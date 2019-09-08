Кружки здоровья. Как понять, какие нагрузки для ребёнка непосильны?

Источник материала: Аргументы и факты

Современные родители только на школу не надеются. Им хочется всего и сразу. И поэтому, как только звенит звонок с последнего урока, вновь начинается гонка: программирование («Куда же без него в XXI веке!»), английский («Вообще не обсуждается»), плавание («Для здоровья очень полезно»), театральная или танцевальная студия («Надо уметь себя подать»)... Только успев встать из-за парт, несчастные дети усаживаются за них снова. Некоторые родители умудряются и на выходные подобрать занятия — чтобы чадо не бездельничало. В итоге ребёнок начинает засыпать на уроках, терять аппетит, чаще болеть.

Искать гармонию

Увы, одной школы для получения хорошего образования сегодня и правда недостаточно. Но как разумно организовать внешкольные занятия, чтобы они помогали ребёнку развиваться, искать своё призвание, а не становились обузой?

Прежде всего, подбирать кружки надо так, чтобы ребёнок развивался гармонично, а не однобоко. Это значит, занятия должны задействовать разные физические и психические механизмы. Частая ошибка родителей в том, что они выбирают одно направление — музыку, спорт, живопись и т. д. Скажем, разглядев в ребёнке способности к логическому мышлению, ведут его на занятия математикой, записывают на шахматы и в компьютерный кружок. А на то, чтобы погонять мяч или побегать во дворе, заняться спортом, тратить время, по их мнению, не стоит.

Это неправильно. Ребёнок не должен только сидеть и решать задачки. Ему нужно радоваться жизни физически — уметь бегать, прыгать, плавать, кататься на лыжах, нужно становиться выносливым и сильным. Без такой физиологической подпитки мозг заблокирует умственную деятельность.

Бывает и наоборот. Увидев в дочери или сыне будущего чемпиона, возят с утра до ночи на тренировки. Специалисты уверены: чтобы таланты ребёнка проявились полнее, занятия должны быть разнообразными. Неслучайно у тех, кто регулярно ходит в театры, посещает концерты классической музыки, успеваемость повышается по всем школьным предметам. Да и в спорте, чтобы добиться успеха, работать зачастую надо не только телом, но и головой.

«Важно, чтобы ребёнок мог переключаться с одного вида деятельности на другой: поучился, потом погонял в футбол, попел или порисовал, — объясняет доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, семейный психотерапевт Елена Чеботарёва. — Тогда у ребёнка будут возможности и для отдыха, и для поиска себя, и для развития. Ведь спортсмены не тренируют только одну группу мышц. Так же и с мозгом: пока одни его зоны активизируются, другие отдыхают, потом нагрузку надо менять. Есть и ещё один плюс в разнообразных внешкольных занятиях. Они дают ребёнку возможность почувствовать себя успешным. С трудом даётся английский? Зато поёт лучше всех. Не сложилось общение с одноклассниками? Зато в кружке нашёл друзей по интересам».





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Детские эксперименты

Как выбрать подходящие занятия? Самый верный способ — действовать методом перебора.

«Сейчас много мест, где можно, не оплачивая абонемент, прийти на бесплатное пробное занятие, посетить мастер-класс, — продолжает Елена Чеботарёва. — Часто родителям тоже разрешают присутствовать на первом занятии. Нужно походить, попробовать вместе с ребёнком, поговорить с друзьями, которые уже ходят в этот кружок».

Однако всё равно велики шансы, что через несколько дней энтузиазм пропадёт и ребёнок захочет бросить занятия. «К этому важно относиться спокойно, — говорит психолог. — Даже взрослые не всегда способны сразу оценить все последствия своего выбора, а уж дети и подавно. Ребёнок ориентировался на одно, а потом появились какие-то подробности, и он уже не хочет ходить. Дети экспериментируют, и это нормально. Это вовсе не повод для упрёков типа: „Если ты будешь всё время отступать, то не научишься управлять собой и в жизни будешь всё бросать, не доводить до конца“. Это неправда. Отрицательный опыт тоже важен. Ребёнок учится понимать свои интересы, искать путь к их воплощению».

А вот если ребёнок жалуется, что ему везде скучно, то за этим могут стоять более глубокие причины, чем кажется на первый взгляд. "Когда человеку везде скучно, скорее всего, он просто не уверен в себе, не решается проявить себя. Причина скуки может быть и в том, что ребёнок боится оторваться от родителей: он приходит в новое место, и его одолевает тревога«,— поясняет Чеботарёва.

По её мнению, важно соблюсти баланс. С одной стороны, попытаться увлечь ребёнка, с другой — иногда прибегнуть к уговорам и убеждению, зачем нужно ходить на занятия. Но заставлять и возмущаться тем, что он начинает ходить, а потом бросает, неправильно. Чем больше маленький человек пробует, тем выше у него шансы найти себя.

Когда остановиться?

И ещё важно понимать: пытаясь развить гармоничную личность, важно соблюдать меру. «Нагружать ребёнка полезно, но не беспросветно, — считает психолог. — Мне известны случаи, когда вся семья устраивает дежурства, кто и во сколько везёт ребёнка на занятия, когда его кормят по дороге в машине и уроки тоже делают где-то на бегу. То есть реально у такого ребёнка ни одной свободной минуты нет. Это, безусловно, уже перебор».

«Когда родители самозаб-венно водят ребёнка в десяток развивающих кружков, приговаривая при этом: „Вырастешь — сам спасибо скажешь“, вряд ли его таланты будут развиваться. Они с большим успехом будут подавляться, — считает психолог Дима Зицер. — Потому что в этот момент мама и папа удовлетворяют свои собственные потребности и амбиции, стараются понравиться окружающим или даже вызвать их зависть. Если вы узнали себя в этом портрете, остановитесь, попейте водички и начните вместе исследовать, как устроен ваш ребёнок, помогая ему создать комфортный мир, провоцирующий к по-знанию и раскрытию интересов и талантов. Сделайте так, чтобы он рассказал вам о них».

Он тоже считает, что нужно дать ребёнку возможность ошибаться. И помнить: «Любой ребёнок полон талантов! Но у него должно быть свободное время, чтобы он научился занимать самого себя. Если день выглядит примерно так: школа, кружки, а потом надо сделать уроки и лечь спать, 10 минут посмотрев мультики или Ютьюб, ну как ребёнок поймёт, что ему на самом деле нравится?!»

Родители часто воспринимают кружки как серьёзную подготовку к будущей жизни. «Важно, чтобы помимо обязательных и необходимых занятий было что-то такое... совсем для себя, где ребёнок просто получает удовольствие, где ему интересно и не важны достижения. Или кружок был местом для приятного общения — с другими детьми или интересными взрослыми. То есть чтобы кружок стал некой отдушиной для ребёнка, — добавляет Зицер. — Ведь часто родители отдают детей в спортивную или музыкальную школу, различные кружки, чтобы он стал первым в чём-то. А когда от ребёнка ждут достижений, для него это всегда стресс. Да, есть дети, которым такое состояние конкуренции по душе. Им интересно соревноваться со сверстниками, они хотят чего-то достичь, и это прекрасно. Но и им хорошо бы иметь ещё что-то альтернативное, где они могут расслабиться, не устраивать гонку, где не нужно переживать, получится или не получится».

В любом случае, выбирая кружок, нужно исходить из интересов ребёнка. Психолог по опыту знает: «Многие родители жалуются, что ребёнок ничего не успевает, не справляется с уроками, сильно устаёт. Но как только появляются интересные кружки, оказывается, что вполне всё успевает. Потому что включается мотивация».

Мнение врача

Врач-педиатр Марина Галицкая:

— Ребёнку в начальной школе не стоит заниматься больше чем в двух кружках. Причём один из них должен быть спортивным. Нежелательно, чтобы время занятия превышало 45 минут, максимум час. Если занятие длится больше, то должны быть 10—20-минутные перерывы, как на уроках в школе. Постарайтесь составить расписание так, чтобы у ребёнка оставалось время на полноценный сон, спорт и прогулки. После уроков в школе должен быть перерыв в 2–3 часа.

Как понять, какая нагрузка для ребёнка непосильна? Если он становится невнимательным, раздражительным по пустякам, снижается успеваемость в школе, появляются жалобы на головную боль, боль в животе, нарушается аппетит, ребёнок с трудом засыпает вечером и тяжело просыпается по утрам.

Нужно подбирать кружки так, чтобы заниматься в них нравилось ребёнку, а не только его родителям. А иначе проблемы со здоровьем проявятся быстрее. Если он идёт на занятия с удовольствием, то и нагрузка будет переноситься легче.