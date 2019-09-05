Без горечи и масла. Как правильно готовить баклажаны

Молодые баклажаны в сезон можно купить на рынке по самой низкой цене. Купить и навертеть кастрюлю баклажанной икры. А может быть, сделать запеченные баклажаны на гарнир к шашлыку или просто как основное блюдо? А может быть, пожарить кружочками с чесноком и зеленью? Блюд из баклажана очень много, и будет нелишним разнообразить свое баклажанное меню, а заодно и узнать, как их правильно готовить — так, чтобы они не превращались в губку, пропитанную маслом. Об этом рассказывает Николай Бакунов, шеф-повар ресторана «КрабоLOVE»:
— Чтобы баклажаны не впитывали слишком много масла при жарке, их нужно нарезать крупными кусочками и обвалять не в муке, а в крахмале. Лучше всего в кукурузном, но сойдет и картофельный. Просто посыпаете крахмалом, встряхиваете. Крахмал дает тонкую пленку, его не видно на баклажане, нет неприятного мучного налета.
Нужно ли засыпать солью? Это старый лайфхак, сейчас новые сорта баклажанов — они не горчат. Баклажаны с дачи, выращенные в неправильных условиях, могут горчить, но это редкость. Так что не нужно засыпать их солью.
Соль используют, если хотят получить сырой баклажан для салата. Овощ режут кусочками, засыпают солью, просаливают, отжимают — получается плотная мякоть. Потом кусочки баклажана нужно сбрызнуть уксусом и смешать с другими овощами.
Я очень люблю баклажаны — жареные, запеченные, приготовленные на углях. Пожалуй, самый любимый рецепт такой. Баклажан крупно нарезаете и обжариваете во взбитом яйце. Потом добавляете лук, зелень, чеснок, пересыпаете этим жареные баклажаны и оставляете в холодильнике на день. В итоге баклажаны получаются немного похожими на мясо.
Аджапсандал
Рецепт Мамии Джоджуа, шеф-повара ресторана «Казбек»
4 порции
- 325 г баклажанов
- 4 г соли
- 40 мл растительного масла
- 10 г лука
- 5 г томатной пасты
- 250 г помидоров
- 150 г зеленого болгарского перца
- 150 г красного болгарского перца
- 5 г зеленого перчика чили
- 5 г кинзы
- 2 г базилика
- 10 г чеснока
- 5 г петрушки
- 1 г уцхо-сунели
- Щепотка сушеного чили
- Молотый кориандр
- 3 г тимьяна
Шаг 1. Болгарский перец очистить, запечь в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов, дать остыть и нарезать крупным кубиком.
Шаг 2. Чеснок пропустить через чеснодавку.
Шаг 3. Баклажаны не чистить, нарезать крупным кубиком и обжарить в большом количестве масла, затем положить на сито и дать стечь излишкам масла.
Шаг 4. Лук очистить, обжарить на растительном масле с добавлением пюре из чеснока, добавить перец, листья тимьяна.
Шаг 5. К луку добавить томаты и томатную пасту, тушить в течение 10 минут.
Шаг 6. Сушеный перец чили мелко нарезать, зелень крупно порубить.
Шаг 7. Добавить на сковороду баклажаны, перец чили и зелень. Остудить, довести до вкуса специями.
Мелидзана
Рецепт Стаматиса Цилиаса, бренд-шефа ресторана «Molon Lave»
- 1 кг баклажанов
- 600 г болгарского перца
- 200 г петрушки
- 2 зуб. чеснока
- 100 мл оливкового масла
- 15 мл винного уксуса
- Соль и перец
Шаг 1. Баклажаны и перец запечь целиком до мягкого состояния, предварительно сделав небольшие надрезы.
Шаг 2. Дать остыть и очистить от шкурки, перец очистить от косточек.
Шаг 3. Нарезать овощи маленьким кубиком (1×1 см).
Шаг 4. Петрушку и чеснок измельчить и добавить в получившуюся массу.
Шаг 5. Добавить оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Все тщательно перемешать.
Салат с лисичками и баклажаном
Рецепт Артема Мартиросова, шеф-повара ресторана «КрабыКутабы»
2 порции
- 150 г лисичек
- 100 г маринованного артишока
- 150 г баклажана
- ½ перчика чили
- 1 зуб. чеснока
- Петрушка, кинза, укроп по вкусу, лучше больше
- 20 мл растительного масла
- 160 г листьев любого салата (романо, латук)
Для заправки
- 100 мл кокосовой воды
- 10 г перца чили
- 5 веточек петрушки
- 30 мл сока лайма
- 40 г меда
- 15 г рисового уксуса
- 15 мл сладкого рисового вина мирин
Для зеленого масла (60 мл на 2 порции):
- 200 г петрушки
- 200 г кинзы
- 500 мл растительного масла
- 2 г соды
Шаг 1. Баклажаны и лисички обжариваем на сильном огне.
Шаг 2. Добавляем нарезанный артишок, немного чеснока, много зелени, солим, перчим.
Шаг 3. Даем немного остыть.
Шаг 4. В миску выкладываем листья салата, обжаренные овощи и грибы, поливаем заправкой, перемешиваем.
Шаг 5. Смешиваем все ингредиенты для заправки, взбиваем до однородной массы.
Шаг 6. Для зеленого масла зелень ошпариваем с добавлением соды.
Шаг 7. После этого кладем в миску со льдом и водой, просушиваем и пробиваем вместе с маслом в блендере до однородной массы, откидываем на марлю и оставляем на 6-8 часов.
Шаг 8. Салат поливаем заправкой и сбрызгиваем зеленым маслом.
Баклажан со страчателлой
Рецепт Алессио Джини, шеф-повара «АВ Бистро»
- 50 г обжаренного баклажана
- 80 г томатного соуса
- 45 г страчателлы
- Свежая зелень
- Базиликовое масло
- Пудра из маслин
Шаг 1. Баклажан нарезать вдоль пластинами толщиной 1 см и обжарить на оливковом масле с двух сторон до готовности и золотистого цвета.
Шаг 2. Пластину баклажана выложить на центр тарелки, сверху полить теплым томатным соусом и выложить сыр.
Шаг 3. Украсить блюдо зеленью, маслом с базиликом и пудрой из маслин.
Баклажан, запечённый в печи
Рецепт Гарика Манукяна, шеф-повара ресторана «Хмели&Сунели»
- 120 г баклажана
- 25 мл оливкового масла
- 6 г сванской соли
- 100 г аджапсандали
- 30 г моцареллы
- 30 г аджики, смешанной с майонезом
Шаг 1. Для аджапсандали — соединить нарезанные болгарский перец, кабачки, баклажаны, запеченные на гриле, и заправить зеленью с чесноком.
Шаг 2. Взять полбаклажана, посыпать сванской солью и полить оливковым маслом. Поместить в разогретую духовку или печь. Запекать при 250 градусах в течение 10-15 минут.
Шаг 3. Моцареллу нарезать и соединить с аджапсандали и соусом — все перемешать и переложить на запеченный баклажан.
Шаг 4. Повторно запечь при той же температуре в течение 5 минут.
Шаг 5. Перед подачей украсить с зеленью, слайсами помидоров черри и перцем чили.
Рататуй
Рецепт Павла Беляева, шеф-повара ресторана «Adri BBQ&WINE»
5 порций
- 250 г цукини или кабачков
- 250 г баклажанов
- 250 г помидоров
- 2 зуб. чеснока
- 2 веточки свежего розмарина
- 2 веточки свежего тимьяна
- Соль
- Черный молотый перец
- 50 мл оливкового масла
Для соуса:
- 200 г помидоров
- 1250 г сладкого перца
- 100 г моркови
- 100 г репчатого лука
- 10 г чеснока
- Черный перец
- Тимьян и розмарин
- 20 г сахара
- 10 г соли
- 40 мл оливкового масла
Шаг 1. Овощи нарезать крупными кубиками.
Шаг 2. Отдельно обжарить все овощи, чтобы они не смешивались, так как время приготовления у них разное, а они не должны пережариться.
Шаг 3. Для соуса обжарить все ингредиенты. В конце обжарки добавить травы и пряности.
Шаг 4. Когда овощи для соуса станут мягкими — пробить их в блендере, а потом протереть через сито, чтобы получилась кремовая консистенция. Добавить сахар и соль.
Шаг 5. Обжаренные овощи разложить по тарелкам и залить соусом.