крупно порубить.

Шаг 7. Добавить на сковороду баклажаны, перец чили и зелень. Остудить, довести до вкуса специями.

Мелидзана

Без горечи и масла. Как правильно готовить баклажаны
Фото: Ресторан «Молон Лаве»

Рецепт Стаматиса Цилиаса, бренд-шефа ресторана «Molon Lave»

  • 1 кг баклажанов
  • 600 г болгарского перца
  • 200 г петрушки
  • 2 зуб. чеснока
  • 100 мл оливкового масла
  • 15 мл винного уксуса
  • Соль и перец

Шаг 1. Баклажаны и перец запечь целиком до мягкого состояния, предварительно сделав небольшие надрезы.

Шаг 2. Дать остыть и очистить от шкурки, перец очистить от косточек.

Шаг 3. Нарезать овощи маленьким кубиком (1×1 см).

Шаг 4. Петрушку и чеснок измельчить и добавить в получившуюся массу.

Шаг 5. Добавить оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Все тщательно перемешать.

Салат с лисичками и баклажаном

Без горечи и масла. Как правильно готовить баклажаны
Фото: Ресторан "КрабыКутабы"

Рецепт Артема Мартиросова, шеф-повара ресторана «КрабыКутабы»

2 порции

  • 150 г лисичек
  • 100 г маринованного артишока
  • 150 г баклажана
  • ½ перчика чили
  • 1 зуб. чеснока
  • Петрушка, кинза, укроп по вкусу, лучше больше
  • 20 мл растительного масла
  • 160 г листьев любого салата (романо, латук)

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Для заправки

  • 100 мл кокосовой воды
  • 10 г перца чили
  • 5 веточек петрушки
  • 30 мл сока лайма
  • 40 г меда
  • 15 г рисового уксуса
  • 15 мл сладкого рисового вина мирин

Для зеленого масла (60 мл на 2 порции):

  • 200 г петрушки
  • 200 г кинзы
  • 500 мл растительного масла
  • 2 г соды

Шаг 1. Баклажаны и лисички обжариваем на сильном огне.

Шаг 2. Добавляем нарезанный артишок, немного чеснока, много зелени, солим, перчим.

Шаг 3. Даем немного остыть.

Шаг 4. В миску выкладываем листья салата, обжаренные овощи и грибы, поливаем заправкой, перемешиваем.

Шаг 5. Смешиваем все ингредиенты для заправки, взбиваем до однородной массы.

Шаг 6. Для зеленого масла зелень ошпариваем с добавлением соды.

Шаг 7. После этого кладем в миску со льдом и водой, просушиваем и пробиваем вместе с маслом в блендере до однородной массы, откидываем на марлю и оставляем на 6-8 часов.

Шаг 8. Салат поливаем заправкой и сбрызгиваем зеленым маслом.

Баклажан со страчателлой

Без горечи и масла. Как правильно готовить баклажаны
Фото: АВ Бистро

Рецепт Алессио Джини, шеф-повара «АВ Бистро»

  • 50 г обжаренного баклажана
  • 80 г томатного соуса
  • 45 г страчателлы
  • Свежая зелень
  • Базиликовое масло
  • Пудра из маслин

Шаг 1. Баклажан нарезать вдоль пластинами толщиной 1 см и обжарить на оливковом масле с двух сторон до готовности и золотистого цвета.

Шаг 2. Пластину баклажана выложить на центр тарелки, сверху полить теплым томатным соусом и выложить сыр.

Шаг 3. Украсить блюдо зеленью, маслом с базиликом и пудрой из маслин.

Баклажан, запечённый в печи

Без горечи и масла. Как правильно готовить баклажаны
Фото: Ресторан «Хмели&Сунели»

Рецепт Гарика Манукяна, шеф-повара ресторана «Хмели&Сунели»

  • 120 г баклажана
  • 25 мл оливкового масла
  • 6 г сванской соли
  • 100 г аджапсандали
  • 30 г моцареллы
  • 30 г аджики, смешанной с майонезом

Шаг 1. Для аджапсандали — соединить нарезанные болгарский перец, кабачки, баклажаны, запеченные на гриле, и заправить зеленью с чесноком.

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Шаг 2. Взять полбаклажана, посыпать сванской солью и полить оливковым маслом. Поместить в разогретую духовку или печь. Запекать при 250 градусах в течение 10-15 минут.

Шаг 3. Моцареллу нарезать и соединить с аджапсандали и соусом — все перемешать и переложить на запеченный баклажан.

Шаг 4. Повторно запечь при той же температуре в течение 5 минут.

Шаг 5. Перед подачей украсить с зеленью, слайсами помидоров черри и перцем чили.

Рататуй

Рецепт Павла Беляева, шеф-повара ресторана «Adri BBQ&WINE»

5 порций

  • 250 г цукини или кабачков
  • 250 г баклажанов
  • 250 г помидоров
  • 2 зуб. чеснока
  • 2 веточки свежего розмарина
  • 2 веточки свежего тимьяна
  • Соль
  • Черный молотый перец
  • 50 мл оливкового масла

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Для соуса:

  • 200 г помидоров
  • 1250 г сладкого перца
  • 100 г моркови
  • 100 г репчатого лука
  • 10 г чеснока
  • Черный перец
  • Тимьян и розмарин
  • 20 г сахара
  • 10 г соли
  • 40 мл оливкового масла

Шаг 1. Овощи нарезать крупными кубиками.

Шаг 2. Отдельно обжарить все овощи, чтобы они не смешивались, так как время приготовления у них разное, а они не должны пережариться.

Шаг 3. Для соуса обжарить все ингредиенты. В конце обжарки добавить травы и пряности.

Шаг 4. Когда овощи для соуса станут мягкими — пробить их в блендере, а потом протереть через сито, чтобы получилась кремовая консистенция. Добавить сахар и соль.

Шаг 5. Обжаренные овощи разложить по тарелкам и залить соусом.

 
 
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Готовим аджапсандал, баклажанную икру и разные осенние салаты.
 
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