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Кардиолог перечислил опасные позы для сна

16.09.2019 07:05 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кардиолог перечислил опасные позы для сна
pixabay.com

Крдиолог Валерий Садовой рассказал об опасных позах для сна.

Кардиолог перечислил опасные позы для сна Вздремнул на пару кило. Как спать, чтобы похудеть

По его словам, вредно спать на боку, потому что в такой позе страдает позвоночник, на животе тоже спать не стоит, потому что повышается внутрибрюшное давление, но опаснее всего, когда человек спит сидя. Именно эта поза плохо влияет на сердце, в таком положении у человека увеличивается внутрибрюшное давление, появляются отеки. Такая поза чревата расширением вен и тромбозом, добавил эксперт.

По мнению врача, спать лучше всего на спине.

Кардиолог также отметил, что дневной сон полезен. У людей, которые спят днем снижается риск возникновения сердечных заболеваний, кроме того, они бодро себя чувствуют после такого отдыха.

Ранее врачи рассказали, как справиться с бессонницей. По мнению специалистов, дефицит сна ускоряет старение, ухудшает настроение и работоспособность, ослабляет иммунитет, увеличивает риск инсультов, депрессий и даже имеет связь с некоторыми онкологическими заболеваниями.

 
 
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По мнению эксперта, лучше не спать на боку и на животе
 
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