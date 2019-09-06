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Пинский фармацевт дала рекомендации, как правильно укомплектовать домашнюю аптечку
07.09.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Необходимый набор медицинских принадлежностей для оказания неотложной помощи при несчастных случаях может варьироваться в зависимости от ваших потребностей. Но есть общие рекомендации. Так, в домашней аптечке необходимо иметь:
К другим полезным вещам относятся градусники, пипетки, резиновая грелка, спринцовка, шприцы, тонометр и другое. Содержание аптечки можно дополнить противогриппозными лекарствами, средствами от кашля, насморка. Также в состав домашней аптечки стоит добавить регулярно принимаемые лекарственные средства, назначенные врачом.
Итак, домашняя аптечка собрана! С таким лекарственным запасом вы сможете оказать первую помощь нуждающемуся человеку прямо на дому.
Но препараты для аптечки важно не только приобрести, но и контролировать. И еще один очень важный момент – постарайтесь организовать вашу домашнюю аптечку так, чтобы вы полностью контролировали доступ к ней ваших детей.
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