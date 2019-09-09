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Реабилитолог Александр Шишонин: «Никаких возрастных заболеваний не бывает»

10.09.2019 11:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Реабилитолог Александр Шишонин: «Никаких возрастных заболеваний не бывает»
Реабилитолог Александр Шишонин. © / Фото предоставлено редакцией «Межиздательские проекты» издательства АСТ / АиФ-Россия

Наш эксперт – врач-реабилитолог, автор книги «Медицина здоровья против медицины болезней. Другой путь. Как избавиться от гипертонии, диабета и атеросклероза» Александр Шишонин.

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Александр Шишонин: Главная причина – косность медицинского мировоззрения. Увы, современная медицина в своей основе мало чем отличается от алхимии, из которой выросла. Она по-прежнему пытается найти философский камень – волшебную таблетку от всех болезней и старости. А в лечении уповает на внешние воздействия, хотя при хронических заболеваниях они бессмысленны. С помощью лекарств и хирургии можно убрать лишь следствие, но не причину. Инерционный подход привёл современную медицину к полной беспомощности перед гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом 2-го типа, раком и другими болезнями цивилизации.

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Гнать их в шею!

– В чём корень наших проблем со здоровьем?

– Плохое самочувствие – это индикатор неправильного функционирования организма. А к «поломке» приводит эпидемия гиподинамии. Мы недостаточно двигаемся и пытаемся ещё уменьшить активность, «облегчив» себе жизнь лифтами, эскалаторами, автомобилями, доставкой еды и прочим. А ведь природа создала человека с тем расчётом, чтобы в поисках пропитания он проходил до 30 км в день. Он должен был бегать и при этом активно вертеть шеей, чтобы выслеживать добычу и остерегаться нападения врагов. Со­временный же человек больше сидит и почти не двигает шеей, при этом часто использует одну статическую позицию – когда, наклонив голову, смотрит в экран гаджета. При этом мышцы шеи перенапрягаются, кровоток в позвоночных артериях нарушается и кровь плохо поступает в головной мозг. Общая и локальная гиподинамия приводит к застойному метаболизму, на фоне которого и развиваются все хронические неинфекционные заболевания: от атеросклероза до рака. Уже доказано, что онкология формируется при дефиците кислорода и избытке глюкозы.

– Почему именно шейный отдел так важен?

– Это явно даже анатомически. Через шейный отдел проходят мощные по­звоночные артерии, питающие ствол головного мозга, а через все другие позвонки – только нервы. Ствол голов­ного мозга – жизненно важный участок. Например, если при инсульте поражается эта зона – гибель неизбежна. Поэтому и гиподинамия шейного отдела очень опасна. Но современная медицина этого, к сожалению, не учитывает. Например, врачи, делающие УЗИ сосудов шеи, дают заключение, что у человека «извитость сосудов шеи соответствует возрастным нормам». А ведь сосуды шеи не должны извиваться ни в каком возрасте! Это и есть причина большинства заболеваний.

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Старость – не причина болеть

– Возможно, врачам просто удобно списывать возникновение болезней на возраст?

– Я уверен, что, используя такой термин, как «возраст-ассоциированные заболевания», современная медицина просто расписывается в своей неэффективности. Например, есть популярный в геронтологии термин «саркопения», или снижение мышечной массы. Врачи связывают его только с возрастом. Но ведь мышцы можно накачать! Надо только наладить кровоток в позвоночных артериях, восстановить питание мозжечка, ответственного за координацию движений, и после этого начать работу на тренажёрах. Для этого нет никаких возрастных ограничений, это можно делать хоть в 90 лет!

Мы в нашей клинике классическую мануальную терапию не применяем, поскольку наш основной контингент – пожилые и очень пожилые люди, склонные к остеопорозу. Мы работаем с шеей мягко, ­атравматично и только после занятий на специальных тренажёрах, которые укрепляют глубокие мышцы.

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– Что даёт улучшениие кровотока в шейном отделе?

– Прежде всего налаживается питание в стволе головного мозга, который регулирует работу всего организма (прежде всего печени и поджелудочной железы). Снимается лишняя нагрузка с сердца. Затем гипоталамус, понимая, что кислорода ему уже хватает, начинает потреблять меньше глюкозы. Поэтому у пациентов, которые регулярно занимаются и при этом придерживаются термодинамического питания, сначала уходит гипертония, а затем – сахарный диабет 2-го типа. Ведь когда ствол головного мозга хорошо снабжается кровью и кислородом, все процессы идут правильно. В этой ситуации уже нет нужды принимать таблетки, способные лишь маскировать симптомы.

– Вы вообще против любых таблеток?

– Нет, конечно. Я сторонник приёма таблеток в тех ситуациях, когда они необходимы. Например, антибиотики нужны при воспалении лёгких, витамины – при их установленном дефиците, лёгкие седативные препараты – при стрессе, обезболивающие – при острых ситуациях и травмах. Однако при злоупотреблении анальгетиками и НПВС страдает слизистая желудка и происходит отравление костного мозга. Поэтому пить таблетки надо в меру. А в лечении любых хронических неинфекционных заболеваний они вообще не нужны. Эффект можно получить другим способом.

– Какие самые полезные упражнения для здоровья?

– Это обычная ходьба. Нет ничего более полезного. Но эффективной будет только непрерывная ходьба в активном темпе в течение часа (примерно 6 км). Перед этим надо выполнить гимнастику для шеи, помогающую открыть кровоток в стволе головного мозга (её надо делать не реже трёх раз в неделю). Ну, и ещё важно правильное питание.

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От жира не жиреют

– В чём заключается термодинамическое питание?

– В организме человека есть важный процесс – глюконеогенез (то есть выработка новой глюкозы). Глюкоза – необходимое «топливо» для организма, но производиться оно должно не из углеводов, а из жира. И когда мы переводим человека на высокожировое питание, но при этом почти исключаем углеводы, то видим, что восстановление организма протекает ещё быстрее и эффективнее. На этом фоне у наших пациентов уходят не только гипертония и диабет 2-го типа, но и мигрень, хронический панкреатит и даже псориаз и ревматоидный артрит.

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– Но ведь жир – это угроза высокого холестерина!

– Это миф. У холестерина и жира абсолютно разные формулы, и между ними нельзя ставить знак равенства. Холестерин – это твёрдая желчь. Это вещество  не только не вредное, а незаменимое, без него мы не могли бы жить. И многие исследования подтверждают, что уровень холестерина в крови и размер атеросклеротических бляшек – понятия, не зависящие друг от друга. Например, часто у спортсменов холестерин высокий, при этом никакого атеросклероза нет и в помине, а бывает, что бляшки в сосудах возникают и при низком холестерине. Например, у людей, которые едят много углеводов.

– А как же фрукты, каши, которые считаются важной частью здорового питания?

– Углеводы нужны по минимуму. И лучше, чтобы они были представлены не фруктами, картошкой и макаронами, а несладкими овощами. При этом и белков не должно быть в избытке – иначе возрастёт нагрузка на почки, печень и кишечник. Основу питания должны составлять жиры (жирные мясо, сыры, паштеты, молочные продукты). В куске сала, кстати, столько же витаминов, сколько и в любом фрукте того же веса. Да и жира много не съешь, он хорошо насыщает. По­этому от жира не жиреют, а от бананов и сладкого – запросто. Фрукты – это удар по поджелудочной железе. Особенно опасно их переедать детям.

 
 
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