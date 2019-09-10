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Как можно сохранить зрение при работе за компьютером?

11.09.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Нельзя приближать глаза к монитору (экрану смартфона или планшета) ближе, чем на тридцать сантиметров, а верхний край монитора должен быть расположен на десять сантиметров ниже уровня глаз. Лучше всего, чтобы расстояние между глазами и верхней частью экрана составляло около 50-75 сантиметров. При работе за компьютером нужно чаще моргать, чтобы увлажнить глаза, при необходимос­ти можно использовать глазные капли для дополнительного увлажнения. Монитор должен находиться примерно на расстоянии вытянутой руки, а при работе на клавиатуре нужно обеспечить рукам минимальный изгиб запястья. Сидеть нужно прямо, а стул для работы за компьютером выбирать такой, который поддержит нижнюю часть спины. Кроме того, край стула не должен давить на нижнюю часть коленей.
Чтобы усталость не накапливалась так быстро и работать было легче, можно приобрести специальный компьютерный стул с подлокотниками. Для максимального удобства и устранения неблагоприятного воздействия на зрение нужно, чтобы на экране компьютера не отражались потолочные светильники или солнечный свет.

Качество и яркость изображения
По отношению к освещению в офисе или в комнате монитор не должен быть излишне ярким или чрезмерно тусклым. Также нужно следить за контрастом изображения. Чем выше яркость и контрастность при тусклом освещении, тем быстрее будут уставать глаза при работе за компьютером. Можно применять антибликовые фильтры, чтобы уменьшить отражение света от экрана монитора. Отдых для глаз в течение дня. Каждые двадцать минут нужно отрывать глаза от экрана и смотреть на дальние объекты.

Что поможет?

Необходимо обогатить рацион продуктами, которые помогут предотвратить сухость глаз и защитить от такого заболевания, как катаракта. Важно включить в питание витамины С, А и Е, В, цинк, Омега-3, жирные кислоты, лютеин и бета-каротин. Эти вещества содержатся в таких продуктах, как сливочное и растительное масла, фрукты и овощи (особенно ярко-оранжевого или зеленого цветов, например, капуста, зеленый горошек, морковь, томаты), ягоды (особенно черника), морепродукты.
Необходимо регулярно проходить медицинские осмотры, чтобы вовремя обнаружить заболевание и начать лечение. Это особенно важно для тех, кому больше сорока лет, у кого имеется сахарный диабет или наследственная предрасположенность к нему. Для сохранения зрения в рамках нормы, как правило, достаточно выполнять рекомендации при работе за компьютером и стараться не злоупотреблять техникой, а также в целом вести здоровый образ жизни. Необходимо правильно питаться, давать организму посильные физические нагрузки, как можно раньше отказаться от вредных привычек, следить за состоянием своего здоровья.
М. Авхачева,
врач-офтальмолог.

 
 
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Нельзя приближать глаза к монитору (экрану смартфона или планшета) ближе, чем на тридцать сантиметров, а верхний край монитора должен быть
 
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