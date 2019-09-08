Бактерии смерти. Способствуют ли антибиотики возникновению рака кишечника?

Источник материала: Аргументы и факты

Недавно проведённое исследование показало, что развитие недуга провоцирует... приём антибиотиков.

Исследователи из Университета Хопкинса обнаружили, что среди пациентов, вынужденных долгое время принимать антибиотики (в частности, самые популярные пенициллин и цефалоспорин), число людей с диагнозом «рак кишечника» выше, чем среди людей, которые ни разу в жизни не принимали эти лекарства. Как показало исследование, чем больше курсов лечения прошёл человек, тем выше был риск развития у него злокачественного новообразования.

Самый массовый рак

— Доказано, что определённые варианты колоректального рака (в частности, аденокарцинома толстой кишки) вызываются микроорганизмами, которые обитают в кишечнике, — рассказывает президент Научного общества гастроэнтерологов профессор Леонид Лазебник. — Правда, для появления рака должны возникнуть особые условия, которые делают эти микроорганизмы патогенными. Не исключено, что эти условия и создаёт длительное бесконтрольное применение лекарственных средств, в том числе антибиотиков, которое вызывает дисбиозы кишки (нарушение нормальной микрофлоры).

По всем международным рекомендациям приём антибиотиков допускается только по прямым показаниям и исключительно под контролем врача. Ещё одно обязательное условие — совместное применение антибиотиков с препаратами для восстановления кишечного метаболизма (пре-, про- и метабиотиками). К сожалению, эти правила не всегда выполняются.

Кстати, средство для профилактики колоректального рака учёные также планируют создать из бактерий, обитающих в толстой кишке. Синтез такого пробиотика — одно из самых перспективных направлений, над которым сегодня работают учёные всего мира.

Плюс плохая наследственность

Можно ли обезопасить себя от колоректального рака, отказавшись от антибиотиков?

«Приём антибактериальных средств — всего лишь возможная (и пока не доказанная) причина развития этого вида рака, — поясняет член правления Российского общества клинической онкологии, завотделением НМИЦ ДГОИ им. Рогачёва Николай Жуков. — Специалисты полагают, что выявленная связь не так однозначна и онкологическое заболевание, возможно, вызывают не сами антибиотики, а те недуги, которые ими лечили (больше о болезнях, вызывающих рак, см. в инфографике).





Нажимите для увеличения

Сегодня врачи считают, что единой причины, вызывающей колоректальный рак, не существует. Вероятность болезни выше у людей с наследственной предрасположенностью. У пациентов с генетически обусловленными синдромами (полипозы, синдром Линча) вероятность колоректального рака в десятки раз выше, чем у остальных людей. Повышенный риск имеют люди, страдающие воспалительными заболеваниями кишки (болезнь Крона, язвенный колит).

Доказанную связь с раком толстой кишки имеют ожирение, употребление красного и переработанного мяса и большого количества рафинированной пищи, в которой нет пищевых волокон, необходимых для кишечника. Именно увеличением числа молодых людей с лишним весом и изменением характера их питания сегодня объясняется резкое „омоложение“ колоректального рака».

Диагноз — посмертно

Рак толстой кишки развивается медленно, но протекает практически бессимптомно. Из-за поздней диагностики смертность от этого вида рака достигает 40% в течение года с момента постановки диагноза. 30% случаев рака кишечника определяется посмертно.

Выявить этот вид рака на ранней стадии можно только с помощью диагностических исследований (анализа кала на скрытую кровь и/или колоноскопии), которые входят в перечень диагностических исследований при диспансеризации для людей старше 40 лет (раз в 2 года). Людям с наследственной предрасположенностью исследование нужно проходить ежегодно (с 25–30 лет).

Один из первых признаков рака кишечника — появление запоров или, напротив, диареи. Грозный признак — появление крови или слизи в стуле. Это повод пройти внеплановое исследование. Людям старше 50 лет, даже при хорошем самочувствии, рекомендуется раз в 3 года проходить колоноскопию.

Профилактика этого вида рака, как и многих других, подразумевает контроль веса, рацион, богатый «живыми» (непереработанными) продуктами — овощами и фруктами (их называют «зубной щёткой» кишечника), а также профилактические осмотры. Любые препараты, губительные для микрофлоры кишечника, можно принимать только по назначению врача и «под прикрытием» пробиотиков.