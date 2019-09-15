Делаем кабачковые оладьи. 4 важных ошибки в приготовлении блюда

Источник материала: Аргументы и факты



Кабачковые оладьи – пожалуй, самое лучшее применение этого овоща и отличный вариант для завтрака в выходные. Особенно на даче, особенно, если кабачок или цукини для оладий вы только что сорвали с грядки. Впрочем, если раздобыли на рынке – вкус блюда от этого не сильно-то изменится. Главное, приготовить его правильно.

Рассказываем о четырех самых главных ошибках, которые допускают при жарке оладий из кабачка или цукини.

Ошибка №1. Слишком много сока

Избавится от лишнего сока – пожалуй, самое важное для драников из картофеля и для оладий из кабачка. И то и другое – сочные овощи, которые обязательно надо избавить от лишней воды. Причем картофель лучше отжать, а тертые кабачки присолить и дать стечь лишней воде. Если не удалить лишний сок, то вместо теста получится месиво, которое растечется по сковороде и не будет иметь красивой формы. Лишний сок и на вкус повлияет не лучшим образом. И, разумеется, любителям хрустящих оладий из овощей без отжимания не обойтись.

Ошибка №2. Взять молочные кабачки

Совсем молодые кабачки с нежной кожицей – очень сочные. Сделать из них оладьи – не ошибка, конечно, но жалко. Потеряете очень большой объем в виде отжатого сока. А вот большие кабачки, с крупными зернами и плотной кожицей – далеко не такие сочные, но очень вкусные. Из них оладий получится больше, да и вкус у них – насыщенней.

Ошибка №3. Натереть на мелкой терке

Сделаете так – получите кашу. Придется в нее класть очень много муки, оладьи не получатся оформленными, вкус кабачка будет почти неощутим. Вам это надо?

Ошибка №4. Жарить на сильном огне

Кабачки в оладьях должны пропечься, но не сгореть. Для этого потребуется время. Жарить оладьи нужно на хорошо прогретой сковороде (тогда они будут хорошо переворачиваться), с толстым дном – такая сковорода хорошо и равномерно прогревается. Огонь – средний. Если сковороду разогреть слишком сильно, то оладьи начнут гореть, а в середине не пропекутся и развалятся, когда снимите со сковороды.

Если оладьи получаются толстенькими, то лучше их обжарить, чтобы получилась корочка, а потом довести до готовности в духовке, минут 5-7 им будет достаточно.



Оладьи из цукини

Рецепт Тараса Кириенко, шеф-повара ресторана Touche

200 г цукини

Щепотка соли

50 г муки

70 г моцареллы или сыра чеддер

Зелень (петрушка, кинза, лук-сибулет, укроп)

Мята

1 яйцо

Масло для жарки

Для подачи:

30 г сметаны

Щучья икра или лосось

Микс-салат

Шаг 1. Цукини натереть на крупной терке, посолить, через несколько минут отжать лишний сок.

Шаг 2. Сыр натереть на терке и смешать с цукини.

Шаг 3. Мелко нарубить зелень.

Шаг 4. Добавить к цукини с сыром зелень, муку, яйцо, посолить и поперчить. Все перемешать.

Шаг 5. На сковороде разогреть масло и поджарить оладьи. Получиться примерно 4-5 штук.

Шаг 6. Подавать со сметаной, листьями салата, слабосоленным лососем или щучьей икрой.



Оладьи из кабачков со шпинатом

Рецепт Сергея Батукова, бренд шефа ресторанов «LESNOY», «Fish box», «Рюмка водки Лепс»

100 г кабачков

20 г крахмала

15 г шпината

50 г консервированной кукурузы

20 г муки

1 яйцо

Соль и перец

Масло для жарки

Для соуса:

75 г натурального йогурта

Веточка мяты

Шаг 1. Шпинат нарезать, кабачки натереть на терке, смешать.

Шаг 2. Добавить яйцо, кукурузу, соль и перец.

Шаг 3. Добавить муку, все перемешать тщательно.

Шаг 4. Разогреть сковороду с маслом и обжарить оладьи с обеих сторон.

Шаг 5. Обвалять в крахмале и обжарить во фритюре или очень большом количестве масла до получения хрустящей корочки.

Шаг 6. Мелко нарубить мяту, смешать с йогуртом и подавать оладьи с этим соусом.

Простые оладьи из кабачка

Рецепт Алексея Семенова, бренд-шефа гастробара «Русский паб»

400 г кабачка

2 яичных белка

20 г манной крупы

Растительное масло для жарки

Соль по вкусу

Для подачи:

Сметана или натуральный йогурт

Цедра лимона или лайма

Шаг 1. Кабачок натираем на крупной терке, добавляем соль. После добавления соли будет выделяться сок, необходимо будет его отжать.

Шаг 2. Добавляем к кабачку манку, даем ей набухнуть.

Шаг 3. Параллельно взбиваем белки. После чего аккуратно смешиваем белки и кабачок до однородной массы.

Шаг 4. Оладьи жарим на сковороде с антипригарным покрытием с добавлением масла. Как только нижняя сторона подрумянилась, переворачиваем.

Шаг 5. Доводим до готовности в духовке при температуре 180 градусов на протяжение 3-4 минут.

Совет: Вместо манной муки можно добавить семена чиа. Тогда количество белков можно сократить наполовину. Семена должны обязательно набухнуть. Длительность процесса увеличивается, но зато мы получаем небанальный вариант любимого блюда.

Шаг 6. Оладьи подаем с натуральным йогуртом или сметаной с добавлением цедры лайма или лимона.

Кабачковые оладьи с муссом из пармезана

Рецепт Мирко Дзаго, шеф-повара ресторана La Fabbrica

400 г кабачков

20 мл фреша из шпината

40 г муки

1 яйцо

Соль и перец

Зелень

Для мусса из пармезана (60 г на 1 порцию):

70 г сыра креметта

70 г пармезана

250 мл сливок

Шаг 1. Кабачки натереть на терке, посолить и отжать влагу.

Шаг 2. Добавить яйцо, муку, фреш.

Шаг 3. Сформировать оладьи. Обжарить на оливковом масле до готовности.

Шаг 4. Ингредиенты для мусса смешать в миске и растопить на водяной бане до однородной массы, помешивая.

Шаг 5. Протереть через сито, потом загрузить в сифон (если сифона нет, можно взбить миксером - прим. ред).

Шаг 6. Выложить три оладушка на порцию, рядом добавить мусс из пармезана, украсить зеленью.

Драники из цукини и картофеля

Рецепт Глена Баллиса, шеф-повара ресторана «Кузня» (г. Санкт-Петербург)

Для драников:

60 г цукини

75 г картофеля

1 г чеснока

15 г лука

1 яйцо

Соль

10 г муки

Растительное масло

Для подачи:

20 г страчателлы

10 г красной икры

Зелень

Базиликовое масло

Шаг 1. Цукини, лук и картофель нужно очистить от кожуры и шелухи, хорошо промыв водой.

Шаг 2. Цукини натереть на терке и откинуть на дуршлаг для стекания лишней жидкости.

Шаг 3. Картофель нужно также натереть, а лук мелко порезать.

Шаг 4. Соединить три ингредиента и добавить муку, перемешанный белок и желток яйца, соль, приправы, масло и чеснок. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать.

Шаг 5. Жарить драники, предварительно вылепив из массы желанную форму, нужно на хорошо разогретой сковороде.

Шаг 6. Затем по два драника на порцию поместить в тарелку, выложить сверху сыр страчетелла и красную икру. Сбрызнуть все базиликовым маслом.

Оладьи из цукини с сыром страчателла

Рецепт Антонио Фреза, шеф-повара ресторанов Probka и Bosco Mishka Bar

1 яйцо

10 г муки

30 мл растительного масла для жарки

350 г цукини

80 г сыра страчателла

Базилик

Соль и перец

Шаг 1. Очищаем цукини от кожицы, натираем на крупной терке, отжимаем и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 2. Затем добавляем яйцо, муку, соль и перец по вкусу, перемешиваем до однородной массы.

Шаг 3. Разогреваем сковороду и выкладываем оладьи, жарить лучше всего на растительном масле.

Шаг 4. Как только оладьи будут готовы, перекладываем в тарелку и сверху выкладываем сыр страчателла.