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В Беларуси с начала года зарегистрировано 199 случаев кори

13.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси с начала года зарегистрировано 199 случаев кори

В Беларуси с начала года зарегистрировано 199 случаев кори, из них 56 — завозные, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

В основном вирус попал из Украины, России.

За весь прошлый год было 264 случая. Среди заболевших 259 граждан Беларуси, остальные пациенты из Украины, они находились в стране проездом.

https://www.belta.by

 
 
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В Беларуси с начала года зарегистрировано 199 случаев кори, из них 56 — завозные, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и...
 
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