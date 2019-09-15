Кардиолог перечислил опасные позы для сна

Источник материала: Аргументы и факты

Крдиолог Валерий Садовой рассказал об опасных позах для сна.

По его словам, вредно спать на боку, потому что в такой позе страдает позвоночник, на животе тоже спать не стоит, потому что повышается внутрибрюшное давление, но опаснее всего, когда человек спит сидя. Именно эта поза плохо влияет на сердце, в таком положении у человека увеличивается внутрибрюшное давление, появляются отеки. Такая поза чревата расширением вен и тромбозом, добавил эксперт.

По мнению врача, спать лучше всего на спине.

Кардиолог также отметил, что дневной сон полезен. У людей, которые спят днем снижается риск возникновения сердечных заболеваний, кроме того, они бодро себя чувствуют после такого отдыха.

Ранее врачи рассказали, как справиться с бессонницей. По мнению специалистов, дефицит сна ускоряет старение, ухудшает настроение и работоспособность, ослабляет иммунитет, увеличивает риск инсультов, депрессий и даже имеет связь с некоторыми онкологическими заболеваниями.