Как перестать сутулиться? Эффективные советы от профессионального тренера

Источник материала: Аргументы и факты

Мы намного меньше двигаемся, в результате чего полностью меняется качество жизни, ухудшаются самочувствие и настроение и, конечно, портится осанка. Ксения ШУЛЬГА, эксперт направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit, рассказывает, как сохранить ровную спину, а вместе с ней и здоровье.

Современная жизнь действительно позволяет нам из дома или прямо на рабочем месте сделать практически все нажатием пары кнопок в телефоне: заказать книги, еду, товары для дома, записаться в салон красоты. Даже заправить автомобиль можно, оставаясь в салоне. О том, сколько времени человек проводит сидя, даже подумать страшно.

Самый распространенный случай, с которым мы сталкиваемся в тренерской деятельности, — это круглая (сутулая) спина: плечи и голова сильно выдвинуты вперед, мышцы грудного отдела укорочены, а мышцы спины растянутые и слабые.

Это не смертельно, но является нарушением опорно-двигательного аппарата, с которым нужно обязательно работать. Начать лучше с тренировок, которые дадут вам расслабление, — не только мышечное, но и расслабление сознания.

Как правило, если в нашей жизни очень много стрессов и переживаний, мы непроизвольно начинаем округлять спину, «прятать шею в плечи» и так далее. В этом случае нам нужны спокойные тренировки, которые снимут не только мышечное, но и психоэмоциональное напряжение. Для этого прекрасно подойдут пилатес, стретчинг и йога. Каждое из этих направлений уникально и имеет свои особенности. Любой из вас сможет выбрать для себя что-то по душе. Так, пилатес укрепит тело, сделает его более функциональным и подтянутым. Стретчинг избавит мышцы от гипертонуса и даст возможность суставам двигаться в полной амплитуде. Йога включает в себя совокупность духовных и физических практик, которые способствуют построению гармоничного тела. Занимаясь регулярно, вы заметите улучшение самочувствия, прилив сил, изменение фигуры, спокойный крепкий сон и другие положительные эффекты. Со временем вы сможете увеличивать нагрузку с помощью функциональных тренировок.

Если у вас нет возможности посещать фитнес-клуб, это не значит, что невозможно ничего исправить и остается лишь продолжать жить в том же режиме. Начните с малого: зарядка по утрам — отличный способ обрести бодрость и хорошее настроение на весь день. В течение дня и вечером уделяйте своему телу по 10 минут. Легкая гимнастика поможет снять усталость. Если вы заметили, что сутулитесь, начинать бороться с этим нужно прямо сейчас.

Во-первых, следите за тем, как вы сидите. Избегайте положения «нога на ногу» и контролируйте положение спины, особенно за рулем машины. Круглая спина — это всегда перенапряжение и укорочение мышц грудного отдела. Ежедневный стретчинг этой области даст возможность раскрыть грудной отдел, а диафрагме — двигаться полноценно, тем самым возвращая нормальный паттерн дыхания.

Мышцы спины слабые, и их нужно укреплять за счет несложных базовых силовых упражнений. Задняя поверхность бедра находится в гипертонусе, а мышцы ягодиц очень слабые, что влечет за собой перенапряжение мышц поясничного отдела. Укрепляйте ягодицы, но перед этим снимите напряжение с хамстрингов, используя, например, техники миофасциального релиза.

Помните, что здоровый позвоночник — это основа хорошего качества жизни, и следите за осанкой!