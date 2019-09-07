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Врач-гигиенист рассказал, почему грибы и лесные ягоды в высокой концентрации накапливают радионуклиды
08.09.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены труда Пинского зонального ЦГиЭ Олег Онищенко рассказал о том, что необходимо знать любителям «тихой охоты»:
– Наибольшим накоплением радионуклидов отличаются растения, корневая система которых расположена неглубоко, так как основное количество радионуклидов содержится именно в поверхностном 1-5-сантиметровом слое почвы.
Поэтому высокое содержание радионуклидов отмечается в грибах и лесных ягодах. При этом максимальной накопительной способностью обладают именно грибы. Они – лидеры по накоплению радиоактивного цезия.
За 6 месяцев текущего года лабораторией санитарно-ветеринарной экспертизы на радиационную безопасность проверено 1 876 образцов проб грибов и ягод, в 5 случаях зарегистрированы образцы проб, превышающие РДУ 99 по радиоактивному загрязнению. Это пробы ягод черники, произраставшей вблизи городского поселка Логишин и деревни Понятичи, агрогородка Молотковичи, и одна проба ягод черники, произраставшей в Столинском районе.
Большинство видов съедобных грибов даже в относительно чистых лесах способны концентрировать радионуклиды в количествах, опасных для здоровья. Накопление радионуклидов в грибах различается не только по их видовой принадлежности, но и по содержанию в отдельных частях плодовых тел у одного вида. У грибов с хорошо развитой ножкой (белый гриб, подберезовик, подосиновик, польский гриб), как правило, содержание радионуклидов в шляпках в 1,5-2 раза выше, чем в ножках.
При заготовке и переработке грибов необходимо знать, что:
Важно помнить!
При покупке продуктов на рынке убедитесь, что у продавца есть документ, подтверждающий качество и безопасность приобретаемой вами продукции, выданный лабораторией радиационного контроля рынка.
Не покупайте продукцию (в особенности – лесную) на стихийных рынках или возле дорог. Возможно, вы сэкономите средства, но никто не даст вам гарантию, что содержание радионуклидов в ней будет в пределах допустимых уровней. Не рискуйте здоровьем своим и близких вам людей!
Если вы все-таки не удержались от такой покупки, проверьте приобретенные вами продукты в ближайшей лаборатории радиационного контроля.
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