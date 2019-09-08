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Польза сыра

09.09.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Как известно, сыр на четверть состоит из белков (на 100 г сыра приходится 25 г белков). Именно они являются прекрасным строительным материалом для мышц, повышают иммунитет, принимают участие в процессе роста, развития и восстановления клеток. Неспроста люди, желающие набрать мышечную массу, стараются потреблять как можно больше белка.
Кроме кальция, белков и витамина D, в сыре содержится витамин B12, участвующий в формировании эритроцитов. Красные кровяные тельца обеспечивают доставку кислорода в ткани и органы. Соответственно, если человеку не хватает витамина B12, начинает недоставать кислорода в клетках. Это может привести к упадку сил, рассеянности и даже проб-лемам с дыханием. Кроме того, сыр является довольно калорийным продуктом (на 100 г в среднем приходится от 300 до 400 ккал), следовательно, может обеспечить организм энергией. Однако из-за его питательности увлекаться им не стоит.
Сыр содержит полезные бактерии, улучшающие микрофлору кишечника. Это, в свою очередь, способствует лучшему расщеп-лению и усвоению различных питательных веществ, и выводу токсинов из организма.
Определенный вид сыра позволяет «похвас-таться» разными полезными свойс-твами. Вот некоторые из сыров:
•Сулугуни улучшает аппетит человека, стимулируя работу кишечника, благотворно влияет на обмен веществ.
•Творожные сыры – самые безопасные для организма. Они насыщают организм кальцием. Творожные сыры используют и во время диет, и включают в детское питание.
•Сыры с плесенью. Например, Бри и Дор Блю славятся своими бактерицидными свойствами, очень полезны для пищеварения. Плесень существенно улучшает работу кишечника, помогая в синтезе витамина В.
•Пармезан практически не имеет холестерина. Его могут употреблять все без исключения.
•Фета содержит в себе большое количество антибиотиков, защищающих организм человека от всевозможных пищевых отравлений.
Для того, чтобы сыр принес не вред, а пользу, следует употреблять его в меру. Это основное правило. Несколько кусочков в день (около 25 г) обеспечат организм полезными веществами и бактериями, при этом, не нанося вреда сердцу и фигуре.
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Как известно, сыр на четверть состоит из белков (на 100 г сыра приходится 25 г белков). Именно они являются прекрасным
 
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