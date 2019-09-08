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Бактерии смерти. Способствуют ли антибиотики возникновению рака кишечника?

09.09.2019 10:13 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бактерии смерти. Способствуют ли антибиотики возникновению рака кишечника?
shutterstock.com

Недавно проведённое исследование показало, что развитие недуга провоцирует... приём антибиотиков.

Исследователи из Университета Хопкинса обнаружили, что среди пациентов, вынужденных долгое время принимать антибиотики (в частности, самые популярные пенициллин и цефалоспорин), число людей с диагнозом «рак кишечника» выше, чем среди людей, которые ни разу в жизни не принимали эти лекарства. Как показало исследование, чем больше курсов лечения прошёл человек, тем выше был риск развития у него злокачественного новообразования.

Бактерии смерти. Способствуют ли антибиотики возникновению рака кишечника? Деликатная проблема. Всем ли после 40 лет необходима колоноскопия?

Самый массовый рак

— Доказано, что определённые варианты колоректального рака (в частности, аденокарцинома толстой кишки) вызываются микроорганизмами, которые обитают в кишечнике, — рассказывает президент Научного общества гастроэнтерологов профессор Леонид Лазебник. — Правда, для появления рака должны возникнуть особые условия, которые делают эти микроорганизмы патогенными. Не исключено, что эти условия и создаёт длительное бесконтрольное применение лекарственных средств, в том числе антибиотиков, которое вызывает дисбиозы кишки (нарушение нормальной микрофлоры).

По всем международным рекомендациям приём антибиотиков допускается только по прямым показаниям и исключительно под контролем врача. Ещё одно обязательное условие — совместное применение антибиотиков с препаратами для восстановления кишечного метаболизма (пре-, про- и метабиотиками). К сожалению, эти правила не всегда выполняются.

Бактерии смерти. Способствуют ли антибиотики возникновению рака кишечника? На смену пенициллину. Чем ученые хотят заменить антибиотики?

Кстати, средство для профилактики колоректального рака учёные также планируют создать из бактерий, обитающих в толстой кишке. Синтез такого пробиотика — одно из самых перспективных направлений, над которым сегодня работают учёные всего мира.

Плюс плохая наследственность

Можно ли обезопасить себя от колоректального рака, отказавшись от антибиотиков?

«Приём антибактериальных средств — всего лишь возможная (и пока не доказанная) причина развития этого вида рака, — поясняет член правления Российского общества клинической онкологии, завотделением НМИЦ ДГОИ им. Рогачёва Николай Жуков. — Специалисты полагают, что выявленная связь не так однозначна и онкологическое заболевание, возможно, вызывают не сами антибиотики, а те недуги, которые ими лечили (больше о болезнях, вызывающих рак, см. в инфографике).


Бактерии смерти. Способствуют ли антибиотики возникновению рака кишечника?
Нажимите для увеличения

Сегодня врачи считают, что единой причины, вызывающей колоректальный рак, не существует. Вероятность болезни выше у людей с наследственной предрасположенностью. У пациентов с генетически обусловленными синдромами (полипозы, синдром Линча) вероятность колоректального рака в десятки раз выше, чем у остальных людей. Повышенный риск имеют люди, страдающие воспалительными заболеваниями кишки (болезнь Крона, язвенный колит).

Доказанную связь с раком толстой кишки имеют ожирение, употребление красного и переработанного мяса и большого количества рафинированной пищи, в которой нет пищевых волокон, необходимых для кишечника. Именно увеличением числа молодых людей с лишним весом и изменением характера их питания сегодня объясняется резкое „омоложение“ колоректального рака».

Диагноз — посмертно

Рак толстой кишки развивается медленно, но протекает практически бессимптомно. Из-за поздней диагностики смертность от этого вида рака достигает 40% в течение года с момента постановки диагноза. 30% случаев рака кишечника определяется посмертно.

Бактерии смерти. Способствуют ли антибиотики возникновению рака кишечника? Забыть о хлебе, налегать на крупу. Друзья и враги нашего кишечника

Выявить этот вид рака на ранней стадии можно только с помощью диагностических исследований (анализа кала на скрытую кровь и/или колоноскопии), которые входят в перечень диагностических исследований при диспансеризации для людей старше 40 лет (раз в 2 года). Людям с наследственной предрасположенностью исследование нужно проходить ежегодно (с 25–30 лет).

Один из первых признаков рака кишечника — появление запоров или, напротив, диареи. Грозный признак — появление крови или слизи в стуле. Это повод пройти внеплановое исследование. Людям старше 50 лет, даже при хорошем самочувствии, рекомендуется раз в 3 года проходить колоноскопию.

Профилактика этого вида рака, как и многих других, подразумевает контроль веса, рацион, богатый «живыми» (непереработанными) продуктами — овощами и фруктами (их называют «зубной щёткой» кишечника), а также профилактические осмотры. Любые препараты, губительные для микрофлоры кишечника, можно принимать только по назначению врача и «под прикрытием» пробиотиков.

 
 
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