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Врач-гигиенист рассказал, почему грибы и лесные ягоды в высокой концентрации накапливают радионуклиды

08.09.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Врач-гигиенист рассказал, почему грибы и лесные ягоды в высокой концентрации накапливают радионуклиды
Ничто не остановит того, кто бежит с корзиной в лес за грибами. Но грибникам не стоит забывать, что растительные продукты в разной степени накапливают радионуклиды.

В беседе с корреспондентом pinsknews.by врач-гигиенист, заведующий отделением гигиены труда Пинского зонального ЦГиЭ Олег Онищенко  рассказал о том, что необходимо знать любителям «тихой охоты»:

– Наибольшим накоплением радионуклидов отличаются растения, корневая система которых расположена неглубоко, так как основное количество радионуклидов содержится именно в поверхностном 1-5-сантиметровом слое почвы.

Поэтому высокое содержание радионуклидов отмечается в грибах и лесных ягодах. При этом максимальной накопительной способностью обладают именно грибы. Они – лидеры по накоплению радиоактивного цезия.

За 6 месяцев текущего года лабораторией санитарно-ветеринарной экспертизы на радиационную безопасность проверено 1 876 образцов проб грибов и ягод, в 5 случаях зарегистрированы образцы проб, превышающие РДУ 99 по радиоактивному загрязнению. Это пробы ягод черники, произраставшей вблизи городского поселка Логишин и деревни Понятичи, агрогородка Молотковичи, и одна проба ягод черники, произраставшей в Столинском районе.

Большинство видов съедобных грибов даже в относительно чистых лесах способны концентрировать радионуклиды в количествах, опасных для здоровья. Накопление радионуклидов в грибах различается не только по их видовой принадлежности, но и по содержанию в отдельных частях плодовых тел у одного вида. У грибов с хорошо развитой ножкой (белый гриб, подберезовик, подосиновик, польский гриб), как правило, содержание радионуклидов в шляпках в 1,5-2 раза выше, чем в ножках.

При заготовке и переработке грибов необходимо знать, что:

  • в шляпках грибов концентрация цезия-137 выше, чем в ножках;
  • собранные грибы перед приготовлением необходимо обязательно очистить от прилипших частиц лесной подстилки, мха, почвы; у некоторых грибов необходимо снять со шляпки кожицу;
  • снижения содержания радионуклидов в грибах можно добиться путем их отваривания в течение 15-60 минут в соленой воде с добавлением уксуса или лимонной кислоты и удаления через каждые 15 минут отвара. При такой обработке сыроежек, зеленок, рядовок и волнушек в течение 30 минут концентрация радиоцезия снижается в 2-10 раз. Несколько больше времени (45 минут) для снижения содержания радионуклидов в 2-10 раз требуется для трубчатых грибов (подберезовика, боровика, польского гриба, подосиновика). Безусловно, содержание питательных веществ в грибах после длительного отваривания снижается;
  • при сушке грибов содержание радионуклидов в них не снижается, поэтому сушить нужно только «чистые» грибы.

Важно помнить!

При покупке продуктов на рынке убедитесь, что у продавца есть документ, подтверждающий качество и безопасность приобретаемой вами продукции, выданный лабораторией радиационного контроля рынка.

Не покупайте продукцию (в особенности – лесную) на стихийных рынках или возле дорог. Возможно, вы сэкономите средства, но никто не даст вам гарантию, что содержание радионуклидов в ней будет в пределах допустимых уровней. Не рискуйте здоровьем своим и близких вам людей!

Если вы все-таки не удержались от такой покупки, проверьте приобретенные вами продукты в ближайшей лаборатории радиационного контроля.

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