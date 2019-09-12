Двухминутная тренировка поможет поправить здоровье без диет

Источник материала: Вороновская газета





Исследователи из Абертейского университета в Шотландии установили, что всего две минуты определенных физических упражнений в неделю позволят привести в норму кровяное давление и уменьшить риск деменции у пожилых людей, пишет Medicalxpress .

В исследовании участвовали добровольцы в возрасте от 60 до 75 лет, которые страдают от гипертонии.

На протяжении десяти недель они делали тренировку с интервалом между спринтами (SIT). Заниматься нужно было два раза в неделю.

Участникам предложили кататься на велосипеде с максимальным усилием в течение шести секунд. Затем они отдыхали и снова ускорялись.

Всего высокая интенсивность в каждом занятии длилась 60 секунд.

В результате у участников к концу эксперимента пришло в норму кровяное давление, и в общем они чувствовали себя лучше. При этом обошлось без диет и изменений в лечении.

«У людей было отмечено снижение артериального давления, которое потенциально может избавить от постоянной слабости и риска развития деменции у пожилых людей», — пришли к выводу специалисты.