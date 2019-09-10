Покупайте йодированную соль

Источник материала: Клiч Радзiмы

Йод относится к микроэлементам, которые не синтезируются в организме, а поступают из окружающей среды с пищей и водой. Йод необходим каждому человеку ежедневно на протяжении всей жизни.

Биологическая роль йода заключается в обеспечении нормального состояния функционирования щитовидной железы.

В обычных продуктах питания йода немного: с нашим обычным рационом мы получаем только половину этого необходимого организму микроэлемента. В местности, где мы проживаем, йода не хватает, поэтому нам необходимо употреблять продукты питания, богатые содержанием йода, в частности морепродукты и морскую рыбу, а также морскую капусту (ламинарию), кальмаров, грецкие и кедровые орехи, но чаще всего эти продукты мы не употребляем в пищу каждый день. В мясе, речной рыбе, молочных продуктах, хлебе, овощах и фруктах содержания йода недостаточно для того, чтобы восполнить суточную потребность в нем.

Практически каждый человек потребляет 5—6 г соли в день, поэтому использование обогащенной йодом соли — наиболее простой и доступный метод профилактики йододефицитных состояний. Он гарантирует каждому человеку ежедневное равномерное восполнение йода с пищей.

При недостаточном потреблении йода возникают серьезные нарушения здоровья, развитие которых можно легко предупредить, если семья будет использовать в питании только йодированную соль.

Установлено, что даже в условиях незначительного дефицита йода в питании у детей нарушается познавательная функция, страдает тонкая моторика. У таких детей снижается способность к концентрации внимания и память, а у школьников — успеваемость. Йод, поступающий в организм ребенка с пищей в необходимом количестве, оказывает положительный эффект на его интеллектуальное развитие.

Йодированная соль — это часть здорового питания. Йодная добавка не изменяет вкус, цвет и запах соли. Для профилактики йододефицитных состояний достаточно того же количества йодированной соли, что и обычной.

Питайтесь правильно, обогатив свой рацион не только йодом, но и другими необходимыми нашему организму микроэлементами.

В. СЕДЮКЕВИЧ,

врач-гигиенист (заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом) ГУ «Шарковщинский райЦГЭ».