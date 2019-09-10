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Как можно сохранить зрение при работе за компьютером?
11.09.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Нельзя приближать глаза к монитору (экрану смартфона или планшета) ближе, чем на тридцать сантиметров, а верхний край монитора должен быть расположен на десять сантиметров ниже уровня глаз. Лучше всего, чтобы расстояние между глазами и верхней частью экрана составляло около 50-75 сантиметров. При работе за компьютером нужно чаще моргать, чтобы увлажнить глаза, при необходимости можно использовать глазные капли для дополнительного увлажнения. Монитор должен находиться примерно на расстоянии вытянутой руки, а при работе на клавиатуре нужно обеспечить рукам минимальный изгиб запястья. Сидеть нужно прямо, а стул для работы за компьютером выбирать такой, который поддержит нижнюю часть спины. Кроме того, край стула не должен давить на нижнюю часть коленей.
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Что поможет?
Необходимо обогатить рацион продуктами, которые помогут предотвратить сухость глаз и защитить от такого заболевания, как катаракта. Важно включить в питание витамины С, А и Е, В, цинк, Омега-3, жирные кислоты, лютеин и бета-каротин. Эти вещества содержатся в таких продуктах, как сливочное и растительное масла, фрукты и овощи (особенно ярко-оранжевого или зеленого цветов, например, капуста, зеленый горошек, морковь, томаты), ягоды (особенно черника), морепродукты.
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Нельзя приближать глаза к монитору (экрану смартфона или планшета) ближе, чем на тридцать сантиметров, а верхний край монитора должен быть
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