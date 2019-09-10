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Специалисты рассказали об опасности народной медицины
11.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Методы народной медицины пользуются до сих пор, но, как уверяют врачи, эти методы могут навредить. Специалисты отмечают, что подобные методы подходят не каждому организму, рассказывает
Специалисты отмечают, что некоторые подобные методы могут принести вред любому организму.
Например, употребление соков различных растений и трав, таких как алоэ, чеснок лук и другие. Многие считают, что сок чеснока или лука достаточно забрызгать в нос, чтобы избавить человека от простудного насморка или от гайморита.
Врачи не рекомендуют прибегать к такому способу лечения, так как этот сок может нарушить слизистую оболочку органов дыхания и привести к еще большим проблемам. Иногда детям при насморке закапывают грудное молоко. Это, по словам специалистов, тоже неправильное лечение. По их словам, грудное молоко не спасет от насморка, а лишь усугубит о явление вредных микробов.
Также многие считают, что при при повышенной температуре необходимо натирать кожу спиртом. Это не так. Мало того, что спирт сушит кожу, еще и могут возникнуть проблемы с непереносимостью. Также часть спиртосодержащей жидкости может впитаться в организм. Особенно, отмечают врачи, это противопоказано детям, так как может вызвать алкогольную интоксикацию.
Лечить ангины и простуды парами вареного картофеля – тоже не вариант. Горячие пары могут вызвать у больного с воспалением горла или носа воспалительные процессы.
Также увлажненный картофельный отвар может вызывать воспалительные процессы и аллергические реакции.
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Методы народной медицины пользуются до сих пор, но, как уверяют врачи, эти методы могут навредить. Специалисты отмечают, что подобные методы подходят не каждому...
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