Секс после брака. Надо ли расходиться, если страсть прошла?

Источник материала: Аргументы и факты

По мнению врача-психотерапевта, специалиста по семейной терапии Марины СМОЛЕНСКОЙ, такая «норма» рано или поздно приведет к разрыву (в лучшем случае – к обращению за помощью к семейным психологам). Причины охлаждения чаще всего лежат в сфере психологии, а вовсе не сексопатологии.

Вот вам и «спокойной ночи»

Как ни парадоксально, но многие любящие пары нежны друг с другом, целуются перед сном, а после этого просто желают спокойной ночи и засыпают. Еще чаще бывает, что муж и жена недовольны сложившимся положением вещей, ссорятся и критикуют друг друга. Дисгармония в сексе приводит к дисгармонии в отношениях в целом. Замечая охлаждение в постели, супруги обычно воспринимают его как временное явление. Постепенно отсутствие секса входит в привычку, и с каждым днем становится все труднее вернуть страсть на супружеское ложе.

Люди «застревают» в платонических отношениях. Мужчины теряют уверенность в себе. Им сложнее инициировать близость, они больше боятся неудачи. Если же женщина еще и подчеркивает, что партнер не на высоте, интимные отношения постепенно сходят на нет.

Особенность женской гормональной системы заключается в способности «засыпать». Если интимных отношений долго нет, то женщине начинает казаться, что они ей больше не нужны. При этом в ее характере начинают проявляться раздражительность, грубость, склочность, истеричность.

Бывает, что одного из партнеров устраивает воздержание, а второго – нет. В таких парах логичны измены. Партнеру приходится искать сексуального удовлетворениея «на стороне».

Брак за браком. Почему больше половины семей распадаются? Подробнее

Искусство любить

К сожалению, немногие пары понимают, что гармония в интимной жизни не появляется из одного лишь чувства нежной привязанности. Телесная и душевная близость – это почти искусство, которому приходится учиться.

Есть несколько приемов, которые помогают супругам раскрыть потребности друг друга:

• Разговаривайте. Супружеский секс считается чуть ли не обязанностью, а вот разговоры о нем – почти табу. Партнеры стесняются обсуждать эту тему. Кроме того, нередко подобные разговоры переходят в ссоры с взаимными обвинениями. Супругам нужно научиться обсуждать интимные трудности, чтобы в будущем не пришлось учиться прощать измены.

• Обнимайтесь. Секс традиционно считается доказательством любви. Это связано с обилием тактильных ощущений, которые партнеры дарят друг другу. Прикосновения ассоциируются с заботой, нежностью, настраивают на романтический лад, поэтому старайтесь чаще дотрагиваться друг до друга.

• Меняйте обстановку. Яркие впечатления развеивают рутину, которая нередко сопровождает брак. Супруги получают возможность увидеть друг друга в новых условиях, обстоятельствах, образах.

• Мысленно возвращайтесь в период сексуальной гармонии. Чаще вспоминайте интересные моменты, которые ассоциируются у вас с периодом страсти. Если можете вернуть какой-то образ или значимую в прошлом деталь, обязательно сделайте это.

• Ломайте стереотипы. Ваш партнер привык видеть в вас какую-то одну черту – нежность, внимательность или хозяйственность. Не бойтесь проявить иные свойства вашей личности – страсть или даже сексуальную агрессию.