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Война огурцов с помидорами. Опасен ли салат из этих овощей для здоровья

09.09.2019 10:39 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Война огурцов с помидорами. Опасен ли салат из этих овощей для здоровья
shutterstock.com

Расхожее утверждение, что сочетать огурцы с помидорами нельзя, базируется на «железной» логике:

  • в огурцах есть аскорбиназа – фермент, расщепляющий аскорбиновую кислоту, более известную нам как витамин С;
  • помидоры содержат аскорбиновую кислоту;
  • аскорбиназа разрушает аскорбиновую кислоту.

Следовательно, огурцы, встречаясь с помидорами, должны убивать в них витамин С. Вроде бы, с  таким аргументом не поспоришь. Но выдвигают его люди, зачастую далекие от биологии, ботаники, химии и биохимии. А что думают по этому поводу специалисты?

Почему логика есть, а толку мало

Война огурцов с помидорами. Опасен ли салат из этих овощей для здоровья«История о том, что из огурцов якобы выходит фермент аскорбиназа, который расщепляет аскорбиновую кислоту, содержащуюся в помидорах, достаточно старая, – говорит известный биогеронтолог, доктор биологических наук, профессор Алексей Москалев. – На самом деле это очень далеко от реальности. Во-первых, эти овощи в салате нарезаны кусочками, и значит, поверхность соприкосновения помидоров и огурцов минимальная. И это значит, что если они будут вступать в реакцию, то в минимальных количествах. В результате чего, если разрушение витамина С и будет происходить, то тоже минимально. Поэтому, принимать такие потери аскорбинки в расчет не стоит.

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Во-вторых, фермент аскорбиназа и аскорбинка в салате взаимодействуют между собой обычно недолго. За это время существенное количество витамина С разрушиться не может. Иногда утверждают, что они продолжают взаимодействовать в желудке. Это не так, в желудке кислая среда, и аскорбиназа инактивируется.

Но давайте представим, что витамин С в помидоре разрушился. Даже это не страшно, есть масса продуктов, в которых аскорбинки гораздо больше, и в их составе вы её получите без труда».

К слову, помидоры совсем не чемпионы по содержанию аскорбиновой кислоты. В ста граммах они содержат примерно 20% дневной потребности в витамине С. Это неплохо, но гораздо меньше, чем в массе других даров природы. Но в них есть нечто такое, чего нет практически больше нигде. Это ликопин – красный краситель и антиоксидант, защищающий нас от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и старения. Поэтому они очень полезны.

Война огурцов с помидорами. Опасен ли салат из этих овощей для здоровья
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Биологика – логика живого мира

«Фермент аскорбиназа широко распространен в растениях,  продолжает Алексей Москалев. – Он есть во всех овощах, включая и сами помидоры, и в зелени. Когда их режут для салата или других блюд, фермент выходит из поврежденных клеток этих растений и активируется. По этой причине салат лучше есть сразу, а не хранить долго. Чем дольше он стоит, тем больше витамина С будет разрушаться».

Дело в том, что если в растении есть аскорбиновая кислота, то в нём должен быть и фермент аскорбиназа. Он необходим, чтобы запускать этот витамин в растении в обмен веществ. Это биологика – логика живого мира, о которой не подозревают авторы статей о вреде салатов из огурцов и помидоров.

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Почему в смузи витамина С меньше, чем в салатах

Сегодня очень популярны смузи – мелко измельченные на блендере овощи, зелень, а также фрукты и ягоды. Так вот, в них процесс разрушения витамина С с помощью аскорбиназы идет во много раз быстрее, чем в салатах. Почему? Потому что в биологике есть вот такая цепочка событий:

  • при измельчении до состояния пюре клеток овощей и фруктов разрушается больше, чем просто при их резке;
  • и значит, из них выходит больше фермента аскорбиназы;
  • чем больше свободного активного фермента, тем больше он контактирует с витамином С, и тем больше он его расщепляет;
  • и тем выше потери витамина С.

Мы не поленились и нашли в Сети научные исследования, показывающие, как это происходит в реальности. Польские ученые из Университета технологий и естественных наук в Быдгоще опубликовали такое исследование в 2013 г. Они выяснили, что в 100 г свежих огурцов содержится примерно 10 мг витамина С. Через 10 минут после того, как их превратили в гомогенное пюре, аскорбинки стало немного меньше  9,87 мг, через 2 часа её оказалось ещё меньше – 7,46 мг, через 4 часа – 3,71 мг, а через 24 часа осталось всего 2,75 мг. То есть если вы оставите смузи из огурцов на сутки, то почти 3/4 витамина С в нём разрушится. Пить его полезнее прямо сразу после приготовления.

Так что не слушайте диванных экспертов, ничего не понимающих в биологике, и готовьте салат из огурцов с помидорами каждый день, пока они ещё дешевы. Считается, что для здоровья нужно съедать каждый день не менее 500 грамм овощей и фруктов. И если на помидоры будет приходиться 200-400 грамм в день, то это только на пользу.

 
 
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В Сети есть много информации о том, что есть огурцы вместе с помидорами недопустимо, так как при сочетании этих овощей в помидорах уничтожается витамин С. Так ли это...
 
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