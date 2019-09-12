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В Беларуси с начала года зарегистрировано 199 случаев кори
13.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси с начала года зарегистрировано 199 случаев кори, из них 56 — завозные, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.
В основном вирус попал из Украины, России.
За весь прошлый год было 264 случая. Среди заболевших 259 граждан Беларуси, остальные пациенты из Украины, они находились в стране проездом.
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В Беларуси с начала года зарегистрировано 199 случаев кори, из них 56 — завозные, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и...
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