Делай паузу. Что нужно знать о дезодорантах и антиперспирантах

Источник материала: Аргументы и факты

Какой дезодорант эффективней — в виде стика или аэрозоля? Как подготовить свои подмышки к нанесению антиперсперанта? Нужно ли пользоваться средствами от пота, когда вы идете в спортзал? Мы часто задаем себе эти и другие деликатные вопросы, однако не всегда находим на них ответы. Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский разложил по полочкам все, что вам нужно знать об использовании антиперспирантов и дезодорантов, чтобы не допускать глупых ошибок и наконец-то забыть о неприятном запахе.

1. Нельзя ставить знак равенства между дезодорантами и антиперспирантами, хотя многие именно так и делают. Запомните, это разные вещи. Первые направлены на то, чтобы предотвратить активное размножение бактерий, которые провоцируют неприятный запах (ведь сам по себе пот ничем не пахнет), и применяются при умеренном потоотделении. Вторые способствуют тому, чтобы пот в принципе не вырабатывался. Однако не стоит наносить их, руководствуясь мыслью «я так хочу» или «все так делают». Антиперспиранты используют только при избыточном потоотделении, которое доставляет явные неудобства.

Кроме того, есть еще третья группа препаратов, о которой мало кто упоминает, поскольку ее используют только при гипергидрозе. Это лекарственные средства, содержащие в своей основе действующее вещество формальдегид. Если вы просто в один прекрасный день решили стать вкусно пахнущей феей и сами себе назначили такое средство, поверьте, это плохая затея. Для его использования нужны веские основания, а именно — серьезные нарушение потоотделения.



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2. В среднем дезодорант действует примерно 6 часов, антиперспирант имеет более длительный эффект. Вам запросто может хватить одного использования на неделю. Подобные отличия объясняются составом. Антиперспиранты блокируют выработку пота благодаря солям алюминия. В дезодорантах есть всевозможные другие агенты. Например, тальк, который служит как адсорбент, или эфирные масла, обладающие легким антисептическим эффектом. Эти компоненты блокирует размножение бактерий на коже либо имеют некую отдушку, способную камуфлировать неприятный запах пота.

3. Если на протяжении длительного времени вы ежедневно используете дезодорант, а значит, блокируете размножение бактерий, они могут стать более агрессивными. Стоит сделать небольшую паузу, как вы почувствуете, что запах пота проявляется намного интенсивнее. Чтобы избежать подобного негативного эффекта, применяйте средство, например, 1-2 недели, а потом делайте перерыв на такое же время. Это правило нужно соблюдать, даже если вы используете натуральную косметику! Неважно, чем именно мы подавляем размножение бактерий — спиртом, антибиотиками или эфирными маслами, в итоге они будут приспосабливаться к чему угодно.

У антиперспирантов таких последствий уже нет, потому что они не влияют на размножение бактерий. Кроме того, зачастую их используют один раз в 3-10 суток, т. е. они не предназначены для ежедневного применения. Если вы не отмечаете активного потоотделения спустя трое суток, не надо наносить средство повторно, лучше вернуться к нему через неделю, когда интенсивное потоотделение снова начнется.



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4. Про соли алюминия, входящие в состав антиперспирантов, ходит множество слухов, они якобы вызывают рак молочной железы и болезнь Альцгеймера. Однако на сегодняшний день нет никакой доказательной базы, подтверждающей их реальную опасность при нанесении на кожу. Чтобы у вас развился рак или какие-то другие проблемы со здоровьем, нужно не просто мазаться антиперспирантом, а есть его!

Если вы все же опасаетесь солей алюминия и по этой причине перешли на якобы более натуральные кристаллы, спешу вам сообщить: да, кристалл — это природный камень, который в народе еще называют квасцы, однако в его составе тоже есть алюминий.

5. Неважно, чем именно вы пользуетесь — дезодорантом, антиперспирантом или лекарственным средством. Необходимо наносить его на чистую, сухую кожу. Если вы походили сутки или даже двое, а потом решили залить свои подмышки дезодорантом, в этом не будет никакого смысла, потому что там уже создан настоящий рай для бактерий, и ваша первостепенная задача — снизить их концентрацию естественным путем, т. е. помыться.

Также запомните, что наносить те или иные средства против пота после эпиляции ни в коем случае нельзя. Должны пройти хотя бы сутки, прежде чем вы сможете это сделать.

6. Наносить дезодорант необходимо непосредственно перед выходом из дома. Но если же речь идет о фармакологическом препарате с высоким содержанием алюминия или лекарственном препарате с формальдегидом, вы должны его использовать на короткий промежуток времени. Например, формальдегид наносится всего на 20-30 минут, после чего смывается. Антиперспирантом следует пользоваться либо по инструкции, либо в большинстве случаев наносить примерно на 12 часов, причем лучше на ночь, чтобы избежать раздражения. Приняли вечером душ, намазались, а утром все смыли и спокойно пошли по своим делам с абсолютно сухими подмышками.

Почему именно на ночь? Если у человека чувствительная кожа и есть склонность к аллергическим реакциям, может возникнуть следующая неприятная ситуация: вы нанесли антиперспирант утром на чистую, сухую кожу, а через час вспотели, просто потому что средство еще не успело подействовать. В результате может возникнуть раздражение. А ночью мы, как правило, не потеем, соответственно, вы даете препарату возможность оказать необходимое воздействие.

7. Препараты с формальдегидом рекомендовано применять с 16 лет. Найти аналогичную информацию по аптечным антиперспирантам непросто. Если она не указана, то, как правило, это означает, что использовать их можно с 12 лет.



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8. Наиболее эффективными являются средства в виде стиков. За счет плотного прилегания к коже они способны доставить максимальное количество активных веществ.

Кроме того, эффективность зависит и от концентрации солей алюминия в антиперспиранте — чем она выше, тем лучше эффективность. Ориентировочно скажу, что в средствах масс-маркета концентрация составляет от 10 до 20%, а в аптечных средствах от 15 до 35%. Но это очень приблизительные цифры.

9. Когда вы идете в зал, чтобы позаниматься спортом, лучше вообще ничем не пользоваться. Еще раз напомню, что сам по себе пот (если он свежий) никакого запаха не имеет, поэтому не стоит бояться, что вы будет смердеть и люди при виде вас начнут разбегаться в разные стороны. Нет, чтобы появился неприятный запах, должно пройти хотя бы 4-6 часов. Кстати, свежий пот содержит феромоны, в этом точно нет ничего страшного, скорее, наоборот, с их помощью вы еще и вторую половину себе найдете в спортзале.

10. Наличие волос в подмышечных впадинах создает прекрасные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, их активного роста, а значит, увеличивает запах пота. Подмышки без волос достаточно сполоснуть водой, чтобы подготовить их к нанесению дезодоранта или антиперспиранта. Если же у вас там растут волосы, обычным споласкиванием здесь точно не обойтись, используйте мыло или гель для душа, т. е. проводите более тщательную гигиену.