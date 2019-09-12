Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси с начала года зарегистрировано 199 случаев кори, из них 56 — завозные, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

В основном вирус попал из Украины, России.

За весь прошлый год было 264 случая. Среди заболевших 259 граждан Беларуси, остальные пациенты из Украины, они находились в стране проездом.

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