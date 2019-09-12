Физкультура для мозга. Какие упражнения помогут отсрочить деменцию?

Источник материала: Аргументы и факты

35 лет — критическая планка для человеческого мозга, уверены специалисты. Именно после этого времени он начинает потихонечку стареть. Предупредить процесс нельзя, но можно несколько отсрочить, сохранив при этом внимание, память и трезвый ум. На что надо обращать внимание и какие простые упражнения поспособствуют молодости мозга и профилактике деменции, "АиФ" рассказала клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия.

Особенности мозга

Мозг человека состоит из отделов, обменивающихся друг с другом информацией. Делают это они при помощи нейронных сетей. И от того, насколько правильно протекают процессы и обмены, зависит функционирование мозга в целом. После 35 лет человеческий мозг начинает стареть: появляются такие симптомы, как забывчивость, рассеянность, перепады настроения и прочие изменения, не лучшим образом влияющие на жизнь человека. Это может рано или поздно стать причиной развития деменции разного рода. Естественно, терять человеческие чувства и лицо никому не хочется, поэтому стоит озадачиться профилактикой. Тем более что помогают замедлить старение мозга довольно простые упражнения.

Упражнения для мозга

Все упражнения для этой цели должны активизировать мозг. Понятно, что предварительно стоит посетить врача и обсудить с ним свой план терапии. Самолечение может быть чревато. В идеале стоит пройти нейродиагностику, которая покажет, какая именно функция мозга нарушена. Только после этого может быть назначено полноценное разностороннее лечение.



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Правда, все же есть упражнения, которые каждый человек может выполнять без ущерба для своего здоровья. Одно из них, считающееся крайне эффективным, — «кулак-ребро-ладонь». Левая рука поочередно показывает сначала кулак, потом ребро и затем — расправленную ладонь. Правая рука делает то же самое, но без ребра. Получается, что у рук совпадает только первое движение.

Еще одно полезное упражнение выполняется в паре. Оно похоже на игру, когда один повторяет за другим. Первый поднимает правую руку, затем — левую. Когда он делает следующее движение, например, отводит правую руку в сторону, его партнер начинает с первого движения и повторяет все то же самое, отставая ровно на два шага назад.

Отличным решением станет такое упражнение, как рисование. Оно полезно само по себе для развития мозга. Но еще больше активизирует работу полушарий рисование двумя руками сразу. Еще один вариант занятий, который считают эффективным, — одновременно обводить пальцами обеих рук несимметричные контуры какого-нибудь рисунка.

Музицирование — еще один шаг к сохранению молодости мозга. Уже сейчас доказано, что занятия музыкой хорошо влияют на структуру мозга, улучшают память, пространственное мышление и речевые навыки.

Популярная сегодня скандинавская ходьба отлично тренирует не только мышцы, но и мозг. Занимаясь этим видом спорта, человек получает двойную выгоду: приводите в тонус мышцы, а за счет того, что во время занятий совершаются разнонаправленные движения руками и ногами, наращиваются нейронные связи.

Отличной тренировкой для мозга является игра в классики. Активные дворовые игры из детства всегда дают ту сенсомоторную коррекцию, за которую современные родители платят немалые деньги, водя детей по развивающим кружкам. Советские дети получали это естественным образом, поэтому тогда не так уж и многим требовалось лечение. Современные люди могут улучшить состояние мозга при помощи все тех же дворовых игр: для этого достаточно просто выходить с детьми и внуками на улицу и площадки и играть вместе с ними. Волейбол, вышибалы, классики, резиночка — лучшее, что можно сделать для профилактики старения мозга.