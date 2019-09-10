Заразиться через деньги? Развенчиваем мифы о гриппе

Источник материала: Аргументы и факты

Несмотря на широкую распространенность и известность (о гриппе много и часто говорят в преддверии каждого холодного сезона), эта болезнь все равно остается одной из самых загадочных и окутанных огромным количеством мифов. С учетом того, что грипп приводит к смертельным осложнениям, мифы здесь особенно неуместны. Специалисты собрали памятку из самых распространенных заблуждений в отношении данного заболевания.

Миф 1. Грипп можно не лечить: достаточно отпаиваться и принимать противовирусное

Такое заблуждение чревато летальным исходом. Грипп — крайне опасное и заразное заболевание. Особенно важно вовремя начинать терапию маленьких детей в возрасте до 5 лет и пожилых. Просто отпаиваться в случае с гриппом нельзя. Вирус сильнее, чем при большинстве стандартных ОРВИ. При этом он дает серьезные осложнения на разные органы: почки, сердце, легкие. Причем развиваются такие осложнения молниеносно. Так что первой рекомендацией является постельный режим и прием специальных противовирусных средств.

Миф 2. При гриппе нос всегда легко дышит

На самом деле насморк при гриппе бывает редко. И то он преимущественно развивается на 3-4 день из-за присоединения вторичной бактериальной инфекции. Однако с первых же дней нос может оказаться заложенным за счет отека слизистых, развивающегося на фоне общей интоксикации организма. Вирус обычно проникает в тело через дыхательную систему, поэтому, естественно, атакует нос в первую очередь. На фоне работы вирусных частиц начинается интоксикация, которая может выражаться и таким образом.

Миф 3. Можно заразиться через деньги

Все знают, что вирусные частицы гриппа крайне устойчивы к воздействию внешней среды. Поэтому справедливо полагают, что он может сохраняться на различных поверхностях в течение 2 недель, в том числе и на деньгах. Однако сегодня нередко купюры печатают на специальной бумаге с антисептическими свойствами. Плюс купюры постоянно находятся в обращении, так что через деньги заразиться шансов мало. Но, чтобы исключить и такую возможность, надо соблюдать простую рекомендацию: мыть руки после контакта с купюрами.

Миф 4. Вирус гриппа не боится мороза

На самом деле вирусные частицы больше любят оттепель. Именно поэтому пик заболеваемости приходится на слякотное время года. Что касается зимних эпидемий гриппа, то тут активное распространение частиц отмечается на фоне скученности коллективов в офисах, садах и школах. Ведь инфекция передается воздушно-капельным путем.

Миф 5. Если температура высокая, а состояние ужасное, надо принимать антибиотики

Характерной особенностью гриппа является высокая температура: значения подскакивают сразу до 40 градусов. Состояние человека при этом тоже далеко от бодрого: мышцы болят, кости ломит и т. д. Однако, несмотря на устойчивое убеждение, что антибиотики помогают от всего, надо вспомнить, что они по-научному называются «антибактериальными препаратами», т. е. это те средства, которые рассчитаны на борьбу с бактериями. А грипп — это вирус. Поэтому использование антибиотиков будет бесполезным. Кроме того, оно нанесет тяжелый урон состоянию человека из-за слабости иммунитета. Препараты подобного рода при гриппе может назначать только врач и только в тех ситуациях, когда видит присоединение вторичной инфекции.

Миф 6. Народные методы работают не хуже лекарств

Для многих утверждение о том, что достаточно принимать витаминные комплексы и добавить в пищу побольше чеснока, лука и лимона, чтобы исключить риск инфицирования, бесспорно. На самом деле такие методы помогают укрепить иммунитет, но на сам вирус никакого воздействия не оказывают. В идеале, чтобы обезопасить себя, надо подключить комплексный подход: избегать мест скопления людей, мыть руки чаще, использовать народные средства для укрепления иммунитета и т. д.