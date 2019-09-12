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Двухминутная тренировка поможет поправить здоровье без диет
13.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Исследователи из Абертейского университета в Шотландии установили, что всего две минуты определенных физических упражнений в неделю позволят привести в норму кровяное давление и уменьшить риск деменции у пожилых людей, пишет
В исследовании участвовали добровольцы в возрасте от 60 до 75 лет, которые страдают от гипертонии.
На протяжении десяти недель они делали тренировку с интервалом между спринтами (SIT). Заниматься нужно было два раза в неделю.
Участникам предложили кататься на велосипеде с максимальным усилием в течение шести секунд. Затем они отдыхали и снова ускорялись.
Всего высокая интенсивность в каждом занятии длилась 60 секунд.
В результате у участников к концу эксперимента пришло в норму кровяное давление, и в общем они чувствовали себя лучше. При этом обошлось без диет и изменений в лечении.
«У людей было отмечено снижение артериального давления, которое потенциально может избавить от постоянной слабости и риска развития деменции у пожилых людей», — пришли к выводу специалисты.
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Исследователи из Абертейского университета в Шотландии установили, что всего две минуты определенных физических упражнений в неделю позволят привести в норму...
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