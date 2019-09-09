Доктор Мясников: безграмотному пациенту не поможет даже продвинутый врач

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня главврач ГКБ № 71 ведёт программу «О самом главном с доктором Мясниковым», а в свободное время пишет книги о том, что нужно делать, чтобы прожить долго.

Лидия Юдина, «АиФ»: Александр Леонидович, вы, как и многие врачи, выступаете против самолечения. А как пациенту найти грамотного врача, которому можно доверять?

Александр Мясников: Найти грамотного доктора сегодня трудно не только пациенту, но и работодателю. Уровень безграмотности во врачебной среде зашкаливает. Несмотря на то что зарплата в моей клинике одна из самых высоких в Москве, у нас не хватает не только узких специалистов, но и врачей-терапевтов. Мне пришлось снизить планку требований, и при приёме на работу я задаю лишь те вопросы, которые позволяют отсеять абсолютно неквалифицированных врачей, а не найти профессионалов экстра-класса.

— Считается, что лечиться нужно у молодого хирурга и старого терапевта.

— Возраст — не определяющий критерий. Я отдаю предпочтение молодым докторам, которые умеют и хотят учиться. Врачи зрелого возраста в моей клинике — это признанные специалисты и лидеры мнений в своей области. От доктора, который получил диплом 30 лет назад и после этого нигде не учился, больше вреда, чем пользы. Те знания давно устарели, а других у него нет. Нельзя забывать и о другой проблеме: даже самый продвинутый врач не сможет помочь безграмотному пациенту.

В интернете врать не будут?

— Каких знаний вы ждёте от пациента?

— Сегодня пациент приходит на приём к врачу, прочтя всё, что о его болезни написано в Интернете. Но у нас нет русскоязычных сайтов для пациентов, которые издаются врачебным сообществом. Нужную информацию в российском Интернете невозможно найти даже человеку с медицинским образованием. На медицинские темы у нас пишут либо люди, далёкие от медицины, либо доктора из частных клиник, цель которых — заманить к себе клиента. В итоге пациент, начитавшись ерунды, приходит на приём в уверенности, что он всё знает лучше врача, и рекомендации, которые не соответствуют его представлениям, встречает в штыки. Кто может помочь такому человеку?

— На Западе по-другому?

— В странах с передовой медициной очень развито то, что во времена СССР называлось санпросветработой. Вся необходимая информация для пациентов есть на сайтах, которые выпускают врачебные ассоциации. На них есть сведения как для пациентов базового уровня, так и для продвинутых пользователей, которым подробно объясняются принципы лечения и рассказывается об используемых препаратах. Откровенно шарлатанские сайты быстро закрываются. Ещё более суровые кары предусмотрены для врачей, которые выступают с информацией, противоречащей мнению врачебного сообщества. Например, доктор, который опубликовал работу о связи между прививками и аутизмом, потерял британскую лицензию на право осуществления медицинской деятельности, а суд штата Техас признал его виновным в фальсификации научных данных. У нас же любой может писать, что хочет, абсолютно безнаказанно — медицинская цензура в России отсутствует в принципе.

Диспансеризация или чекап?

— Бесплатная диспансеризация сегодня сводится к минимальному набору исследований. Зато частные клиники предлагают чекапы, в ходе которых можно обследоваться с головы до ног. Какие профилактические исследования действительно стоят того, чтобы за них платить?

— Набор исследований, положенных при ежегодной диспансеризации, действительно был сокращён. Но это благо для пациентов. К профилактическим осмотрам у врачей отношение неоднозначное. Главная цель диспансеризации — выявление болезни, от которой можно избавиться «малой кровью» на ранней стадии. Но это происходит крайне редко. Вместо реальной проблемы в ходе диспансеризации обычно обнаруживается масса клинически незначимых находок, которые не угрожают ни здоровью, ни жизни пациента. А потом врачи ломают голову, что с ними делать.

В одном научном медицинском журнале недавно были опубликованы результаты работы. 1500 пациентов сделали КТ всего тела (это самое востребованное в коммерческих клиниках исследование. — Ред.). Рак, ради которого всё и затевалось, был выявлен только у 10 человек. Зато у каждого пациента нашли одну проблему неясной клинической значимости, у 80% — две, а у 40% — три. Большинство из них отправились на операцию по удалению камней в почках и желчном пузыре (по статистике, они есть у каждого десятого), кист печени или почек (у каждого девятого), узлов щитовидной железы (у каждого второго). С моей точки зрения, это бессмысленная трата денег пациента и времени врача, поскольку эти проблемы никак не влияли на качество и продолжительность жизни.

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Я против и бесплатных обследований (спины, вен, брюшной полости), на которые сейчас заманивают коммерческие клиники. Все они проходят по одной схеме. У пациента находят, например, грыжу межпозвоночного диска, начинают запугивать и в итоге раскручивают на дорогостоящую операцию, которая нередко заканчивается инвалидностью.

Набор обязательных исследований, которые нужны всем поголовно, невелик (см. инфографику). Диспансеризация необходима! Но для каждого пациента она должна включать персональный набор исследований, который определяется показаниями, выявленными при сборе анамнеза и осмотре.





Нажимите для увеличения

Важный момент — любое серьёзное исследование несёт риски для здоровья, о которых пациент должен быть предупреждён. У нас информационное согласие — простая формальность. Пациенты подписывают его, не читая или не вникая в прочитанное. На Западе врач подробно объясняет, зачем проводится исследование, какие осложнения могут возникнуть в ходе его проведения, что планируют выявить и что потом с выявленным заболеванием будут делать.

Это важно, потому что наши пациенты любят обследоваться (порой выкладывая за исследования большие деньги), но не любят лечиться. Препараты, которые им выписывают, они не принимают (потому что в Интернете написано другое), схемы приёма тоже не соблюдают. И при этом удивляются: почему они им не помогают? Когда я говорю, что уже 20 лет принимаю препарат для снижения давления, на меня смотрят как на ненормального.

Рак не болит

— На какие малые симптомы человек, у которого нет времени ходить по врачам, должен обратить внимание, чтобы не пропустить большую беду?

— Помните: за сильной болью редко стоит что-то опасное. Если сильно болит рука, нога, спина — в 99% случаев это вызвано мышечно-скелетной болью, которая не несёт никакой угрозы.

Действительно серьёзные недуги подходят незаметно. Нужно обращать внимание на свои выделения — цвет мочи (если он слишком насыщенный — это может быть признаком болезни печени, резкий запах — симптом сахарного диабета и болезни почек), кала (слишком тёмный — признак внутреннего кровотечения, с примесью крови — полипы — предтеча рака, слишком светлый — гепатита).

Опасно любое состояние, которое заставляет вас ограничивать физическую нагрузку. Например, при начале движения вы ощущаете пульсацию, нехватку воздуха, одышку, жжение в груди — это не пройдёт само собой. Нужно идти к врачу.

Крайне опасен любой неврологический дефицит (даже незначительная слабость или онемение в руке или ноге).

Но я бы советовал каждому человеку старше 25 лет знать своё давление, уровень сахара и холестерина в крови. Если один из этих показателей выше нормы, в будущем это обязательно выльется в большую проблему. Если, конечно, человек не возьмётся за ум.