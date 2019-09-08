Грунтовой или светофор. Какой сладкий перец вкуснее

Источник материала: Аргументы и факты

Его часто называют «болгарским», что не совсем правильно, потому что болгарский перец — один из подвидов сладкого. Но название прижилось, потому что Болгария десятилетиями поставляла эти овощи на советский рынок Существует довольно много видов сладкого перца, у нас чаще всего выращивается капсикум овощной толстый. Но на рынке вы чаще всего встретите либо красивый глянцевый перец, известный под условным названием «светофор», либо не такой красивый вытянутый зелено-рыже-красноватый отечественный перец, его обычно называют грунтовым. Впрочем, видов сладкого перца гораздо больше, все они несколько отличаются вкусом, толщиной мякоти, формой, плотностью верхней кожицы.

Как выбрать

В большинстве блюд можно использовать любой вид сладкого перца, какой в данный момент продается на рынке, но в конце лета лучше всего покупать именно наш, грунтовой. Он дешевле и вкуснее. «Нужно брать перец плотный, крупный, чтобы на нем не было повреждений, следов ударов, мягких частей, — советует Павел Беляев, шеф-повар ресторана Adri BBQ & WINE. — Также должна быть плотная ножка, чтобы нигде она не была отломана. Сейчас пошли грунтовые перцы, зелененькие и не слишком красивые, в сезон лучше брать именно их. Они обладают гораздо более ярким вкусом, чем привычные нам импортные. Они лучше подходят для салатов, для запекания. Внутри у хорошего перца должны быть светлые семечки, не должно быть никаких темных пятен. Если пятна присутствуют, это значит, что перец был срезан давно и потихоньку начинает умирать».

Как фаршировать

Самое распространенное блюдо — фаршированные перцы. «Лучше всего для фарширования выбирать молодой перец, — рассказывает Николай Бакунов, шеф-повар ресторана «КрабоLOVE». — У импортного перца очень агрессивный запах, толстая кожица. Лучше брать молодой перец, зеленый, когда у него еще нет этой плотной кожицы, а есть только тонкая пленочка. Она не будет чувствоваться».

«Фаршированный перец можно делать с мясом, сыром, овощами, даже ягодами. — добавляет Павел Беляев. — Например, к фаршу из дикого мяса, оленины, можно добавить смородину. Так делают на севере, хотя они готовят все по отдельности, но можно собрать вместе, будет здорово».

Снять кожицу

Для некоторых блюд требуется запеченный перец, и с него нужно снять кожицу. Этот процесс достаточно утомительный, но, по словам Павла Беляева, если перец не запекать до мягкости, а сначала обжечь горелкой или же положить в духовку, нагретую до самой высокой температуры, на 3 минуты, то кожица легко снимется. Перец еще не успеет стать мягким, и кожица слезет сама. А потом можно довести перец до готовности в духовке уже без кожуры. Опаливать нужно целиком, прямо с семечками, потом удалите.

Простой и вкусный

«Наш перец, грунтовой, очень вкусный, его можно пожарить на костре или же запечь в духовке прямо с семечками. А потом — в тарелку как гарнир или же в салат, — делится секретами Павел Беляев. — Берем за ножку и едим прямо так, не чистя».

То, что сладкий перец наиболее вкусен в запеченном виде, подтверждает и Николай Бакунов. Можно запечь на углях перцы, помидоры, лук, баклажаны, потом все это порубить и заправить зеленью с чесноком. «Еще один отличный рецепт — перец во фритюре. Нам понадобится еще молодой маленький картофель, такая картошка водянистая, свежая, очень вкусная. Картошку жарим во фритюре прямо в кожуре. Засыпаем крупной солью и отставляем в сторону. Потом во фритюре жарим болгарский перец целиком. Трем на терке свежие помидоры, добавляем чеснок, кинзу, причем в промолотые помидоры кладем много-много соли. И заливаете этими помидорами, чесноком с зеленью эти перцы. И больше ничего не нужно: перед вами тазик с картофелем и тазик с перцами», — поделился любимым рецептом Николай Бакунов.

Маринованные болгарские перцы

Рецепт Игоря Котова, шеф-повара необистро Geraldine

2 порции

1 кг сладкого перца

55 мл оливкового масла

20 г чеснока

5 г свежего тимьяна

20 мл белого винного уксуса

Соль

Для украшения

5 г кинзы

10 мл оливкового масла

Шаг 1. Запечь болгарские перцы с добавлением растительного масла под фольгой до готовности.

Шаг 2. Очистить от кожуры и семян.

Шаг 3. Мариновать в оливковом масле с солью, чесноком, тимьяном и белым винным уксусом в течение суток.

Шаг 4. Подавать перцы с оливковым маслом и листиками кинзы.

Греческий салат с маринованным перцем

Рецепт Шамсиддина Камалова, бренд-шефа рестаранов «Чайхона № 1» Тимура Ланского

60 г помидоров

40 г огурцов

20 г желтого сладкого перца

20 г редиса

10 г красного лука

Оливки в масле

Шичими

Черный перец и соль

15 г маринованного перца пепперони

40 г сыра фета

Щепотка прованских трав

Для соуса цитронет:

Сок лимона

Оливковое масло

Соль

Шаг 1. Нарезать помидор и редис на дольки. Огурец нарезать на крупные кольца.

Шаг 2. Соломкой нарезать болгарский перец и красный лук.

Шаг 3. Затем отрезать от целого ломтя сыра фета пластину толщиной 1 см.

Шаг 4. Для соуса взбить лимонный сок и оливковое масло с солью.

Шаг 5. Сложить все овощи в миску, добавить оливки, соль, перец, соус. Все тщательно перемешать.

Шаг 6. Выложить салат в тарелку. Сверху положить сыр фета, посыпанный по диагонали прованскими травами. Сбоку выложить целый маринованный перец.

Шаг 7. Посыпать готовое блюдо молотым перцем и шичими.

Холодный суп из запеченных перцев

Рецепт Игоря Котова, шеф-повара необистро Geraldine

4 порции

1 кг желтого болгарского перца

5 г имбиря

100 мл белого вина

350 мл овощного бульона

125 мл жирных сливок

250 мл молока

30 мл подсолнечного масла без запаха

30 мл оливкового масла

1 лайм

Для украшения (по желанию):

80 г грибной пасты тартуфата

120 г мягкого козьего сыра

15 мл оливкового масла

Шаг 1. Запечь желтые болгарские перцы с добавлением растительного масла под фольгой до готовности. Очистить от кожуры и семян.

Шаг 2. Очистить корень имбиря и нарезать кубиками.

Шаг 3. Перенести перцы на сковороду и тушить на оливковом масле с имбирем.

Шаг 4. Добавить белое вино и выпарить почти до полного испарения.

Шаг 5. Овощной бульон, сливки и молоко добавить к перцам. Варить до готовности (примерно 20 минут). Добавить цедру лайма за 2 минуты до готовности.

Шаг 6. Довести до однородной массы погружным блендером, процедить и охладить. Украсить блюдо козьим сыром, трюфельной пастой и оливковым маслом.

Овощи «Хоровац»

Рецепт Гаяне Бреиовой, бренд-шефа ресторана Gayane’s

4 порции

1 кг баклажанов

5 перцев

1 помидор

30 г петрушки

30 г кинзы

30 г укропа

15 г репчатого лука

100 г сливочного масла

Соль, перец по вкусу

Шаг 1. Запечь овощи на углях, очистить их от кожуры и мелко нарезать. Перемешать, добавить зелень, соль и перец.

Шаг 2. Овощи можно подавать как в холодном, так и в горячем виде. Если предпочтительнее второй вариант, то необходимо добавить мелко нарезанный репчатый лук, зелень и сливочное масло.

Перец, фаршированный баклажаном

Рецепт Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»

2 больших болгарских перца

Для фарша:

750 г баклажанов

60 мл растительного масла

Зелень

5 г чеснока

125 г вешенок

Соль

Для соуса:

350 г помидоров

370 г болгарского перца

30 г чеснока

2 г соли

5 г перца чили

50 мл растительного масла

Шаг 1. Берем болгарские перцы, срезаем сверху шляпку, вычищаем семена.

Шаг 2. Порезать баклажаны на небольшие кусочки, посолить, поперчить. Все обжарить до готовности на растительном масле.

Шаг 3. Обжарить грибы до готовности. Смешать их с баклажанами, добавив зелень.

Шаг 4. Фаршируем болгарские перцы овощным фаршем. Тушим до готовности на слабом огне.

Шаг 5. Приготовить соус. Все овощи мелко порубить, посолить, поперчить, добавить чеснок и обжарить на растительном масле.

Шаг 6. Готовые перцы выкладываем на соус.