ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Секс после брака. Надо ли расходиться, если страсть прошла?

06.09.2019 16:53 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Секс после брака. Надо ли расходиться, если страсть прошла?
shutterstock.com

По мнению врача-психотерапевта, специалиста по семейной терапии Марины СМОЛЕНСКОЙ, такая «норма» рано или поздно приведет к разрыву (в лучшем случае – к обращению за помощью к семейным психологам). Причины охлаждения чаще всего лежат в сфере психологии, а вовсе не сексопатологии.

Вот вам и «спокойной ночи»

Как ни парадоксально, но многие любящие пары нежны друг с другом, целуются перед сном, а после этого просто желают спокойной ночи и засыпают. Еще чаще бывает, что муж и жена недовольны сложившимся положением вещей, ссорятся и критикуют друг друга. Дисгармония в сексе приводит к дисгармонии в отношениях в целом. Замечая охлаждение в постели, супруги обычно воспринимают его как временное явление. Постепенно отсутствие секса входит в привычку, и с каждым днем становится все труднее вернуть страсть на супружеское ложе.

Секс после брака. Надо ли расходиться, если страсть прошла? Сколько секса нужно мужчинам и женщинам?

Люди «застревают» в платонических отношениях. Мужчины теряют уверенность в себе. Им сложнее инициировать близость, они больше боятся неудачи. Если же женщина еще и подчеркивает, что партнер не на высоте, интимные отношения постепенно сходят на нет.

Особенность женской гормональной системы заключается в способности «засыпать». Если интимных отношений долго нет, то женщине начинает казаться, что они ей больше не нужны. При этом в ее характере начинают проявляться раздражительность, грубость, склочность, истеричность.

Бывает, что одного из партнеров устраивает воздержание, а второго – нет. В таких парах логичны измены. Партнеру приходится искать сексуального удовлетворениея «на стороне».

Секс после брака. Надо ли расходиться, если страсть прошла?
Брак за браком. Почему больше половины семей распадаются?
Подробнее

Искусство любить

К сожалению, немногие пары понимают, что гармония в интимной жизни не появляется из одного лишь чувства нежной привязанности. Телесная и душевная близость – это почти искусство, которому приходится учиться.

Есть несколько приемов, которые помогают супругам раскрыть потребности друг друга:

• Разговаривайте. Супружеский секс считается чуть ли не обязанностью, а вот разговоры о нем – почти табу. Партнеры стесняются обсуждать эту тему. Кроме того, нередко подобные разговоры переходят в ссоры с взаимными обвинениями. Супругам нужно научиться обсуждать интимные трудности, чтобы в будущем не пришлось учиться прощать измены.

• Обнимайтесь. Секс традиционно считается доказательством любви. Это связано с обилием тактильных ощущений, которые партнеры дарят друг другу. Прикосновения ассоциируются с заботой, нежностью, настраивают на романтический лад, поэтому старайтесь чаще дотрагиваться друг до друга.

• Меняйте обстановку. Яркие впечатления развеивают рутину, которая нередко сопровождает брак. Супруги получают возможность увидеть друг друга в новых условиях, обстоятельствах, образах.

• Мысленно возвращайтесь в период сексуальной гармонии. Чаще вспоминайте интересные моменты, которые ассоциируются у вас с периодом страсти. Если можете вернуть какой-то образ или значимую в прошлом деталь, обязательно сделайте это.

• Ломайте стереотипы. Ваш партнер привык видеть в вас какую-то одну черту – нежность, внимательность или хозяйственность. Не бойтесь проявить иные свойства вашей личности – страсть или даже сексуальную агрессию.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже через несколько лет брака страсть уходит. Супруги гораздо реже занимаются сексом, чем в начале отношений. Нормально ли это? Психологи утверждают, что да: нельзя...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Без горечи и масла. Как правильно готовить баклажаны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
06.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика