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Дискомфорт в горле может быть первым сигналом серьезного недуга. На вопросы отвечали оториноларинголог и онколог

16.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дискомфорт в горле может быть первым сигналом серьезного недуга. На вопросы отвечали оториноларинголог и онколог

Эта неделя в Беларуси проходит под знаком пристального внимания к своему здоровью.

И дело здесь не только в том, что вот-вот наступит традиционный осенне-простудный период. Во всем мире ежегодно проводится неделя ранней диагностики рака головы и шеи. На протяжении нескольких дней жители Принеманья как раз в рамках такой акции могли бесплатно записаться на прием к специалистам областного центра. А во время прямой линии в редакции «Гродзенскай праўды» о том, как распознать недуг в зародыше, рассказали доцент кафедры оториноларингологии и глазных болезней, кандидат медицинских наук, ГрГМУ Иван АЛЕЩИК и заведующий онкодиспансерным отделением Гродненской университетской клиники Лариса САВКО.

 Что может стать поводом для беспокойства, и какое обследование необходимо при первом подозрении на злокачественное заболевание?
 
– Во многом успешность лечения того или иного заболевания определяет своевременность обращения пациента за помощью. Когда речь идет о злокачественных новообразованиях головы и шеи, тревожные симптомы могут не доставлять человеку больших неудобств. Но это вовсе не означает, что консультацию специалиста можно все время откладывать на потом.
 
Например, если больше месяца у человека присутствует стойкий дискомфорт, боль или ощущение инородного тела в полости рта и глотки, обязательной должна стать консультация оториноларинголога. Когда имеют место незаживающие язвы либо белые пятна в ротовой полости, болезненность языка необходимо записаться на прием к хирургу-стоматологу.
 
Среди симптомов, которые не должны оставаться без внимания также односторонняя боль в горле и непреходящие на протяжении длительного времени затруднения при глотании, постоянная или нарастающая осиплость голоса, заложенность носа с одной стороны или кровянистые выделения из носа.
 
Какое обследование необходимо провести при первых симптомах и подозрениях, решает врач. Но пациент должен помнить, что системная продолжительность дискомфорта – это безоговорочный аргумент для записи на прием к врачу.
 
Дискомфорт в горле может быть первым сигналом серьезного недуга. На вопросы отвечали оториноларинголог и онколог
 
– Насколько распространена эта проблемы и кто наиболее подвержен риску?
 
– Об актуальности этой проблемы можно судить даже по активности граждан, которые каждый год записываются к специалистам на прием в так называемые «тематические дни». В этом году, например в первую неделю объявления «акции» таких было уже больше тридцати человек, а год назад принимали всех желающих еще неделю после подобных «дней здоровья».
 
Если приводить цифры, только в прошлом году в области выявлено более 190 случаев злокачественных новообразований полости рта и глотки и уже 110 случаев в этом году. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются мужчины. И этому есть простое объяснение. Согласно общемировой статистике 85 процентов случаев рака головы и шеи имеют связь с разными способами приема табака, а львиная доля курильщиков в нашем регионе как раз мужчины.
 
Например, среди всех случаев рака полости рта и глотки, зафиксированных за последние два года, около девяноста (!) процентов выявлены у курильщиков минимум с десятилетним стажем. В целом риск развития рака головы и шеи у этой категории граждан в 15 раз выше, чем у некурящих.
 
Дискомфорт в горле может быть первым сигналом серьезного недуга. На вопросы отвечали оториноларинголог и онколог
 
– Живу в райцентре. Если дискомфорт в горле доставляет неудобства больше месяца, могу ли сразу записаться на прием к специалисту в Гродно или для этого необходимо направление врача по месту жительства?
 
– С 2016 года на базе нескольких отделений Гродненской университетской клиники проходят курсы повышения квалификации врачи из райцентров Гроднещины. Оториноларингологи и стоматологи со всей области регулярно повышают свои знания в вопросах диагностики и лечения онкозаболеваний полости рта, глотки, гортани, носа и уха. Такие наглядные уроки по вопросам онкопатологии в Гродно получили около 60 врачей.
 
Нет необходимости спешить за первичной консультацией сразу в областной центр. Удобнее и правильнее для начала проконсультироваться с оториноларингологом по месту жительства, а уже он в свою очередь примет решение, как поступить дальше.
 
Дискомфорт в горле может быть первым сигналом серьезного недуга. На вопросы отвечали оториноларинголог и онколог
 
– Может ли насморк вызывать приступы мигрени и стоит ли в таких случаях проходить дополнительное, например, ультразвуковое обследование?
 
– Решение о необходимости подобного обследования принимает врач. Затянувшийся насморк, который нередко провоцирует развитие острого синусита, действительно может стать причиной головных болей. В таких случаях боль появляется в области носовых пазух и лба, а при мигрени болит вся голова. Спровоцированные синуситом головные боли не пройдут без необходимого лечения, мигрень же проходит сама через 3-5 дней. В любом случае необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
 
– У моей матери киста и два узла в щитовидной железе. Анализы показали, что все гормоны в норме. Необходимо ли начинать какое-то специализированное лечение?
 
– В таком случае, конечно, необходимо регулярно наблюдаться у эндокринолога и делать УЗИ щитовидной железы. Если постоянное наблюдение покажет, что узлы растут, показана тонкоигольная биопсия под УЗИ-контролем. В Гродно такое обследование сегодня проводят в эндокринологическом диспансере. Негативная динамика в состоянии узлов щитовидно железы – еще и повод для обязательной консультации онколога-хирурга. В онкодиспансерном отделении университетской клиники подобные консультации по предварительной записи проводятся по вторникам.
 
Дискомфорт в горле может быть первым сигналом серьезного недуга. На вопросы отвечали оториноларинголог и онколог

Во время прямой линии в редакции «Гродзенскай праўды» полезных советов давалось немало. Но все же главный из них – не полагаться на пресловутое «авось» и прийти на личный прием к врачу-специалисту, обследоваться и, если надо, лечиться основательно.

Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО и из открытых источников
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Эта неделя в Беларуси проходит под знаком пристального внимания к своему здоровью. И дело здесь не только в том, что вот-вот наступит традиционный...
 
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