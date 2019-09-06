Новый реанимобиль вскоре заступит на дежурство в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "АСБ Беларусбанк" в честь 1000-летия Бреста подарило городу реанимобиль. Церемония передачи ценного подарка прошла сегодня на площадке у кинотеатра "Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.





Ключи от автомобиля председателю Брестского горисполкома Александру Рогачуку вручил председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич. Он отметил, что крупнейшее финансовое учреждение страны активно участвует в реализации государственных программ и инвестиционных проектах. Поэтому и символическая дата не могла не остаться незамеченной.

"Меня переполняют чувства от того, что мы являемся свидетелями и участниками этого необыкновенного события - празднования 1000-летия Бреста. На такие праздники ходят с подарками. Они должны быть полезными. Поэтому о выборе долго не думали. У нас есть пять благотворительных проектов, по которым мы помогаем одаренной молодежи, науке, медицине. Один из них называется "Вектор доброты". Благодаря ему мы смогли приобрести и сегодня дарим городу реанимобиль, который оснащен всем необходимым и самым современным оборудованием. Я надеюсь, он поможет докторам Бреста восстановить или спасти жизни тем, кто в этом будет нуждаться", - сказал Виктор Ананич. Он поздравил всех брестчан с праздником, пожелал здоровья и долголетия.

Мэр поблагодарил за подарок. "Пусть этот реанимобиль будет с минимальным пробегом. Пусть он просто будет у нас про запас", - добавил он.

Как сообщил главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус, в городе функционируют шесть бригад интенсивной терапии. Сегодня город пополнился еще одной - самой современной.