Здоровым быть модно

Источник материала: Кричевская жизнь



Физкультурно-спортивное учреждение «Кричевский физкультурно-оздоровительной комплекс» начал свою работу 2 ноября 2005 года. За это время ФОК развивался по всем направлениям деятельности и сейчас представляет собой настоящий центр здоровья. В первые дни сентября, после летних профилактических работ, прошло открытие бассейна. Мы побывали в этот день в ФОКе и пообщались с директором Ириной Стельмаховой. Она рассказала, что основными задачами ФСУ ФОКа являются пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация активного отдыха и досуга населения, оздоровление населения средствами физической культуры и спорта, а также оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе на платной основе. Созданная материально-техническая база позволяет обеспечить выполнение поставленных задач и содействует укреплению здоровья и приобщению к здоровому образу жизни жителей района.

В настоящее время ФОК предоставляет 54 вида различных услуг (бассейн, сауна, манеж для игровых видов спорта, пункт проката, тренажерный зал). В этом году начали функционировать новые услуги — вод­ное поло, водный волейбол, водный баскетбол…

Здесь созданы и эффективно работают группы физкультурно-оздоровительной направленности по таким видам, как волейбол, оздоровительное плавание, футбол, настольный теннис, атлетическая гимнастика, группа «Спектр» (оздоровительная физкультура). Эффективно работают группы по аквааэробике. Созданы группы физкультурно-оздоровительной направленности для занятий оздоровительным плаванием для детей с 7 лет. Предусмотрено льготное посещение ФОКа для подростков ИДН. С ними проводится индивидуальная профилактическая работа. Они могут посещать манеж и бассейн, играть в волейбол, бас­кетбол, гандбол, мини-футбол.

Активно и с удовольствием посещают бассейн люди пенсионного возраста. Для них организованы занятия в группе «Здоровье».

В ФОКе функционирует сауна. Можно поиграть в биль­ярд. Действует тренажерный зал с силовой нагрузкой и кардиозоной (беговой дорожкой, велотренажерами) и так далее. Любой желающий может посетить ФОК, а квалифицированные инструкторы-методисты по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, тренеры по спорту, медики помогут войти в мир физкультуры, спорта и здорового образа жизни.





Александр Гавриленко.

На снимках: И. Стельмахова, на тренажерах – инструктор-тренер Константин ­Козлов, бассейн.