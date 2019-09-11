Ученые назвали причину повышенной тяги к сладкому

Источник материала: Газета Авангард





Оказывается, необузданная тяга к сладкому — это признак недосыпа.

Как утверждают научные сотрудники из Америки, представляющие Университет штат Мичигана, недосып и тревожный сон увеличивают желание съесть что-нибудь сладенькое.

А сладкое, насколько известно, отражается на фигуре, и очень сильно.

Поэтому, чтобы побороть эту тягу, необходимо скорректировать режим дня так, чтобы вы всегда были выспавшиеся и отдохнувшие.

Научные сотрудники провели исследование, где приняли участие несколько десятков добровольцев.

В ходе научной работы эксперты заметили, что много сладкого ели те испытуемые, которые уделили сну очень мало времени.

Особенно, это очень сильно влияло на женщин — потребление сладостей у них повышалось на 15 %.

Неконтролируемое потребление сладких продуктов очень плохо влияет на организм: лишний вес, акне, сильная усталость, а также способствует повышению артериального давления.

Источник: belnovosti.by