Специалисты рассказали об опасности народной медицины

Источник материала: Вороновская газета





Методы народной медицины пользуются до сих пор, но, как уверяют врачи, эти методы могут навредить. Специалисты отмечают, что подобные методы подходят не каждому организму, рассказывает МедикФорум .

Специалисты отмечают, что некоторые подобные методы могут принести вред любому организму.

Например, употребление соков различных растений и трав, таких как алоэ, чеснок лук и другие. Многие считают, что сок чеснока или лука достаточно забрызгать в нос, чтобы избавить человека от простудного насморка или от гайморита.

Врачи не рекомендуют прибегать к такому способу лечения, так как этот сок может нарушить слизистую оболочку органов дыхания и привести к еще большим проблемам. Иногда детям при насморке закапывают грудное молоко. Это, по словам специалистов, тоже неправильное лечение. По их словам, грудное молоко не спасет от насморка, а лишь усугубит о явление вредных микробов.

Также многие считают, что при при повышенной температуре необходимо натирать кожу спиртом. Это не так. Мало того, что спирт сушит кожу, еще и могут возникнуть проблемы с непереносимостью. Также часть спиртосодержащей жидкости может впитаться в организм. Особенно, отмечают врачи, это противопоказано детям, так как может вызвать алкогольную интоксикацию.

Лечить ангины и простуды парами вареного картофеля – тоже не вариант. Горячие пары могут вызвать у больного с воспалением горла или носа воспалительные процессы.

Также увлажненный картофельный отвар может вызывать воспалительные процессы и аллергические реакции.

medikforum.ru