Пинский фармацевт дала рекомендации, как правильно укомплектовать домашнюю аптечку

Источник материала: Полесская правда



На вопрос корреспондента pinsknews.by о том, как правильно укомплектовать домашнюю аптечку ответила заместитель заведующего аптекой № 107 г. Пинска РУП «Фармация» Лариса Войтович:

– Необходимый набор медицинских принадлежностей для оказания неотложной помощи при несчастных случаях может варьироваться в зависимости от ваших потребностей. Но есть общие рекомендации. Так, в домашней аптечке необходимо иметь:

Лекарственные средства для внутреннего применения: жаропонижающие для снижения температуры; противовоспалительные и болеутоляющие; спазмолитические лекарственные средства для снятия спазмов; лекарства, применяемые при отравлении, рвоте, метеоризме; средства от диареи при расстройстве желудка; противоаллергические средства; лекарства при болях в сердце. Лекарственные средства для наружного применения: средства для первичной обработки и дезинфекции ран; средства для промывания ран и остановки кровотечения; ранозаживляющие лекарства при ожогах, инфицированных ранах; мази, гели при ссадинах, ушибах. Перевязочные материалы: вата (чтобы делать различные компрессы и накладывать повязки), бинты (используются для фиксации повязок и для перевязывания ран), бактерицидный пластырь и обычный лейкопластырь, резиновый жгут (необходим для остановки кровотечения и при введении внутривенных уколов).

К другим полезным вещам относятся градусники, пипетки, резиновая грелка, спринцовка, шприцы, тонометр и другое. Содержание аптечки можно дополнить противогриппозными лекарствами, средствами от кашля, насморка. Также в состав домашней аптечки стоит добавить регулярно принимаемые лекарственные средства, назначенные врачом.

Итак, домашняя аптечка собрана! С таким лекарственным запасом вы сможете оказать первую помощь нуждающемуся человеку прямо на дому.

Но препараты для аптечки важно не только приобрести, но и контролировать. И еще один очень важный момент – постарайтесь организовать вашу домашнюю аптечку так, чтобы вы полностью контролировали доступ к ней ваших детей.